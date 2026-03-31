Nghỉ hưu sớm tưởng là thiên đường, cô gái nhanh chóng 'vỡ mộng': Sự thật không như mơ

Thứ ba, 10:36 31/03/2026 | Gia đình
Như Ca (t/h)
GĐXH - Nghỉ hưu sớm từng là mục tiêu mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, câu chuyện của người phụ nữ dưới đây cho thấy, rời khỏi công việc quá sớm không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.

Sau khi tích lũy hàng triệu USD và quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 40, nữ triệu phú tự thân Allison Esposito Medina nhanh chóng nhận ra mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống hoàn toàn tách khỏi công việc.

Allison Esposito Medina từng làm việc tại Foursquare và Google trước khi khởi nghiệp. Năm 2014, cô sáng lập Tech Ladies, một cộng đồng giúp phụ nữ tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và kết nối trong ngành công nghệ.

Từ con số 0, dự án này phát triển mạnh mẽ và đạt doanh thu hàng triệu USD. Thành công đến nhanh nhưng cũng kéo theo áp lực lớn.

Trong suốt quá trình điều hành doanh nghiệp, Allison gần như không có thời gian cho bản thân. Cô hiếm khi nghỉ ngơi, không tập thể dục và rất ít gặp gỡ bạn bè.

Sau nhiều năm làm việc kiệt sức, cô quyết định bán công ty vào năm 2021 và ở lại một năm để hỗ trợ quá trình chuyển giao.

Khi bước sang tuổi 40 vào năm 2023, với khoản tiết kiệm hàng triệu USD, Allison lựa chọn nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống.

Allison Esposito Medina

Nghỉ hưu sớm và 5 tháng trải nghiệm hoàn toàn khác kỳ vọng

Sau khi nghỉ hưu sớm, Allison chuyển từ New York đến New Jersey để thuận tiện cho công việc của chồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô có thời gian dành cho những điều đơn giản.

Cô trồng vườn hoa, tập tạ, đi bộ đường dài với bạn bè mới và tham gia hoạt động tình nguyện tại bếp ăn từ thiện cũng như trung tâm hỗ trợ động vật. Allison nhận nuôi một chú chó tên Addie và cảm nhận rõ rệt chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Thế nhưng chỉ sau 5 tháng nghỉ hưu sớm, cô bắt đầu trải qua những cảm xúc lẫn lộn. Cuộc sống thư thả mang lại sự thoải mái nhưng cũng khiến cô cảm thấy thiếu thử thách.

Allison nhận ra rằng việc rời khỏi công việc hoàn toàn không phải là giải pháp duy nhất để chữa tình trạng kiệt sức trước đây.

Chính trong thời gian làm tình nguyện và chăm sóc thú cưng, cô nảy ra ý tưởng kinh doanh mới: xây dựng một cộng đồng trực tuyến dành cho những người nuôi thú cưng thuộc thế hệ Gen Z và Gen Y.

Điều này khiến cô nhận ra mình vẫn cần được làm việc, nhưng theo cách cân bằng hơn.

Khởi nghiệp lần hai với tư duy mới

Trước đây, khi điều hành Tech Ladies, Allison gần như không thể dành nổi 15 phút nghỉ ngơi. Áp lực thời gian khiến cô luôn làm việc trong trạng thái căng thẳng.

Trải nghiệm nghỉ hưu sớm giúp cô nhận ra bài học quan trọng: không nên chờ đến khi rời bỏ công việc mới bắt đầu sống cuộc đời mình mong muốn.

Thay vì quay lại guồng làm việc cũ, Allison bắt đầu hành trình mới với cách tiếp cận khác. Cô tự đặt ra những câu hỏi về điều mang lại niềm vui, thời gian cần thiết để thực hiện và cách sắp xếp công việc hợp lý.

Từ đó, cô xây dựng dự án cộng đồng Juniper và chính thức ra mắt sau vài tháng chuẩn bị.

Dự án mới nhanh chóng tạo ra doanh thu và mang lại cho Allison cảm giác hào hứng. Quan trọng hơn, cô thiết lập được lịch làm việc khoảng 40 giờ mỗi tuần, thay vì 80 giờ như trước đây.

Ngoài công việc, cô vẫn duy trì thói quen tập thể dục, dắt chó đi dạo, nấu ăn hàng ngày và dành thời gian nghỉ cuối tuần cùng gia đình.

Nghỉ hưu sớm tưởng là thiên đường, cô gái nhanh chóng 'vỡ mộng': Sự thật không như mơ - Ảnh 2.

Câu chuyện của nữ triệu phú tự thân cho thấy nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu sớm không phải đích đến, cân bằng mới là mục tiêu

Sau trải nghiệm nghỉ hưu sớm, Allison thay đổi hoàn toàn quan điểm về thành công.

