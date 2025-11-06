Vợ chồng nghỉ hưu được con trai tặng nhà nhưng khi đến nơi thì chết lặng
GĐXH - Vợ chồng 58 tuổi về hưu được con trai tặng nhà mới. Nhưng khi đến nơi, họ sững sờ trước sự thật và hiểu ra ý nghĩa thật của lòng hiếu thảo.
Nghỉ hưu an nhàn và món quà bất ngờ
Sau nhiều năm làm việc vất vả, vợ chồng bà Hán (ở Trung Quốc) bước vào tuổi 58 với mong muốn có một cuộc sống nghỉ hưu thảnh thơi, an yên.
Căn nhà cũ nơi quê tuy nhỏ nhưng đã gắn bó với họ hơn nửa đời người. Dù vậy, bà vẫn đôi lần ước ao có thể sống trong một ngôi nhà khang trang hơn ở tuổi xế chiều.
Cậu con trai duy nhất – Tiểu Cường – dường như hiểu được mong mỏi ấy. Một buổi sáng, anh gọi điện về đầy phấn khởi:
"Mẹ ơi, con đã mua cho bố mẹ một căn nhà ở tỉnh lỵ rồi. Đồ nội thất, trang trí con lo hết. Chỉ cần bố mẹ thu xếp hành lý, con sẽ đón sang. Bố mẹ sắp được nghỉ ngơi thật rồi!"
Nghe con nói, bà Hán xúc động đến rưng rưng. Cả đời tần tảo vì con, nay thấy con thành đạt, còn mua nhà biếu cha mẹ, bà cảm thấy mọi vất vả đều được đền đáp. Cả hai vợ chồng háo hức chuẩn bị đồ đạc, lòng tràn đầy tự hào.
Niềm vui hóa ngỡ ngàng
Sáng hôm sau, Tiểu Cường đón bố mẹ tại ga tàu, nở nụ cười tươi rói. Nhưng khi xe dừng lại trước một khu dân cư cũ kỹ, lòng bà Hán bỗng dấy lên chút nghi ngờ.
"Nhà mới của chúng ta ở đây à con?" – bà hỏi.
Tiểu Cường mỉm cười, đáp: "Vâng ạ, khu này tuy cũ nhưng vị trí thuận tiện, con nghĩ bố mẹ sẽ thích."
Tuy có chút băn khoăn, vợ chồng bà vẫn đi theo con. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cả hai chết lặng. Trước mắt họ là căn phòng nhỏ, tường bong tróc, sàn nhà loang lổ vết ẩm. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với lời con trai mô tả.
Bà Hán khẽ run giọng: "Đây là căn nhà con mua cho bố mẹ sao?"
Lúc ấy, một người phụ nữ trung niên bước đến gọi Tiểu Cường ra ngoài. Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, bà Hán mới vỡ lẽ căn nhà này không phải được mua mà là một căn hộ thuê theo tháng.
Sự thật sau lời nói dối
Thấy mẹ sững sờ, Tiểu Cường cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Con xin lỗi bố mẹ. Con chỉ muốn bố mẹ vui, nhưng thật ra con chưa đủ tiền mua nhà. Con định thuê tạm vài năm rồi sẽ mua căn tốt hơn."
Bà Hán lặng người. Nỗi thất vọng thoáng qua, nhưng rồi bà nhìn thấy trong mắt con trai là sự hối hận và tình thương. Bà khẽ nói:
"Mẹ không giận, chỉ buồn vì con chịu áp lực quá nhiều. Bố mẹ sống ở quê vẫn quen, không cần nhà mới đâu. Con hãy trả lại căn này, giữ tiền mà lo công việc."
Nghe vậy, Tiểu Cường rưng rưng nước mắt. Anh liên tục xin lỗi, hứa sẽ cố gắng hơn để sớm mua tặng bố mẹ một căn nhà thực sự.
Tình thân lớn hơn vật chất
Trở lại quê nhà, vợ chồng bà Hán tiếp tục cuộc sống giản dị trong căn nhà cũ. Dù có chút hụt hẫng, nhưng trong lòng họ tràn ngập yêu thương và thấu hiểu.
