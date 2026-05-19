Nghỉ hưu rồi tôi hiểu vì sao nhiều người già không muốn ở cùng con cái
GĐXH - Những tưởng sống cùng con cháu sau khi nghỉ hưu sẽ giúp tuổi già bớt cô đơn, nhưng ông lại tìm thấy hạnh phúc thực sự khi trở về cuộc sống tự lập của chính mình.
Ở tuổi 70, ông Lý Phương từng nghĩ những năm tháng nghỉ hưu sẽ thật an nhàn khi được con cháu đón về sống chung, quây quần bên gia đình.
Thế nhưng, sau một thời gian ở cùng các con, ông mới nhận ra tuổi già muốn bình yên không chỉ cần tình thân mà còn cần sự tự do và khả năng tự chăm sóc chính mình.
Tuổi già từng được kỳ vọng là quãng thời gian "dựa vào con cái"
Sau khi vợ qua đời đột ngột, ông Lý rơi vào trạng thái cô độc. Lo cha sống một mình không an toàn, các con thay nhau đề nghị đón ông về ở chung.
Ban đầu, ông rất vui vì nghĩ rằng mình sẽ có người trò chuyện, chăm sóc và không còn cảm giác trống trải.
Gia đình con trai cả sống trong căn hộ nhỏ nhưng vẫn cố gắng dành riêng cho ông một căn phòng.
Những ngày đầu, ông cảm thấy ấm áp vì được ở gần con cháu. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cảm giác lạc lõng bắt đầu xuất hiện.
Con trai và con dâu bận rộn đi làm từ sáng tới tối, cháu nội cũng tất bật chuyện học hành. Cả ngày ông gần như chỉ quanh quẩn một mình.
Đến bữa cơm tối, dù ngồi chung bàn nhưng câu chuyện giữa các thế hệ cũng khó hòa hợp như ông từng tưởng tượng.
Ông nhiều lần chủ động bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại vài câu đáp ngắn ngủi. Khoảng cách tuổi tác, nhịp sống khác biệt khiến ông dần thấy mình giống một vị khách hơn là thành viên trong gia đình.
Ở nhà con gái vẫn đủ đầy nhưng cảm giác cô đơn không biến mất
Sau đó, ông chuyển sang sống với con gái út, người luôn khiến ông tự hào vì thành đạt và hiếu thuận.
Con gái và con rể chăm sóc ông chu đáo, không để ông thiếu thốn điều gì. Tuy nhiên, sự cô đơn trong ông vẫn còn nguyên.
Ban ngày, mọi người đều có công việc riêng. Ông lại lặng lẽ ngồi trong phòng, nhớ về quãng thời gian từng có vợ bên cạnh, nhớ nhịp sống quen thuộc trong căn nhà cũ của mình.
Chính những ngày tháng ấy khiến ông nhận ra một điều: tuổi già hạnh phúc không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng ở cạnh con cái.
Sự chăm sóc vật chất đôi khi không thể khỏa lấp cảm giác mất kết nối và đánh mất nhịp sống quen thuộc của chính mình.
Sau tuổi nghỉ hưu, điều quan trọng nhất là giữ được cuộc sống của riêng mình
Sau nhiều suy nghĩ, ông Lý quyết định trở về căn nhà cũ. Dù sống một mình nhưng ông thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ông có thể thức dậy theo giờ mình muốn, ăn món mình thích, tự sắp xếp cuộc sống theo cách quen thuộc.
Ông bắt đầu học cách chăm sóc bản thân tốt hơn, tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi trong khu phố, kết bạn với những người cùng hoàn cảnh.
Những buổi chơi cờ, tập thể dục, trò chuyện cùng bạn già khiến cuộc sống của ông trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn.
Quan trọng hơn cả, ông không còn đặt toàn bộ niềm vui hay kỳ vọng vào con cái.
Ông hiểu rằng các con vẫn rất yêu thương mình, nhưng ai cũng có gia đình, áp lực và trách nhiệm riêng. Nếu cứ phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu, cả người già lẫn con cái đều dễ cảm thấy áp lực và mệt mỏi.
Nghỉ hưu hạnh phúc không phải là sống dựa vào con cháu
Sau tất cả, ông Lý nhận ra điều quý giá nhất ở tuổi xế chiều chính là khả năng sống độc lập cả về tinh thần lẫn sinh hoạt.
Con cái có thể là chỗ dựa tình cảm, nhưng người đồng hành lâu dài với mình vẫn là chính bản thân mình.
Việc duy trì các mối quan hệ xã hội, giữ tinh thần tích cực và có nhịp sống riêng giúp tuổi già trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Không ít người cao tuổi sau khi nghỉ hưu dễ rơi vào cảm giác trống rỗng vì mất đi công việc, mất người bạn đời hoặc quá kỳ vọng vào con cái. Nhưng khi tìm được niềm vui riêng, họ sẽ thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng trân trọng.
Câu chuyện của ông Lý cũng là lời nhắn gửi tới nhiều người đang bước vào tuổi nghỉ hưu: yêu thương con cháu là điều quý giá, nhưng giữ cho mình sự tự lập mới là chìa khóa để sống bình yên và khỏe mạnh trong những năm cuối đời.
* Câu chuyện của ông Lý Phương, 70 tuổi chia sẻ trên Sohu.
Theo Sohu
