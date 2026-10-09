Nghiên cứu 233 người giàu: Hóa ra có 3 kiểu người rất dễ giàu

Thứ sáu, 15:01 09/10/2026 | Gia đình
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GĐXH - Theo Thomas Corley, tác giả cuốn Những thói quen giàu có, sau 4 năm nghiên cứu 233 người giàu, ông nhận thấy họ chủ yếu thuộc 3 nhóm.

Nghiên cứu 233 người giàu: Hóa ra có 3 kiểu người rất dễ giàu - Ảnh 1.
Nghiên cứu 233 người giàu: Hóa ra có 3 kiểu người rất dễ giàu - Ảnh 1.Sau 3 năm ngồi cạnh người giàu ngầm, tôi mới hiểu: Càng nhiều tiền họ càng ít mua 3 thứ

GĐXH - Có những thứ người bình thường sẵn sàng bỏ cả tháng lương để sở hữu, nhưng người giàu lại chẳng mấy quan tâm.

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