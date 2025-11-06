Nghỉ hưu, người khôn ngoan luôn để lại cho mình 3 'lối thoát': Nếu bạn đã 50-60 tuổi, vẫn chưa muộn để biết điều này

Người già thông minh sẽ không tùy tiện tặng 2 thứ này cho người khác: Gia đình bình yên, con cháu hưởng phúc! GĐXH - Đây không phải là keo kiệt, mà là vì họ hiểu rằng chúng mang trong mình nền tảng của gia đình và chỗ dựa của cuộc sống. Giữ được sẽ bồi đắp cho sự trưởng thành của con cháu và sự an ổn của gia đình.

Bán nhà đi ở cùng con trai, cụ bà buồn bã không còn nơi để về

Có một bà cụ sau khi chồng mất, không cưỡng lại được lời khuyên tha thiết của con trai, đã bán nhà và chuyển đến ở cùng con.

Con trai nói: "Mẹ đến rồi, nhà con hơi nhỏ, hay mình đổi sang căn lớn hơn, dành cho mẹ một phòng, mẹ an hưởng tuổi già. Vợ con siêng năng, không để mẹ phải giặt giũ, nấu nướng hay trông cháu đâu, mẹ cứ tận hưởng thôi!".

Bà cụ tin tưởng, giao hết tiền bán nhà cho con trai. Con trai mua căn nhà lớn hơn và dành cho bà một phòng. Bà rất vui, nghĩ rằng mình sắp được hưởng phúc.

Nhưng con trai thường xuyên tăng ca, 7 giờ tối mới về. Bà cụ ở nhà với con dâu. Con dâu không cho bà làm việc, cũng không cho bà trông cháu. Bà không có việc gì làm. Con dâu lại có tính cách đặc biệt, rất sạch sẽ, mắc chứng sợ bẩn. Bà vừa đi vệ sinh xong, con dâu lập tức vào cọ rửa, sát khuẩn, khử trùng bồn cầu liên tục.

Bà ngồi xem TV ở sofa, con dâu không cho xem, sợ cháu nghe thấy tiếng cũng đòi xem, không tốt cho mắt. Con dâu không chủ động trò chuyện với bà, bà lại không quen hàng xóm. Ở trong phòng một mình rất buồn chán, lướt điện thoại thì đau mắt, ban ngày ngủ nhiều nên tối lại mất ngủ. Bà đành phải ra ngoài đi dạo, không muốn về nhà. Buổi trưa bà ăn một bát mì ở quán dưới nhà, ăn xong ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi.

Hàng xóm hỏi sao không về nhà, bà nói: "Đợi con trai tôi về!". Cứ thế, bà cụ mỗi ngày đều đợi con trai về mới cùng anh lên nhà. Về đến nhà, bà chỉ có thể ở trong phòng riêng, sống rất ấm ức. Muốn về quê nhưng nhà đã bán rồi, không còn đường lui nữa. Hối hận thì đã quá muộn!

Nhiều người già yêu thương con cái đến mức cực đoan, cho rằng chỉ có vậy mới là yêu con thực sự, nhưng lại không biết chừa cho mình một đường lui. Đến cuối cùng, người chịu khổ chính là bản thân mình. Những người già thông minh thường tự chuẩn bị cho mình ba con đường lui quan trọng. Nếu bạn đã bước vào tuổi 50-60, biết điều này ngay bây giờ vẫn chưa muộn!

Nghỉ hưu, người già khôn ngoan luôn để lại cho mình 3 lối thoát

Thứ nhất: Không quá sức vì con cháu – Bảo dưỡng sức khỏe

Đây là con đường lui lớn nhất và là danh dự lớn nhất bạn có thể giữ cho mình. Hãy giữ gìn sức khỏe để đến tuổi 80-90 vẫn có thể tự sinh hoạt, không làm gánh nặng cho con cái.

Nhiều người già sau khi về hưu lập tức chuyển đến nhà con cái để trông cháu, ôm đồm hết mọi việc nhà: đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, lau sàn nhà... Họ trở thành người giúp việc miễn phí.

