Nhà gái trao hồi môn gần 31 tỷ đồng vẫn không khiến chú rể vui vẻ trong ngày cưới
GĐXH - Một đám cưới xa hoa với của hồi môn trị giá hàng chục tỷ đồng lẽ ra phải ngập tràn niềm vui. Thế nhưng, chú rể lại gây xôn xao với gương mặt không cảm xúc.
Hồi môn gần 31 tỷ đồng khiến nhiều người choáng ngợp
Từng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, đám cưới của một cặp đôi tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, thu hút sự quan tâm không chỉ bởi sự hoành tráng mà còn bởi giá trị của hồi môn mà gia đình cô dâu chuẩn bị.
Theo thông tin được chia sẻ, nhà gái đã trao cho con gái số tài sản có tổng giá trị khoảng 8 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 31 tỷ đồng.
Trong đó, của hồi môn gồm 2 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 7,7 tỷ VND), 2,6 triệu nhân dân tệ tiền tiết kiệm (khoảng 10 tỷ VND), một chiếc xe hơi sang trọng giá 700,000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ VND), một căn biệt thự 2,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ VND) cùng nhiều vàng vòng khác với tổng số tiền lên tới 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 30,9 tỷ VND).
Khối tài sản "khủng" này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước sự hào phóng của gia đình cô dâu.
Biểu cảm của chú rể trở thành tâm điểm chú ý
Trái ngược với sự lộng lẫy của hôn lễ và giá trị của hồi môn, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại là thái độ của chú rể.
Qua những hình ảnh được lan truyền, cô dâu xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trên người đeo nhiều trang sức vàng và liên tục hướng ánh mắt đầy tình cảm về phía chồng.
Tuy nhiên, chú rể lại giữ gương mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối buổi lễ.
Dù đứng cạnh cô dâu trong ngày trọng đại, người đàn ông hầu như không nở nụ cười, cũng không có nhiều tương tác với vợ.
Thậm chí, trong nhiều khoảnh khắc cô dâu ngước nhìn chồng đầy trìu mến, chú rể vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và không đáp lại.
Sự đối lập rõ rệt giữa biểu cảm của hai nhân vật chính khiến không ít người cảm thấy khó hiểu.
Cộng đồng mạng đưa ra nhiều giả thuyết
Ngay sau khi những bức ảnh được chia sẻ, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt suy đoán về nguyên nhân khiến chú rể tỏ ra thiếu cảm xúc trong ngày cưới.
Một số ý kiến cho rằng đây có thể là cuộc hôn nhân không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, khiến chú rể không thực sự hào hứng trong lễ cưới.
Ở chiều ngược lại, cũng có người nhận định anh có thể cảm thấy áp lực khi gia đình vợ trao của hồi môn quá lớn, lo ngại sẽ bị người khác đánh giá là phụ thuộc vào nhà vợ hoặc "ăn bám" gia đình bên ngoại.
Dẫu vậy, tất cả những nhận định này đều chỉ là suy đoán từ phía cư dân mạng. Người trong cuộc chưa từng lên tiếng giải thích về biểu cảm gây tranh cãi của chú rể.
Hạnh phúc hôn nhân không thể đo bằng giá trị vật chất
Đám cưới này tiếp tục được nhắc đến như một ví dụ cho thấy của hồi môn giá trị lớn chưa chắc đã đồng nghĩa với một lễ cưới trọn vẹn niềm vui.
Dù tài sản được trao có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, điều khiến mọi người nhớ đến nhiều nhất lại là sự tương phản giữa nụ cười rạng rỡ của cô dâu và gương mặt lạnh lùng của chú rể.
Qua đó, nhiều người cũng cho rằng vật chất có thể tạo nên một hôn lễ hoành tráng, nhưng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân.
Theo 163
5 lý do nhiều người vẫn muốn đi làm sau khi nghỉ hưuGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu không có nghĩa là phải ngừng làm việc, cũng không có nghĩa là ai cũng nên tiếp tục đi làm. Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau, tùy vào sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của mình. Điều quan trọng nhất không phải là bạn còn đi làm hay đã nghỉ ngơi. Mà là mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có niềm vui, có ý nghĩa và còn những điều để mong chờ.
Cung hoàng đạo quyến rũ nhất chốn công sở: 5 cái tên gây bất ngờGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - 5 cung hoàng đạo này còn gây ấn tượng mạnh nhờ phong thái chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khí chất nổi bật, giúp họ luôn trở thành tâm điểm ở môi trường công sở.
Sau nghỉ hưu, cụ ông quyết giữ chặt tiền và tránh xa 1 kiểu bạn: Càng nể càng thiệtGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Từng nghĩ nghỉ hưu là khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè, cụ ông U70 lại nhận ra sự thật phũ phàng chỉ sau hai lần được mời dự tiệc.
Người khôn ngoan sau 60 tuổi đều làm 8 điều để tuổi già sống một mình vẫn hạnh phúcGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Khi biết nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thay đổi cách nhìn về sự cô độc, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui ngay cả khi bước vào tuổi già.
Về già mới nhận ra: Những cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau thường khó tránh khỏi 3 cái kết nàyGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Không ít người cho rằng cãi vã là chuyện bình thường trong hôn nhân. Nhưng theo thời gian, những cuộc tranh cãi kéo dài nếu không được hóa giải có thể âm thầm làm hao mòn tình cảm. Khi bước vào tuổi già, nhiều cặp vợ chồng thường rơi vào ba kết cục đáng suy ngẫm.
5 điều chỉ khi về già, con cái mới hiểu cha mẹGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Có những bài học, cha mẹ đã dạy chúng ta từ rất sớm. Nhưng khi còn trẻ, chúng ta thường cho rằng mình đã hiểu hết cuộc đời. Chỉ đến khi chính mình cũng có thêm tuổi tác, thêm những lo toan và trải qua đủ thăng trầm, ta mới nhận ra, có những điều, cha mẹ đã đúng từ rất lâu.
Còn giữ 6 suy nghĩ này, bạn rất khó làm giàu dù chăm chỉ đến đâuGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Nếu vẫn giữ 6 quan niệm dưới đây, hành trình làm giàu của bạn có thể sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
4 con giáp nữ hậu vận đẹp nhất: Tuổi già an nhàn, con cháu hiếu thuậnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, phụ nữ thuộc 4 con giáp dưới đây thường có hậu vận nhiều may mắn.
Phụ nữ từng ngoại tình rồi quay về gia đình thường phải đối diện với 3 vấn đề rất khó nói thành lờiThâm cung bí sử - 1 ngày trước
GĐXH - Khi một người từng ngoại tình lựa chọn quay về gia đình, cuộc sống có thể dần trở lại bình thường nhưng những áp lực tâm lý chưa chắc đã biến mất. Không ít trường hợp vẫn phải đối diện với cảm giác day dứt, giằng xé và quá trình hàn gắn kéo dài.
Về già, điều phụ nữ trân quý nhất nhiều khi không còn là chồng, mà là 2 điều nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH -Sau nhiều năm vun vén cho gia đình, không ít phụ nữ bước vào tuổi xế chiều với một góc nhìn khác về hạnh phúc. Điều họ muốn gìn giữ nhất không hẳn chỉ là người bạn đời, mà còn là sự bình yên do chính mình gây dựng và tình cảm gắn bó với con cháu.
4 con giáp nữ hậu vận đẹp nhất: Tuổi già an nhàn, con cháu hiếu thuậnGia đình
GĐXH - Theo tử vi, phụ nữ thuộc 4 con giáp dưới đây thường có hậu vận nhiều may mắn.