3 cung hoàng đạo cố chấp nhất: Đã quyết là không ai cản nổi
GĐXH - Có những người chỉ cần góp ý nhẹ là sẵn sàng thay đổi, nhưng cũng có những cung hoàng đạo một khi đã quyết thì gần như không ai có thể lay chuyển.
Họ kiên định, nguyên tắc và đôi khi bảo thủ đến mức khiến người xung quanh phát điên. Dưới đây là 3 cung hoàng đạo nổi tiếng cố chấp nhất trong 12 chòm sao.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Cố chấp vì quá sợ thay đổi
Nhắc đến cung hoàng đạo cố chấp, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Cự Giải.
Tuy nhiên, sự bướng bỉnh của chòm sao này lại không thể hiện quá mạnh mẽ ra bên ngoài mà thường âm thầm tồn tại trong cách sống, gu ăn mặc hay thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Cự Giải thường thích sự an toàn và quen thuộc. Dù đã trưởng thành, đi làm hay bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, họ vẫn muốn giữ nguyên phong cách cũ vì cảm thấy như vậy mới là chính mình.
Điều khiến Cự Giải khó thay đổi không phải vì họ không biết xu hướng mới, mà bởi họ quá để tâm đến ánh nhìn của người khác. Họ sợ nếu thay đổi đột ngột sẽ bị chú ý, bị bàn tán hoặc đánh giá.
Chính tâm lý ngại khác biệt khiến chòm sao này cứ mãi giữ nguyên mọi thứ, dù đôi khi chính họ cũng biết bản thân nên thay đổi để phù hợp hơn. Với Cự Giải, cảm giác an toàn luôn quan trọng hơn việc nổi bật.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Thích ổn định đến mức "ngại" mọi biến động
Trong 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu nổi tiếng là người không thích thay đổi công việc, môi trường sống hay nhịp sinh hoạt. Một khi đã quen với điều gì đó, họ sẽ muốn duy trì càng lâu càng tốt.
Ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh, Kim Ngưu thực chất là người sống rất cảm xúc. Họ dễ gắn bó với nơi mình từng sống, công việc mình đang làm hay những người xuất hiện trong cuộc đời mình.
Kim Ngưu thích cảm giác mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Họ muốn biết ngày mai mình sẽ làm gì, cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào và mọi việc có đang đúng kế hoạch hay không.
Bởi vậy, chỉ cần xuất hiện một thay đổi bất ngờ, Kim Ngưu dễ rơi vào trạng thái hoang mang, căng thẳng. Họ ghét cảm giác mất phương hướng và càng không muốn bị ép phải thích nghi quá nhanh.
Cũng vì thế mà dù bị nhận xét là bảo thủ hay cố chấp, Kim Ngưu vẫn chọn giữ nguyên lựa chọn của mình thay vì mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Bề ngoài thoải mái nhưng nội tâm cực kỳ nguyên tắc
Nhiều người nghĩ Bạch Dương là chòm sao vô tư, dễ tính vì họ luôn vui vẻ, hòa đồng và hoạt náo. Thế nhưng phía sau vẻ ngoài đó lại là một người có chính kiến vô cùng mạnh mẽ.
Bạch Dương có thể ăn mặc cá tính, nói chuyện thoải mái và dễ kết bạn, nhưng điều đó không có nghĩa họ là người dễ bị tác động.
Ngược lại, chòm sao này cực kỳ cứng đầu trong những vấn đề liên quan đến quan điểm sống và nguyên tắc cá nhân.
Một khi đã tin điều gì là đúng, Bạch Dương sẽ rất khó bị thuyết phục. Họ không thích người khác áp đặt suy nghĩ lên mình và càng ghét việc phải thay đổi chỉ để làm hài lòng số đông.
Từ cách yêu, cách sống cho tới các giới hạn cá nhân, Bạch Dương luôn có lập trường rõ ràng. Dù đôi lúc sự cứng rắn ấy khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng với họ, đó là cách để bảo vệ giá trị và lòng tự trọng của bản thân.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
