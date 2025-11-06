Mới nhất
Vợ chồng nghỉ hưu được con trai tặng nhà nhưng khi đến nơi thì chết lặng

Thứ năm, 07:36 06/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Vợ chồng 58 tuổi về hưu được con trai tặng nhà mới. Nhưng khi đến nơi, họ sững sờ trước sự thật và hiểu ra ý nghĩa thật của lòng hiếu thảo.

Nghỉ hưu an nhàn và món quà bất ngờ

Sau nhiều năm làm việc vất vả, vợ chồng bà Hán (ở Trung Quốc) bước vào tuổi 58 với mong muốn có một cuộc sống nghỉ hưu thảnh thơi, an yên. 

Căn nhà cũ nơi quê tuy nhỏ nhưng đã gắn bó với họ hơn nửa đời người. Dù vậy, bà vẫn đôi lần ước ao có thể sống trong một ngôi nhà khang trang hơn ở tuổi xế chiều.

Cậu con trai duy nhất – Tiểu Cường – dường như hiểu được mong mỏi ấy. Một buổi sáng, anh gọi điện về đầy phấn khởi:

"Mẹ ơi, con đã mua cho bố mẹ một căn nhà ở tỉnh lỵ rồi. Đồ nội thất, trang trí con lo hết. Chỉ cần bố mẹ thu xếp hành lý, con sẽ đón sang. Bố mẹ sắp được nghỉ ngơi thật rồi!"

Nghe con nói, bà Hán xúc động đến rưng rưng. Cả đời tần tảo vì con, nay thấy con thành đạt, còn mua nhà biếu cha mẹ, bà cảm thấy mọi vất vả đều được đền đáp. Cả hai vợ chồng háo hức chuẩn bị đồ đạc, lòng tràn đầy tự hào.

Vợ chồng nghỉ hưu được con trai tặng nhà nhưng khi đến nơi thì chết lặng - Ảnh 1.

Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, bà Hán mới vỡ lẽ căn nhà này không phải được mua mà là một căn hộ thuê theo tháng. Ảnh minh họa

Niềm vui hóa ngỡ ngàng

Sáng hôm sau, Tiểu Cường đón bố mẹ tại ga tàu, nở nụ cười tươi rói. Nhưng khi xe dừng lại trước một khu dân cư cũ kỹ, lòng bà Hán bỗng dấy lên chút nghi ngờ.

"Nhà mới của chúng ta ở đây à con?" – bà hỏi.

Tiểu Cường mỉm cười, đáp: "Vâng ạ, khu này tuy cũ nhưng vị trí thuận tiện, con nghĩ bố mẹ sẽ thích."

Tuy có chút băn khoăn, vợ chồng bà vẫn đi theo con. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cả hai chết lặng. Trước mắt họ là căn phòng nhỏ, tường bong tróc, sàn nhà loang lổ vết ẩm. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với lời con trai mô tả.

Bà Hán khẽ run giọng: "Đây là căn nhà con mua cho bố mẹ sao?"

Lúc ấy, một người phụ nữ trung niên bước đến gọi Tiểu Cường ra ngoài. Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, bà Hán mới vỡ lẽ căn nhà này không phải được mua mà là một căn hộ thuê theo tháng.

Sự thật sau lời nói dối

Thấy mẹ sững sờ, Tiểu Cường cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Con xin lỗi bố mẹ. Con chỉ muốn bố mẹ vui, nhưng thật ra con chưa đủ tiền mua nhà. Con định thuê tạm vài năm rồi sẽ mua căn tốt hơn."

Bà Hán lặng người. Nỗi thất vọng thoáng qua, nhưng rồi bà nhìn thấy trong mắt con trai là sự hối hận và tình thương. Bà khẽ nói:

"Mẹ không giận, chỉ buồn vì con chịu áp lực quá nhiều. Bố mẹ sống ở quê vẫn quen, không cần nhà mới đâu. Con hãy trả lại căn này, giữ tiền mà lo công việc."

Nghe vậy, Tiểu Cường rưng rưng nước mắt. Anh liên tục xin lỗi, hứa sẽ cố gắng hơn để sớm mua tặng bố mẹ một căn nhà thực sự.

Tình thân lớn hơn vật chất

Trở lại quê nhà, vợ chồng bà Hán tiếp tục cuộc sống giản dị trong căn nhà cũ. Dù có chút hụt hẫng, nhưng trong lòng họ tràn ngập yêu thương và thấu hiểu. 

Bà nói với chồng: "Chúng ta có con hiếu thảo như vậy là đủ rồi. Căn nhà dù cũ, nhưng đầy ắp tình yêu."

Kể từ đó, Tiểu Cường càng chăm chỉ làm việc, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, gửi tiền biếu cha mẹ. Anh trưởng thành hơn, biết sống thực tế và trân trọng công sức của mình.

Tết vừa rồi, anh lái chiếc xe mới về quê, mang theo phong bao đỏ lớn:"Bố mẹ ơi, con đã tiết kiệm được chút tiền. Con biếu bố mẹ mừng tuổi, sang năm nhất định con sẽ mua được căn nhà thật sự."

Nhìn con trai tự tin, chững chạc, bà Hán mỉm cười mãn nguyện. Với bà, món quà quý giá nhất không phải căn nhà mới, mà là tấm lòng hiếu thảo, sự trưởng thành và chân thành của con trai mình.

Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiênTôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiên

GĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.

15 năm cống hiến rồi "nghỉ hưu" ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình15 năm cống hiến rồi 'nghỉ hưu' ở tuổi 39: Thành công lớn nhất là được sống cho mình

GĐXH - Ngày càng nhiều người trẻ chọn "nghỉ hưu sớm" để thoát khỏi áp lực công sở và tìm lại sự tự do trong cuộc sống. Phải chăng đây là cách họ định nghĩa lại hạnh phúc?

Theo Toutiao

Bách Hợp (t/h)