Bà nói với chồng: "Chúng ta có con hiếu thảo như vậy là đủ rồi. Căn nhà dù cũ, nhưng đầy ắp tình yêu."
Kể từ đó, Tiểu Cường càng chăm chỉ làm việc, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, gửi tiền biếu cha mẹ. Anh trưởng thành hơn, biết sống thực tế và trân trọng công sức của mình.
Tết vừa rồi, anh lái chiếc xe mới về quê, mang theo phong bao đỏ lớn:"Bố mẹ ơi, con đã tiết kiệm được chút tiền. Con biếu bố mẹ mừng tuổi, sang năm nhất định con sẽ mua được căn nhà thật sự."
Nhìn con trai tự tin, chững chạc, bà Hán mỉm cười mãn nguyện. Với bà, món quà quý giá nhất không phải căn nhà mới, mà là tấm lòng hiếu thảo, sự trưởng thành và chân thành của con trai mình.
Theo Toutiao
Nhà trai, nhà gái cãi nhau vì món gà rán, cả đám cưới náo loạnGia đình - 1 giờ trước
Một đám cưới tại bang Uttar Pradesh bất ngờ trở nên hỗn loạn chỉ vì phần gà rán nhà trai nhận được ít hơn nhà gái.
Người già thông minh sẽ không tùy tiện tặng 2 thứ này cho người khác: Gia đình bình yên, con cháu hưởng phúc!Gia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Đây không phải là keo kiệt, mà là vì họ hiểu rằng chúng mang trong mình nền tảng của gia đình và chỗ dựa của cuộc sống. Giữ được sẽ bồi đắp cho sự trưởng thành của con cháu và sự an ổn của gia đình.
Người trung niên tài chính vững đều có điểm chung: Họ chỉ tiêu cho 3 điều nàyGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Người trung niên thông minh không tiêu tiền theo cảm xúc. Họ chỉ giữ 3 khoản chi thiết yếu giúp vững tài chính, khỏe mạnh và an nhàn tuổi hưu.
Không cần khoe mẽ: 5 đặc điểm của người có khí chất đi đến đâu cũng được nể trọng, chú ýGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Hào quang - khí chất của một người đến từ đâu? Tại sao nhiều người không cần nói nhiều, không cần thể hiện bằng hình thức bên ngoài mà vẫn được nhiều người nể phục.
Gặp gỡ bạn bè tuổi nghỉ hưu: Tốt nhất đừng đụng vào 4 chủ đề này kẻo mất bạnGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, gặp gỡ bạn bè là niềm vui nhưng cần tránh 4 chủ đề nhạy cảm này để giữ hòa khí và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.
Top cung hoàng đạo thích giảng đạo lý: Nói chuyện thôi cũng biến thành buổi học cuộc đờiGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người chỉ cần mở miệng là "giảng đạo lý". Họ nghiêm túc đến mức đôi khi khiến người khác vừa nể vừa e dè. Tuy nhiên, những lời của họ vẫn thường ẩn chứa nhiều điều đáng suy ngẫm.
Bị con cái từ chối sống cùng, cặp vợ chồng U70 nghỉ hưu theo cách 'ngược đời': Sống thoải mái, cần gì dựa vào aiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi bị các con từ chối, vợ chồng 62 tuổi chọn cách nghỉ hưu tự lập, biến tuổi già thành quãng thời gian hạnh phúc, an nhiên và đầy tự do.
Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Thất bại lớn nhất của tuổi trung niên, không phải là không có tiền, mà là không vượt qua được 3 rào cản của đời người.
90% người có học vấn cao không sống sung túc như tưởng tượng: Nguyên nhân khiến ai cũng giật mìnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Khi học vấn cao không còn đồng nghĩa với thành công - hàng triệu người có bằng cấp cao đang vật lộn với thu nhập thấp.
Phụ nữ thông minh, dù ở trước mặt ai, đừng dễ dàng tiết lộ 3 điều nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ thực sự thông minh biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Giữ vững 3 "quân át chủ bài" này chính là giữ vững phúc khí của bản thân.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.