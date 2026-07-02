Sau nghỉ hưu, cụ ông quyết giữ chặt tiền và tránh xa 1 kiểu bạn: Càng nể càng thiệt

Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời khi có thời gian để tận hưởng cuộc sống, gặp gỡ bạn bè và theo đuổi những sở thích còn dang dở. Thế nhưng với ông Trần (65 tuổi, Trung Quốc), hai buổi gặp mặt sau khi nghỉ hưu lại trở thành bài học đáng nhớ về tình người và cách lựa chọn các mối quan hệ.

Nghỉ hưu với cuộc sống dư dả, tưởng bình yên nhưng không như mong đợi

Sau nhiều năm công tác, ông Trần nhận mức lương hưu khoảng 7.800 NDT mỗi tháng (khoảng 30 triệu đồng). Vợ ông cũng đã nghỉ hưu với khoản lương hơn 2.600 NDT/tháng (khoảng 10 triệu đồng).

Tổng thu nhập giúp hai vợ chồng có cuộc sống khá thoải mái, không phải phụ thuộc vào con cái.

Có nhiều thời gian rảnh rỗi, ông Trần thường xuyên nhận lời mời từ bạn bè và đồng nghiệp cũ. Ông cho rằng những cuộc gặp mặt khiến tuổi già bớt cô đơn và cũng là minh chứng cho việc mình vẫn được mọi người nhớ đến.

Ngược lại, vợ ông luôn khuyên chồng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc sức khỏe.

Theo bà, khi bước sang tuổi xế chiều, điều quan trọng nhất không phải là những cuộc vui bên ngoài mà là giữ gìn sức khỏe và vun đắp hạnh phúc trong tổ ấm.

Dù vậy, ông Trần vẫn giữ thói quen tham gia các buổi tiệc cùng bạn bè.

Ông Trần nhận ra không phải cuộc gặp gỡ nào cũng xuất phát từ sự chân thành. Có những người chỉ tìm đến khi cần nhờ vả hoặc muốn hưởng lợi về vật chất. Ảnh minh họa



Bữa tiệc đầu tiên: Vui chưa bao lâu đã phải trả hóa đơn hơn 10 triệu đồng

Một buổi tối, khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, ông Trần nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ. Người này cho biết nhóm bạn đang tụ họp, ăn uống và bất chợt nhớ tới ông nên gọi mời đến chung vui.

Không chút do dự, ông lập tức lên đường. Khi đến nơi, mọi người tiếp đón rất nhiệt tình khiến ông vô cùng cảm động vì nghĩ rằng tình bạn nhiều năm vẫn còn nguyên vẹn.

Trong bữa ăn, bạn bè liên tục khen ngợi cuộc sống nghỉ hưu sung túc của ông. Không khí vui vẻ cùng vài chén rượu khiến ông cao hứng và chủ động nói sẽ thanh toán bữa ăn.

Chỉ ít phút sau, buổi gặp kết thúc. Đến lúc tính tiền, ông phải chi tới 3.000 NDT, tương đương khoảng 11 triệu đồng.

Về nhà, vợ ông không giấu được sự bức xúc. Bà cho rằng rất có thể những người bạn ấy gọi ông đến chỉ vì muốn có người trả tiền. Thế nhưng ông Trần vẫn không tin và cho rằng vợ đã suy nghĩ quá tiêu cực.

Bữa tiệc thứ hai khiến cụ ông thức tỉnh

Không lâu sau, một đồng nghiệp cũ tiếp tục gọi điện mời cả hai vợ chồng đến dùng bữa với lý do lâu ngày không gặp.

Buổi gặp diễn ra khá vui vẻ cho đến khi gần kết thúc. Lúc này, người đồng nghiệp mới ngỏ lời nhờ ông Trần giúp đỡ vì con trai sắp cưới nhưng gia đình không đủ tiền tổ chức hôn lễ.

Người này muốn vay ông Trần 20.000 NDT, tương đương khoảng 77 triệu đồng.

Hai vợ chồng ông giải thích rằng bản thân cũng không dư dả đến mức có thể cho vay số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên, người đồng nghiệp vẫn liên tục thuyết phục, thậm chí còn mong ông đứng ra vay giúp nếu chưa có sẵn tiền.

Vì nể nang mối quan hệ cũ và thương hoàn cảnh của bạn, ông Trần cuối cùng vẫn đồng ý tìm cách giúp đỡ, dù trong lòng hiểu rằng khả năng lấy lại khoản tiền này là rất mong manh.

Sau nghỉ hưu, điều cần từ bỏ không phải bạn bè mà là những mối quan hệ lợi dụng

Sau hai sự việc liên tiếp, ông Trần bắt đầu nhìn nhận lại cách mình duy trì các mối quan hệ.

Ông nhận ra không phải cuộc gặp gỡ nào cũng xuất phát từ sự chân thành. Có những người chỉ tìm đến khi cần nhờ vả hoặc muốn hưởng lợi về vật chất.

Từ đó, ông chủ động hạn chế những cuộc tụ họp mang tính xã giao, không còn cố gắng duy trì các mối quan hệ chỉ vì nể nang hay sợ mất lòng.

Thay vào đó, ông dành nhiều thời gian hơn cho vợ, con cháu. Hai vợ chồng thường cùng nhau đi dạo, tập thể dục, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những ngày tháng nghỉ hưu một cách bình yên.

Gia đình và những người bạn chân thành mới là tài sản quý giá nhất

Câu chuyện của ông Trần cho thấy tuổi già không cần quá nhiều mối quan hệ, mà cần những người thật sự chân thành và sẵn sàng đồng hành khi khó khăn.

Bên cạnh đó, việc giữ cho mình một khoản tài chính ổn định cũng rất quan trọng để có thể sống tự chủ, không rơi vào những tình huống khó xử vì cả nể hay áp lực tình cảm.

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc khép mình trước xã hội, nhưng mỗi người nên biết chọn lọc các mối quan hệ.

Chất lượng của tình bạn luôn quan trọng hơn số lượng. Khi bước vào tuổi xế chiều, gia đình vẫn là điểm tựa bền vững nhất, còn những người bạn thực sự đáng quý sẽ luôn tôn trọng, sẻ chia và không lợi dụng lòng tốt của nhau.

Nghỉ hưu muốn an nhàn, người khôn ngoan luôn ưu tiên 4 điều hơn cả tiền bạc GĐXH - Những người có tuổi nghỉ hưu hạnh phúc thường chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, giữ tinh thần tích cực và không ngừng phát triển bản thân.

Theo Toutiao