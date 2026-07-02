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Nhà gái trao hồi môn gần 31 tỷ đồng vẫn không khiến chú rể vui vẻ trong ngày cưới

Thứ năm, 15:05 02/07/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Một đám cưới xa hoa với của hồi môn trị giá hàng chục tỷ đồng lẽ ra phải ngập tràn niềm vui. Thế nhưng, chú rể lại gây xôn xao với gương mặt không cảm xúc.

Hồi môn gần 31 tỷ đồng khiến nhiều người choáng ngợp

Từng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, đám cưới của một cặp đôi tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, thu hút sự quan tâm không chỉ bởi sự hoành tráng mà còn bởi giá trị của hồi môn mà gia đình cô dâu chuẩn bị.

Theo thông tin được chia sẻ, nhà gái đã trao cho con gái số tài sản có tổng giá trị khoảng 8 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 31 tỷ đồng.

Trong đó, của hồi môn gồm 2 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 7,7 tỷ VND), 2,6 triệu nhân dân tệ tiền tiết kiệm (khoảng 10 tỷ VND), một chiếc xe hơi sang trọng giá 700,000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ VND), một căn biệt thự 2,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ VND) cùng nhiều vàng vòng khác với tổng số tiền lên tới 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 30,9 tỷ VND).

Khối tài sản "khủng" này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước sự hào phóng của gia đình cô dâu.

Nhà gái trao hồi môn gần 31 tỷ đồng vẫn không khiến chú rể vui vẻ trong ngày cưới - Ảnh 1.

Chú rể giữ gương mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối buổi lễ.

Biểu cảm của chú rể trở thành tâm điểm chú ý

Trái ngược với sự lộng lẫy của hôn lễ và giá trị của hồi môn, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại là thái độ của chú rể.

Qua những hình ảnh được lan truyền, cô dâu xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trên người đeo nhiều trang sức vàng và liên tục hướng ánh mắt đầy tình cảm về phía chồng. 

Tuy nhiên, chú rể lại giữ gương mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối buổi lễ.

Dù đứng cạnh cô dâu trong ngày trọng đại, người đàn ông hầu như không nở nụ cười, cũng không có nhiều tương tác với vợ. 

Thậm chí, trong nhiều khoảnh khắc cô dâu ngước nhìn chồng đầy trìu mến, chú rể vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và không đáp lại.

Sự đối lập rõ rệt giữa biểu cảm của hai nhân vật chính khiến không ít người cảm thấy khó hiểu.

Nhà gái trao hồi môn gần 31 tỷ đồng vẫn không khiến chú rể vui vẻ trong ngày cưới - Ảnh 2.

Trong nhiều khoảnh khắc cô dâu ngước nhìn chồng đầy trìu mến, chú rể vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và không đáp lại.

Cộng đồng mạng đưa ra nhiều giả thuyết

Ngay sau khi những bức ảnh được chia sẻ, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt suy đoán về nguyên nhân khiến chú rể tỏ ra thiếu cảm xúc trong ngày cưới.

Một số ý kiến cho rằng đây có thể là cuộc hôn nhân không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, khiến chú rể không thực sự hào hứng trong lễ cưới.

Ở chiều ngược lại, cũng có người nhận định anh có thể cảm thấy áp lực khi gia đình vợ trao của hồi môn quá lớn, lo ngại sẽ bị người khác đánh giá là phụ thuộc vào nhà vợ hoặc "ăn bám" gia đình bên ngoại.

Dẫu vậy, tất cả những nhận định này đều chỉ là suy đoán từ phía cư dân mạng. Người trong cuộc chưa từng lên tiếng giải thích về biểu cảm gây tranh cãi của chú rể.

Hạnh phúc hôn nhân không thể đo bằng giá trị vật chất

Đám cưới này tiếp tục được nhắc đến như một ví dụ cho thấy của hồi môn giá trị lớn chưa chắc đã đồng nghĩa với một lễ cưới trọn vẹn niềm vui.

Dù tài sản được trao có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, điều khiến mọi người nhớ đến nhiều nhất lại là sự tương phản giữa nụ cười rạng rỡ của cô dâu và gương mặt lạnh lùng của chú rể. 

Qua đó, nhiều người cũng cho rằng vật chất có thể tạo nên một hôn lễ hoành tráng, nhưng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân.

Nhà gái trao hồi môn gần 31 tỷ đồng vẫn không khiến chú rể vui vẻ trong ngày cưới - Ảnh 3.Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

GĐXH - Câu chuyện không chỉ xoay quanh những con số, mà còn thổi bùng tranh luận về vai trò của hồi môn và giá trị thực sự trong hôn nhân hiện đại.

Theo 163


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