Người khôn ngoan sau 60 tuổi đều làm 8 điều để tuổi già sống một mình vẫn hạnh phúc

Tuổi già sống một mình không đáng sợ, đáng sợ là không biết cách tận hưởng cuộc sống

Trên nền tảng hỏi đáp Zhihu từng có một câu hỏi thu hút hàng nghìn lượt thảo luận: "Làm thế nào để tận hưởng hạnh phúc khi sống một mình, đặc biệt khi về già?"

Câu trả lời nhận được nhiều sự đồng tình nhất chỉ gói gọn trong một ý: Học cách chấp nhận. Tuy nhiên, sự chấp nhận ấy không tự nhiên mà có, nó cần được rèn luyện từng ngày thông qua cách suy nghĩ và lối sống.

Thực tế, không phải ai cũng may mắn có một cuộc sống luôn ngập tràn tiếng cười và sự đồng hành của người khác. Vì thế, thay vì sợ hãi cảm giác cô đơn, điều quan trọng hơn là học cách tận hưởng khoảng thời gian ở một mình và tự tạo niềm vui cho bản thân.

Điều quyết định hạnh phúc không nằm ở việc bạn có bao nhiêu người bên cạnh, mà ở khả năng cân bằng cảm xúc và tận hưởng cuộc sống của chính mình. Ảnh minh họa

Dưới đây là 8 thay đổi trong tư duy giúp bạn sống an nhiên hơn, để tuổi già không còn bị nỗi cô đơn chi phối.

1. Hiểu thế nào là hạnh phúc khi sống một mình

Điều đầu tiên cần làm là thay đổi định nghĩa về hạnh phúc.

Sống một mình không có nghĩa là buồn tẻ hay thiếu thốn. Đó có thể là trạng thái bạn vẫn cảm thấy đủ đầy dù tự mình đi làm, ăn uống, nghỉ ngơi hay tận hưởng cuộc sống.

Đồng thời, đừng lấy tiêu chuẩn hạnh phúc của người khác làm thước đo cho mình. Mỗi người đều có cách sống và giá trị riêng, chỉ khi hiểu bản thân thực sự cần gì, bạn mới có thể tìm thấy sự bình yên.

2. Đừng khép kín bản thân vì sợ cô đơn

Ai cũng sẽ có những thời điểm cảm thấy lẻ loi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn nên tự cô lập mình với thế giới.

Hãy giữ tâm thế cởi mở để kết nối với mọi người. Khi có người muốn bước vào cuộc sống của bạn bằng sự chân thành, đừng vội từ chối. Một người bạn, một người hàng xóm hay một người có cùng sở thích đôi khi cũng đủ giúp cuộc sống thêm ý nghĩa.

3. Mở rộng sở thích để cuộc sống luôn thú vị

Nhà triết học Bertrand Russell từng cho rằng bí quyết để có hạnh phúc là mở rộng phạm vi những điều mình yêu thích và dành sự thiện chí cho con người cũng như cuộc sống.

Khi có nhiều sở thích như đọc sách, làm vườn, tập thể dục, học ngoại ngữ, chụp ảnh hay tham gia các hoạt động cộng đồng, bạn sẽ luôn có việc để làm và ít bị cảm giác cô đơn bủa vây.

Một cuộc sống phong phú về trải nghiệm sẽ khiến những khoảng thời gian ở một mình trở nên đáng giá hơn rất nhiều.

4. Học cách tận hưởng sự tự do khi ở một mình

Nhà triết học Arthur Schopenhauer từng nói rằng chỉ khi ở một mình, con người mới thực sự được sống là chính mình.

Khoảng thời gian không bị ai làm phiền là cơ hội để lắng nghe nội tâm, suy nghĩ về cuộc sống và làm những điều mình yêu thích.

Người biết tận hưởng sự cô độc thường cũng là người có nội tâm vững vàng và không quá phụ thuộc vào người khác để tìm kiếm hạnh phúc.

5. Phân biệt giữa sống một mình và cô đơn

Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Sống một mình là một trạng thái, còn cô đơn chỉ là một cảm xúc.

Có người sống độc thân nhưng mỗi ngày đều vui vẻ, năng động. Ngược lại, cũng có những người luôn ở giữa gia đình, bạn bè nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng.

Vì vậy, điều quyết định hạnh phúc không nằm ở việc bạn có bao nhiêu người bên cạnh, mà ở khả năng cân bằng cảm xúc và tận hưởng cuộc sống của chính mình.

6. Chủ động quản lý thời gian và sống có mục tiêu

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy trống rỗng là không biết mình nên làm gì.

Hãy lên kế hoạch cho từng ngày bằng những việc khiến bạn thấy có ý nghĩa. Có thể là chăm sóc sức khỏe, học kỹ năng mới, đọc một cuốn sách hay hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân.

Hạnh phúc thật sự không chỉ đến từ tiền bạc hay danh vọng, mà còn đến từ cảm giác mỗi ngày đều sống có giá trị và hài lòng với những gì mình làm.

7. Biến sự cô độc thành cơ hội phát triển bản thân

Cảm giác cô đơn thường trải qua nhiều giai đoạn.

Ban đầu là sự bất an, muốn tìm mọi cách để thoát khỏi khoảng trống trong lòng. Sau đó, con người dần thích nghi, xây dựng nhịp sống ổn định và tìm niềm vui qua việc đọc sách, viết lách hoặc theo đuổi sở thích.

Ở mức cao hơn, sự cô độc trở thành khoảng lặng quý giá để sáng tạo, chiêm nghiệm và hiểu sâu hơn về chính mình.

Khi đạt đến trạng thái này, sống một mình không còn là điều đáng sợ mà trở thành trải nghiệm mang lại nhiều giá trị.

8. Đừng dùng sự náo nhiệt để che giấu khoảng trống trong lòng

Có những người không thể chịu được việc ở một mình. Chỉ cần rảnh rỗi là họ phải tìm đến đám đông, các cuộc hẹn hay những hoạt động liên tục để lấp đầy thời gian.

Bề ngoài, cuộc sống của họ rất sôi động nhưng bên trong lại luôn cảm thấy trống rỗng, bởi điều họ thực sự né tránh là đối diện với chính bản thân mình.

Chỉ khi học được cách ở một mình trong bình yên, con người mới không còn phụ thuộc vào sự hiện diện của người khác để cảm thấy hạnh phúc.

Tuổi già hạnh phúc bắt đầu từ khả năng làm bạn với chính mình

Càng trải qua nhiều biến cố, con người càng hiểu rằng điều đáng sợ không phải là sống một mình mà là mang trong lòng cảm giác cô độc dù đang ở giữa rất nhiều người.

Ở tuổi xế chiều, mỗi người đều phải đối diện với những thay đổi của sức khỏe, sự mất mát và quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Người có nội tâm mạnh mẽ thường biết tận hưởng cuộc sống riêng, tìm niềm vui từ những điều giản dị và an nhiên trước nhịp sống chậm.

Ngược lại, nếu quá phụ thuộc vào sự hiện diện của con cháu hay người khác mới cảm thấy hạnh phúc, tuổi già sẽ dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng khi hoàn cảnh thay đổi.

Học cách chấp nhận sự cô đơn, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và chủ động tạo niềm vui cho bản thân chính là món quà quý giá nhất dành cho tuổi già. Khi làm được điều đó, sống một mình sẽ không còn là nỗi sợ, mà trở thành khoảng thời gian bình yên và đáng tận hưởng.