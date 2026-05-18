Ngỡ ngàng ngày đi xem mắt, "đối tượng" lại là người cũ tôi chưa quên
Thật không ngờ, mới đây tôi lại được em họ làm mối cho cô bạn học, khi gặp mặt tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đối tượng "xem mắt" lại chính là cô ấy, người tôi vẫn luôn vương vấn bấy lâu nay.
Tôi và em chia tay cách đây đúng 1 năm. Ngày đó, lý do chẳng phải vì ai phản bội hay hết yêu, chỉ là cái tôi của hai người trẻ quá lớn, cộng thêm những áp lực công việc khiến những cuộc cãi vã cứ dày lên từng ngày.
Chúng tôi chọn cách dừng lại trong sự im lặng. Suốt một năm qua, tôi vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng cô ấy, nhưng thực tế, chưa đêm nào tôi thôi nhớ về những kỷ niệm cũ.
Thấy tôi ngoài 30 tuổi vẫn chưa có người yêu, cậu em họ thân thiết liên tục "ra tay" làm mối. Sau nhiều lần từ chối không thành, tôi tặc lưỡi nhận lời, phần vì muốn cậu em vui lòng, phần cũng muốn cho mình một cơ hội để bắt đầu lại.
Buổi hẹn diễn ra tại một quán cà phê rất xinh. Tôi đến sớm, chọn một góc bàn kín đáo và hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng, khoảnh khắc cánh cửa quán mở ra, tim tôi như ngừng đập. Người con gái đi bên cạnh cậu em họ đang sải bước về phía tôi không ai khác chính là người yêu cũ tôi chưa thể quên.
Cả hai chúng tôi đều "đứng hình" mất vài giây. Trước khi gặp cậu em họ đã gửi ảnh của em cho tôi xem, nhưng tôi lại phớt lờ không để ý. Khi nhìn thấy tôi, em thảng thốt rồi chuyển sang một nụ cười gượng. Cậu em họ tôi đứng bên cạnh vẫn vô tư chẳng hay biết gì.
Buổi gặp mặt hôm đó diễn ra trong một không khí gượng gạo đến lạ lùng. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu xã giao.
Một năm không gặp, em xinh đẹp và trưởng thành hơn xưa, ánh mắt nhìn tôi vẫn chứa đựng một điều gì đó khó tả – nửa như trách móc, nửa như mong chờ.
Khi ra về, tôi cứ mãi quẩn quanh với một suy nghĩ, tại sao trong hàng triệu người, em họ tôi lại chọn đúng cô ấy để làm mối cho tôi? Tại sao sau một năm cắt đứt mọi liên lạc, chúng tôi lại tái ngộ trong một hoàn cảnh "dở khóc dở cười" thế này? Phải chăng chúng tôi vẫn còn duyên, tôi có nên tiến tới theo đuổi em lại một lần nữa?
