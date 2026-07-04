Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Điều người già sợ nhất không phải thiếu tiền

Cuộc sống sau nghỉ hưu dần trở nên đơn điệu

Ở tuổi 65, bà Vương đã nghỉ hưu được nhiều năm. Hai con gái đều đã lập gia đình và sinh sống trên thành phố, vì vậy cuộc sống thường ngày của bà chỉ còn gắn bó với người chồng đã nghỉ hưu.

Với bà, tuổi già chỉ cần sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và những ngày tháng bình yên là đủ.

Trước đây, bà từng làm kế toán tại một doanh nghiệp, còn chồng là giáo viên trung học cơ sở. Sau khi cùng nghỉ hưu, tổng lương hưu của hai vợ chồng đạt khoảng 9.000 NDT mỗi tháng (tương đương 34,8 triệu đồng).

Khoản thu nhập này giúp họ có cuộc sống khá dư dả, vừa đủ chi tiêu, chăm sóc sức khỏe, vừa có thể dành dụm một phần tiết kiệm.

Khi mới bước vào giai đoạn nghỉ hưu, vợ chồng bà tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Họ thường xuyên tham gia các chuyến du lịch cùng bạn bè và hội người cao tuổi, mỗi tháng lại khám phá một vùng đất mới.

Những chuyến đi mang đến cho bà cảm giác phấn chấn, giúp tuổi già trở nên nhiều màu sắc hơn.

Tuy nhiên, một lần không may bị ngã trong chuyến du lịch khiến đầu gối của bà bị chấn thương. Từ đó, việc di chuyển không còn thuận tiện như trước và niềm yêu thích du lịch cũng dần mất đi. Phần lớn thời gian, bà chỉ quanh quẩn ở nhà.

Đối với bà Vương, điều khiến tuổi già trở nên đáng quý không nằm ở việc có bao nhiêu tiền hay được nghỉ ngơi hoàn toàn. Điều quan trọng hơn là mỗi ngày đều có việc để làm, có người để quan tâm và có lý do để thức dậy với tâm trạng vui vẻ. Ảnh minh họa

Những ngày lặp đi lặp lại khiến bà cảm thấy trống trải

Sau khi không còn đi du lịch, cuộc sống của bà Vương diễn ra theo một vòng lặp quen thuộc.

Mỗi ngày, hai vợ chồng cùng nấu ăn, dùng bữa, thỉnh thoảng ghé thăm người thân hoặc đến nhà các con. Buổi tối, bà dành thời gian đi bộ và tập vài bài thể dục nhẹ để duy trì sức khỏe.

Dù cuộc sống không có áp lực tài chính, bà vẫn cảm thấy từng ngày trôi qua khá tẻ nhạt. Khi những công việc quen thuộc cứ lặp đi lặp lại, cảm giác thiếu mục tiêu và thiếu niềm vui bắt đầu xuất hiện.

Một lần trò chuyện cùng hàng xóm tại khu vui chơi gần nhà đã trở thành bước ngoặt bất ngờ.

Cơ duyên nhận công việc trông trẻ thay đổi hoàn toàn cuộc sống

Trong lúc ngồi nghỉ ở khu vui chơi, bà gặp một người mẹ trẻ đang loay hoay tìm người trông con.

Người phụ nữ chia sẻ rằng cô làm việc xa nhà, thường xuyên tăng ca nên không thể đón con đúng giờ. Vì vậy, cô hy vọng tìm được một người đáng tin cậy chăm sóc con sau giờ học.

Ban đầu, bà Vương còn phân vân. Phải gần một tuần sau, khi người mẹ trẻ trực tiếp tìm đến nhà tha thiết nhờ giúp đỡ, bà mới quyết định nhận lời.

Công việc của bà khá đơn giản. Mỗi sáng hoặc chiều, bà đưa đón bé đến trường mẫu giáo, chăm sóc, tắm rửa và chuẩn bị bữa tối trước khi mẹ bé đến đón. Những ngày nghỉ học, bà ở bên bé từ sáng đến tối.

Đổi lại, bà nhận được khoảng 2.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 7,7 triệu đồng.

Điều quý giá nhất không phải khoản thu nhập mà là niềm vui mỗi ngày

Từ khi bắt đầu công việc mới, cuộc sống của bà Vương thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ quanh quẩn với việc bếp núc và sinh hoạt thường ngày, bà có thêm một người bạn nhỏ để trò chuyện, vui chơi và chăm sóc.

Dù trẻ nhỏ khá hiếu động khiến bà đôi lúc mệt hơn, nhưng đổi lại bà luôn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Những tiếng cười, sự hồn nhiên và những hành động đáng yêu của đứa trẻ khiến mỗi ngày của bà trở nên ý nghĩa hơn.

Theo thời gian, bà coi cậu bé như chính cháu ruột của mình. Công việc không chỉ mang đến một khoản thu nhập bổ sung mà còn giúp bà tìm lại cảm giác mình vẫn có ích, vẫn được người khác cần đến.

Khoản tiền công mỗi tháng được bà dành để tiết kiệm thêm, nhưng đó không phải động lực lớn nhất khiến bà tiếp tục làm việc.

Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng tạo ra giá trị

Đối với bà Vương, điều khiến tuổi già trở nên đáng quý không nằm ở việc có bao nhiêu tiền hay được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Điều quan trọng hơn là mỗi ngày đều có việc để làm, có người để quan tâm và có lý do để thức dậy với tâm trạng vui vẻ.

Câu chuyện của người phụ nữ U70 cũng cho thấy, sau khi nghỉ hưu, nhiều người không thực sự thiếu tiền mà thiếu cảm giác được kết nối với cuộc sống.

Một công việc phù hợp với sức khỏe, dù thu nhập không quá cao, đôi khi lại mang đến giá trị tinh thần lớn hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, dù đã có mức lương hưu đủ đầy, bà Vương vẫn đều đặn đi làm mỗi ngày. Không phải vì gánh nặng cơm áo, mà bởi công việc giúp tuổi già của bà trở nên ý nghĩa, bận rộn và tràn đầy niềm vui hơn.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.

Theo Toutiao