Với cô, xây dựng doanh nghiệp vẫn là mục tiêu, nhưng không còn đánh đổi bằng sức khỏe hay cuộc sống cá nhân. Thành công giờ đây được định nghĩa là đạt được mục tiêu trong khi vẫn giữ được niềm vui và sự cân bằng.

Câu chuyện của nữ triệu phú tự thân cho thấy nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng.

Đôi khi, điều quan trọng không phải là rời khỏi công việc hoàn toàn, mà là học cách điều chỉnh nhịp sống, tạo ra sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, ai ngờ 75 triệu/tháng vẫn không đủ sốngTưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, ai ngờ 75 triệu/tháng vẫn không đủ sống

GĐXH - Sau một năm nghỉ hưu sớm, cô thừa nhận sự tự do quá sớm đôi khi lại đi kèm với áp lực và tiếc nuối.

Theo CNBC

Muốn đọc vị được người khác? Chỉ cần quan sát 5 điểm này là đủ

Muốn đọc vị được người khác? Chỉ cần quan sát 5 điểm này là đủ

Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lại

Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lại

Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ của

Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ của

Tài năng không thiếu nhưng 4 cung hoàng đạo này khởi nghiệp hay thất bại

Tài năng không thiếu nhưng 4 cung hoàng đạo này khởi nghiệp hay thất bại

Càng giỏi càng khó tính: 4 cung hoàng đạo ‘vạch lá tìm sâu’ điển hình

Càng giỏi càng khó tính: 4 cung hoàng đạo ‘vạch lá tìm sâu’ điển hình

GĐXH - Một số cung hoàng đạo nổi tiếng kỹ tính, luôn để ý từng chi tiết nhỏ và khó bỏ qua sai sót.

Sau nghỉ hưu, 2 người phụ nữ sống cuộc đời mà người trẻ cũng chưa dám thử: Rực rỡ và đầy phiêu lưu

Sau nghỉ hưu, 2 người phụ nữ sống cuộc đời mà người trẻ cũng chưa dám thử: Rực rỡ và đầy phiêu lưu

GĐXH - Nhiều người cho rằng sau khi nghỉ hưu, cuộc sống sẽ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và tận hưởng. Tuy nhiên, không ít người lại xem đây là cột mốc mở ra một hành trình hoàn toàn mới.

Không phải 'xui': 8 điều bạn đang làm mỗi ngày âm thầm quyết định cuộc đời mình

Không phải 'xui': 8 điều bạn đang làm mỗi ngày âm thầm quyết định cuộc đời mình

GĐXH - Nhiều điều tưởng là ngẫu nhiên thực ra lại bắt nguồn từ chính cách sống mỗi ngày. 8 thói quen dưới đây có thể đang âm thầm tạo nên kết quả bạn nhận.

50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gái

50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gái

GĐXH - Khó ai có thể tin rằng ở tuổi ngoài 50, một người đàn ông lại chọn cách rời bỏ cuộc sống thường nhật để lên núi sống như thời nguyên thủy chỉ vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái.

4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

GĐXH - Nghỉ hưu không phải là một thời điểm, mà là một dự án lớn của cuộc đời cần sự chuẩn bị hệ thống.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàu

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàu

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nữ được cho là mang vận số "vượng phu ích tử", dễ gặp được người chồng giỏi giang, sự nghiệp vững vàng.

Thói quen xấu của 12 cung hoàng đạo khiến cuộc đời 'giậm chân tại chỗ'

Thói quen xấu của 12 cung hoàng đạo khiến cuộc đời 'giậm chân tại chỗ'

GĐXH - Đôi khi chỉ cần điều chỉnh một hành vi nhỏ cũng đủ giúp các cung hoàng đạo mở ra những cơ hội mới trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ.

Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gần

Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gần

GĐXH - Nhiều người tin rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn, mà còn hình thành từ chính bầu không khí và cách vận hành của gia đình.

Đừng để hôn nhân 'nguội dần': 3 điều đơn giản giúp vợ chồng luôn có cảm giác như lúc mới yêu

Đừng để hôn nhân 'nguội dần': 3 điều đơn giản giúp vợ chồng luôn có cảm giác như lúc mới yêu

GĐXH - Không phải hết yêu, nhiều cặp đôi chỉ đang thiếu kết nối. 3 thói quen nhỏ mỗi ngày có thể giúp hôn nhân luôn ấm áp và gần gũi hơn.

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàu

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàu

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nữ được cho là mang vận số "vượng phu ích tử", dễ gặp được người chồng giỏi giang, sự nghiệp vững vàng.

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Không cần nói 'anh yêu em': 2 dấu hiệu cho thấy đàn ông thương vợ thật lòng

Không cần nói 'anh yêu em': 2 dấu hiệu cho thấy đàn ông thương vợ thật lòng

Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Càng khoe hạnh phúc càng có vấn đề: Những cung hoàng đạo hay 'diễn' trước thiên hạ

Càng khoe hạnh phúc càng có vấn đề: Những cung hoàng đạo hay 'diễn' trước thiên hạ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
