Nghỉ hưu sớm tưởng là thiên đường, cô gái nhanh chóng 'vỡ mộng': Sự thật không như mơ
GĐXH - Nghỉ hưu sớm từng là mục tiêu mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, câu chuyện của người phụ nữ dưới đây cho thấy, rời khỏi công việc quá sớm không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.
Sau khi tích lũy hàng triệu USD và quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 40, nữ triệu phú tự thân Allison Esposito Medina nhanh chóng nhận ra mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống hoàn toàn tách khỏi công việc.
Allison Esposito Medina từng làm việc tại Foursquare và Google trước khi khởi nghiệp. Năm 2014, cô sáng lập Tech Ladies, một cộng đồng giúp phụ nữ tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và kết nối trong ngành công nghệ.
Từ con số 0, dự án này phát triển mạnh mẽ và đạt doanh thu hàng triệu USD. Thành công đến nhanh nhưng cũng kéo theo áp lực lớn.
Trong suốt quá trình điều hành doanh nghiệp, Allison gần như không có thời gian cho bản thân. Cô hiếm khi nghỉ ngơi, không tập thể dục và rất ít gặp gỡ bạn bè.
Sau nhiều năm làm việc kiệt sức, cô quyết định bán công ty vào năm 2021 và ở lại một năm để hỗ trợ quá trình chuyển giao.
Khi bước sang tuổi 40 vào năm 2023, với khoản tiết kiệm hàng triệu USD, Allison lựa chọn nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống.
Nghỉ hưu sớm và 5 tháng trải nghiệm hoàn toàn khác kỳ vọng
Sau khi nghỉ hưu sớm, Allison chuyển từ New York đến New Jersey để thuận tiện cho công việc của chồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô có thời gian dành cho những điều đơn giản.
Cô trồng vườn hoa, tập tạ, đi bộ đường dài với bạn bè mới và tham gia hoạt động tình nguyện tại bếp ăn từ thiện cũng như trung tâm hỗ trợ động vật. Allison nhận nuôi một chú chó tên Addie và cảm nhận rõ rệt chất lượng cuộc sống được cải thiện.
Thế nhưng chỉ sau 5 tháng nghỉ hưu sớm, cô bắt đầu trải qua những cảm xúc lẫn lộn. Cuộc sống thư thả mang lại sự thoải mái nhưng cũng khiến cô cảm thấy thiếu thử thách.
Allison nhận ra rằng việc rời khỏi công việc hoàn toàn không phải là giải pháp duy nhất để chữa tình trạng kiệt sức trước đây.
Chính trong thời gian làm tình nguyện và chăm sóc thú cưng, cô nảy ra ý tưởng kinh doanh mới: xây dựng một cộng đồng trực tuyến dành cho những người nuôi thú cưng thuộc thế hệ Gen Z và Gen Y.
Điều này khiến cô nhận ra mình vẫn cần được làm việc, nhưng theo cách cân bằng hơn.
Khởi nghiệp lần hai với tư duy mới
Trước đây, khi điều hành Tech Ladies, Allison gần như không thể dành nổi 15 phút nghỉ ngơi. Áp lực thời gian khiến cô luôn làm việc trong trạng thái căng thẳng.
Trải nghiệm nghỉ hưu sớm giúp cô nhận ra bài học quan trọng: không nên chờ đến khi rời bỏ công việc mới bắt đầu sống cuộc đời mình mong muốn.
Thay vì quay lại guồng làm việc cũ, Allison bắt đầu hành trình mới với cách tiếp cận khác. Cô tự đặt ra những câu hỏi về điều mang lại niềm vui, thời gian cần thiết để thực hiện và cách sắp xếp công việc hợp lý.
Từ đó, cô xây dựng dự án cộng đồng Juniper và chính thức ra mắt sau vài tháng chuẩn bị.
Dự án mới nhanh chóng tạo ra doanh thu và mang lại cho Allison cảm giác hào hứng. Quan trọng hơn, cô thiết lập được lịch làm việc khoảng 40 giờ mỗi tuần, thay vì 80 giờ như trước đây.
Ngoài công việc, cô vẫn duy trì thói quen tập thể dục, dắt chó đi dạo, nấu ăn hàng ngày và dành thời gian nghỉ cuối tuần cùng gia đình.
Nghỉ hưu sớm không phải đích đến, cân bằng mới là mục tiêu
Sau trải nghiệm nghỉ hưu sớm, Allison thay đổi hoàn toàn quan điểm về thành công.
Với cô, xây dựng doanh nghiệp vẫn là mục tiêu, nhưng không còn đánh đổi bằng sức khỏe hay cuộc sống cá nhân. Thành công giờ đây được định nghĩa là đạt được mục tiêu trong khi vẫn giữ được niềm vui và sự cân bằng.
Câu chuyện của nữ triệu phú tự thân cho thấy nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng.
Đôi khi, điều quan trọng không phải là rời khỏi công việc hoàn toàn, mà là học cách điều chỉnh nhịp sống, tạo ra sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.
Theo CNBC
