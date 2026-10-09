Nghiên cứu 233 người giàu: Hóa ra có 3 kiểu người rất dễ giàu
GĐXH - Theo Thomas Corley, tác giả cuốn Những thói quen giàu có, sau 4 năm nghiên cứu 233 người giàu, ông nhận thấy họ chủ yếu thuộc 3 nhóm.
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