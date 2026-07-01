Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Về già có lương hưu, tôi quyết định không sống cùng con cái
Năm nay tôi vừa tròn 60 tuổi. Sau khi chồng qua đời, con gái duy nhất cũng lập gia đình và có cuộc sống riêng. Tôi chuyển về sống một mình trong căn hộ nhỏ một phòng ngủ đã gắn bó nhiều năm.
Khoản lương hưu mỗi tháng khoảng 2.000 NDT (tương đương 7,7 triệu đồng) cùng số tiền tiết kiệm khoảng 100.000 NDT (khoảng 387 triệu đồng) không phải quá dư dả nhưng đủ để tôi có cuộc sống ổn định, không phải phụ thuộc vào con cái.
Nhiều người thấy tôi sống một mình thường khuyên nên tái hôn để có người bầu bạn khi tuổi cao sức yếu. Tôi chỉ mỉm cười từ chối.
Sau nhiều năm trải nghiệm, tôi nhận ra hạnh phúc tuổi già không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người ở bên cạnh, mà nằm ở cách mỗi người lựa chọn cuộc sống cho mình.
Đừng biến bản thân thành nạn nhân của sự so sánh
Có một thời gian, tôi cũng từng nhìn cuộc sống của người khác với sự ngưỡng mộ. Thấy bạn bè có nhà rộng, con cháu quây quần hay điều kiện kinh tế tốt hơn, tôi không khỏi chạnh lòng.
Nhưng càng sống lâu, tôi càng hiểu mỗi người đều có niềm vui và những nỗi lo riêng. Người giàu chưa chắc hạnh phúc, còn cuộc sống giản dị đôi khi lại mang đến sự bình yên mà tiền bạc không mua được.
Sự so sánh chỉ khiến con người đánh mất sự cân bằng trong cảm xúc. Thay vì nhìn vào những gì mình chưa có, tôi học cách biết ơn những điều đang hiện hữu.
Thu nhập không quá cao, căn nhà cũng không sang trọng, nhưng chỉ cần cuộc sống đủ đầy, tinh thần thanh thản và mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng thì đó đã là điều đáng quý.
Không sống chung với con cái là cách giữ gìn tình thân
Ngay sau khi con gái lập gia đình, tôi chủ động để con xây dựng cuộc sống riêng. Tôi không muốn trở thành gánh nặng hay vô tình tạo ra những mâu thuẫn vì khác biệt trong lối sống giữa hai thế hệ.
Khoảng cách vừa đủ lại giúp tình cảm mẹ con trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi người đều có không gian riêng để sinh hoạt, làm những điều mình thích và tôn trọng cuộc sống của nhau.
Thay vì gặp nhau mỗi ngày rồi dễ phát sinh va chạm, chúng tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm, cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt lại quây quần bên nhau. Mỗi lần gặp đều tràn ngập tiếng cười, không có áp lực hay trách móc.
Tôi nhận ra rằng, không sống cùng con cái không có nghĩa là xa cách, mà đôi khi chính là cách để gìn giữ sự hòa thuận lâu dài trong gia đình.
Duy trì tập thể dục để có một tuổi già khỏe mạnh
Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian xuống sân khu chung cư tập thể dục vào buổi sáng và chiều.
Việc vận động đều đặn giúp cơ thể dẻo dai hơn, giảm cảm giác đau nhức khi thời tiết thay đổi. Quan trọng hơn, tôi còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng trang lứa, nhờ đó tinh thần luôn vui vẻ và tích cực.
Ở tuổi nghỉ hưu, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất. Khi còn đủ khỏe mạnh để tự chăm sóc bản thân, tôi cũng không phải khiến con cháu lo lắng hay vất vả chăm nom.
Nuôi dưỡng sở thích để cuộc sống luôn có niềm vui
Tôi luôn tin rằng mỗi người nên có ít nhất một sở thích riêng. Khi nghỉ hưu, sở thích không chỉ giúp lấp đầy thời gian mà còn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.
Niềm đam mê của tôi là viết. Tôi thường ghi lại những câu chuyện đời thường, những trải nghiệm cá nhân và cảm nhận sau nhiều năm bước qua đủ vui buồn của cuộc sống.
Thỉnh thoảng, một vài bài viết được chia sẻ rộng rãi còn giúp tôi có thêm một khoản thu nhập nhỏ. Điều khiến tôi vui hơn cả không phải số tiền kiếm được mà là cảm giác bản thân vẫn tạo ra giá trị.
Thông qua việc viết, tôi quen thêm nhiều người bạn đồng trang lứa. Chúng tôi cùng trao đổi về cuộc sống, chia sẻ những suy nghĩ và động viên nhau tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu theo cách tích cực nhất.
Tuổi già hạnh phúc bắt đầu từ việc sống theo cách mình lựa chọn
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng tuổi già không nhất thiết phải gắn liền với sự cô đơn hay phụ thuộc vào con cháu.
Chỉ cần có nguồn tài chính đủ để tự chủ, biết chăm sóc sức khỏe, duy trì những sở thích riêng và tôn trọng không gian của con cái, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng một cuộc sống bình yên, tự do và hạnh phúc.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải người khác đánh giá cuộc sống của bạn ra sao, mà là chính bạn cảm thấy hài lòng và trân trọng từng ngày mình đang sống.
Khi biết sống cho hiện tại, tuổi già vẫn có thể là quãng thời gian đẹp và đáng tận hưởng nhất của cuộc đời.
* Bài viết là chia sẻ của bà Lý Xuân Hồng được lan truyền trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) .
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