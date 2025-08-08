Mới nhất
Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Thứ sáu, 19:40 08/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Ở tuổi 55, vừa nghỉ hưu với khoản lương hơn 15 triệu đồng/tháng, tôi quyết định bán căn nhà trị hơn 7 tỷ đồng, rời phố thị để về quê sống cùng bố mẹ.

Nghỉ hưu, tôi muốn dành trọn quãng đời còn lại để chăm sóc hai người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.

Từ đổ vỡ hôn nhân đến cuộc sống bình yên bên cha mẹ

Tôi họ Mai, là con một trong gia đình. Hơn 10 năm trước, hôn nhân của tôi tan vỡ vì chồng có người khác.

Ngày ấy, chúng tôi có một căn nhà 3 phòng ngủ, chút tiền tiết kiệm và nhiều dự định đẹp đẽ. Nhưng mọi thứ sụp đổ. Chồng ra đi, để lại nhà cho tôi và con gái.

Thời gian đầu, tôi không thể chấp nhận. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, tôi dần nguôi ngoai. Con gái lớn lên, có công việc ổn định.

Còn tôi, sau khi nghỉ hưu, bỗng nhận ra mình muốn thực hiện ước mơ từ lâu là ở gần cha mẹ, bù đắp những năm tháng xa cách.

Tôi quyết định bán nhà, thu về khoảng 2 triệu NDT (7,2 tỷ đồng), mua một căn nhà 3 phòng ngủ có sân vườn để sống cùng bố mẹ.

Căn nhà cũ của bố mẹ được sửa lại và cho thuê, vừa có thêm thu nhập, vừa giữ được kỷ niệm.

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Sau khi nghỉ hưu, tôi bỗng nhận ra mình muốn thực hiện ước mơ từ lâu là ở gần cha mẹ, bù đắp những năm tháng xa cách. Ảnh minh họa

Những ngày "nghỉ hưu" ngập tràn hạnh phúc

Bố tôi là người yêu sách. Mỗi sáng, ông ngồi bên bàn viết lớn, vừa đọc vừa ghi chép. Mẹ tôi lại đam mê trồng hoa, chăm chút từng chậu cây trong khu vườn nhỏ.

Thỉnh thoảng, tôi bước ra sân, thấy bố ngước nhìn mẹ đang tưới hoa, nụ cười hiền hậu ánh lên nơi khóe mắt.

Những ngày trời nắng đẹp, tôi cùng bố mẹ phơi nắng, uống trà, trò chuyện về chuyện xưa.

Tôi vụng về chơi cờ với bố, nhưng ông vẫn kiên nhẫn, còn mẹ thì thỉnh thoảng trêu: "Con gái bố chơi cờ chỉ để bố thắng mãi thôi."

Kể từ khi tôi về sống cùng, nụ cười trên khuôn mặt bố mẹ rạng rỡ hơn.

Hàng xóm, bạn bè của bố mẹ không giấu được sự ngưỡng mộ, thường nói đùa: "Con gái ông bà hiếu thảo quá, cả đời mới thấy."

Vì sao tôi không tìm hạnh phúc mới?

Tôi đã từng nghĩ đến việc đi bước nữa, nhưng rồi nhận ra, điều tôi cần lúc này là thời gian bên cha mẹ.

Bố mẹ tôi tuổi đã cao, sức khỏe giảm dần. Tôi muốn tận dụng từng ngày để ở bên, chăm lo từng bữa cơm, chén trà, cùng họ đi dạo buổi tối.

Con gái tôi cũng ủng hộ quyết định này. Cháu nói: "Mẹ yên tâm, con tự lo được cho mình." Nghe vậy, tôi thấy nhẹ lòng.

Hạnh phúc giản dị khi nghỉ hưu

Cha mẹ đưa tôi toàn bộ tiền lương hưu và khoản tiết kiệm, bảo rằng: "Chúng ta chỉ có mình con, nếu không tin con thì tin ai." Những lời ấy khiến tôi rưng rưng.

Ở tuổi này, tôi hiểu rõ hạnh phúc không còn nằm ở những chuyến đi xa hay vật chất sang trọng.

Hạnh phúc của tôi chính là được làm "con gái toàn thời gian" cho bố mẹ, nấu cho họ những bữa cơm nóng, cùng trò chuyện, lắng nghe và ở bên khi họ cần.

Với tôi, nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết cho sự bận rộn, mà là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình của yêu thương và báo hiếu.

Rời phố về quê nghỉ hưu tưởng tự do tự tại, cụ ông không ngờ lại là chuỗi ngày trống rỗng đến tột cùngRời phố về quê nghỉ hưu tưởng tự do tự tại, cụ ông không ngờ lại là chuỗi ngày trống rỗng đến tột cùng

GĐXH - Sau vài năm nghỉ hưu với mức lương mơ ước, ông Hàn tưởng rằng cuộc sống tuổi xế chiều sẽ bình yên bên gia đình nơi làng quê yên ả. Nhưng thực tế lại khiến ông cay đắng, xót xa.

Nghỉ hưu không như mơ, nữ trưởng phòng quay lại làm việc nhưng sốc nặng khi nghe đồng nghiệp nói về mìnhNghỉ hưu không như mơ, nữ trưởng phòng quay lại làm việc nhưng sốc nặng khi nghe đồng nghiệp nói về mình

GĐXH - Tưởng rằng đi làm lại sau khi nghỉ hưu sẽ giúp cuộc sống bớt nhàm chán, nhưng chỉ sau vài ngày, bà đã hiểu ra một sự thật khiến và quyết định rời đi.

Theo Toutiao

Tường Vy (t/h)