Họ tiếc thời gian đi tập thể dục, sức khỏe ngày càng sa sút, phải dựa vào thuốc men để duy trì, nhưng vẫn không nỡ buông tay. Bỏ lại nhà cửa, bạn bè để lên thành phố trông cháu, không có bạn bè thân thiết, ấm ức không có chỗ giải tỏa. Muốn đi thì cháu còn nhỏ, muốn ở lại thì đành nín nhịn tủi thân. Thậm chí, địa vị còn không bằng người giúp việc, vì người giúp việc có thể xin nghỉ việc, có cuối tuần, không nghỉ thì được chủ trả thêm tiền. Còn bạn thì quanh năm không nghỉ, không lương, không thưởng, lại chưa chắc đã được lòng.

Lời khuyên: Sau khi nghỉ hưu, bạn chỉ nên trông cháu khoảng 4 năm rồi trở về nhà mình. Trong thời gian trông cháu, hãy đề nghị có ngày nghỉ cuối tuần để thư giãn.

Thứ hai: Giữ chặt túi tiền – Tự chủ tài chính

Người già cần đảm bảo tiền tiết kiệm do chính mình quản lý, không nên chuyển giao sớm cho con cái. Không đưa tiền ra trừ khi là thời điểm cuối cùng. Có tiền tiết kiệm, bạn mới có tiếng nói. Về già, bạn có thể tự mình vào viện dưỡng lão, tự thuê người chăm sóc, tự thanh toán chi phí y tế. Quyền chủ động nằm trong tay bạn.

Tiền lương hưu cũng không nên bù đắp vô điều kiện cho con cái. Nhiều người vì thương con, sợ con khổ, đã cắt giảm chi tiêu tối đa của mình, chỉ giữ lại vài triệu đồng sống tằn tiện. Yêu thương con là đúng, nhưng phải chừa lại đường lui, không nên trợ cấp quá 60% lương hưu cho con cháu, vì điều này sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của chính bạn.

Người già cần đảm bảo tiền tiết kiệm do chính mình quản lý, không nên chuyển giao sớm cho con cái. Ảnh minh họa

Bạn muốn ăn thịt bò, thịt cừu, trái cây, hạt dinh dưỡng nhưng lại tiếc tiền. Bạn thấy bộ quần áo đẹp muốn mua nhưng túi tiền lại không cho phép. Cuối cùng, không tiết kiệm được tiền, cơ thể cũng suy sụp. Việc thiếu thốn dinh dưỡng (protein, canxi) sẽ dẫn đến các bệnh lý không thể đảo ngược, gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Thứ ba: Giữ lại ngôi nhà cũ – Giữ lấy không gian riêng

Khi về già, bạn đừng vì vui mừng hay vì lời khuyên của con cái mà bán nhà cũ để chuyển đến ở cùng con. Hãy nhớ rằng, nhà con cái dù có lớn đến đâu, cũng không có căn phòng nào thực sự thuộc về bạn. Cuộc sống "gửi thân" rất khó khăn.

Người già và người trẻ có thói quen ăn uống, quan điểm tiêu dùng, nếp sống khác nhau. Ở chung lâu ngày mâu thuẫn sẽ ngày càng nhiều, đến lúc muốn dọn đi cũng không còn đường lui.

Người trẻ có thể bật điều hòa 24/24 vào mùa hè, cuối tuần ngủ đến 12 giờ trưa. Trong khi bạn, là người lớn tuổi, bật điều hòa dễ bị đau chân, đau lưng; bạn lại thức dậy từ 4 giờ sáng. Bạn và con cháu không cùng một "tần số". Sống riêng là thoải mái và tự do nhất.

Hãy sống riêng, khi nhớ con cháu, bạn nấu bữa cơm ngon và gọi chúng đến ăn, tận hưởng niềm vui gia đình. Ăn xong, chúng trở về nhà. Kiểu sống này sẽ tránh được mâu thuẫn, giúp tình cảm cha mẹ và con cái thêm gắn bó, đúng với câu nói "xa thơm, gần thối".

Ngay cả khi người bạn đời qua đời trước, cũng không được bán nhà để chuyển đến nhà con cái. Ai làm thế đều hối hận.



Tóm lại: Người già đừng quá sức vì con cháu. Nghỉ hưu rồi hãy bảo dưỡng sức khỏe; đừng chuyển tiền vô điều kiện cho con cái, hãy giữ chặt túi tiền. Và quan trọng nhất, đừng bán nhà cũ, người bạn đời mới là chỗ dựa lớn nhất của bạn.