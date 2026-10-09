Nghiên cứu 233 người giàu: Hóa ra có 3 kiểu người rất dễ giàu

1 ngày trước

GĐXH - Qua khe cửa, An nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình chết lặng. Người chồng mà mỗi ngày về nhà đều than mệt không muốn làm việc nhà và hay đòi ra ngủ riêng lại trở thành một con người hoàn toàn khác.