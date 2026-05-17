3 cung hoàng đạo cố chấp nhất: Đã quyết là không ai cản nổi

Chủ nhật, 15:29 17/05/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
GĐXH - Có những người chỉ cần góp ý nhẹ là sẵn sàng thay đổi, nhưng cũng có những cung hoàng đạo một khi đã quyết thì gần như không ai có thể lay chuyển.

Họ kiên định, nguyên tắc và đôi khi bảo thủ đến mức khiến người xung quanh phát điên. Dưới đây là 3 cung hoàng đạo nổi tiếng cố chấp nhất trong 12 chòm sao.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Cố chấp vì quá sợ thay đổi

Nhắc đến cung hoàng đạo cố chấp, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Cự Giải. 

Tuy nhiên, sự bướng bỉnh của chòm sao này lại không thể hiện quá mạnh mẽ ra bên ngoài mà thường âm thầm tồn tại trong cách sống, gu ăn mặc hay thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Cự Giải thường thích sự an toàn và quen thuộc. Dù đã trưởng thành, đi làm hay bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, họ vẫn muốn giữ nguyên phong cách cũ vì cảm thấy như vậy mới là chính mình.

Điều khiến Cự Giải khó thay đổi không phải vì họ không biết xu hướng mới, mà bởi họ quá để tâm đến ánh nhìn của người khác. Họ sợ nếu thay đổi đột ngột sẽ bị chú ý, bị bàn tán hoặc đánh giá.

Chính tâm lý ngại khác biệt khiến chòm sao này cứ mãi giữ nguyên mọi thứ, dù đôi khi chính họ cũng biết bản thân nên thay đổi để phù hợp hơn. Với Cự Giải, cảm giác an toàn luôn quan trọng hơn việc nổi bật.

Sự bướng bỉnh của chòm sao Cự Giải lại không thể hiện quá mạnh mẽ ra bên ngoài mà thường âm thầm tồn tại trong cách sống, gu ăn mặc hay thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Thích ổn định đến mức "ngại" mọi biến động

Trong 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu nổi tiếng là người không thích thay đổi công việc, môi trường sống hay nhịp sinh hoạt. Một khi đã quen với điều gì đó, họ sẽ muốn duy trì càng lâu càng tốt.

Ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh, Kim Ngưu thực chất là người sống rất cảm xúc. Họ dễ gắn bó với nơi mình từng sống, công việc mình đang làm hay những người xuất hiện trong cuộc đời mình.

Kim Ngưu thích cảm giác mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Họ muốn biết ngày mai mình sẽ làm gì, cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào và mọi việc có đang đúng kế hoạch hay không.

Bởi vậy, chỉ cần xuất hiện một thay đổi bất ngờ, Kim Ngưu dễ rơi vào trạng thái hoang mang, căng thẳng. Họ ghét cảm giác mất phương hướng và càng không muốn bị ép phải thích nghi quá nhanh.

Cũng vì thế mà dù bị nhận xét là bảo thủ hay cố chấp, Kim Ngưu vẫn chọn giữ nguyên lựa chọn của mình thay vì mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn.

Kim Ngưu thích cảm giác mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Bề ngoài thoải mái nhưng nội tâm cực kỳ nguyên tắc

Nhiều người nghĩ Bạch Dương là chòm sao vô tư, dễ tính vì họ luôn vui vẻ, hòa đồng và hoạt náo. Thế nhưng phía sau vẻ ngoài đó lại là một người có chính kiến vô cùng mạnh mẽ.

Bạch Dương có thể ăn mặc cá tính, nói chuyện thoải mái và dễ kết bạn, nhưng điều đó không có nghĩa họ là người dễ bị tác động. 

Ngược lại, chòm sao này cực kỳ cứng đầu trong những vấn đề liên quan đến quan điểm sống và nguyên tắc cá nhân.

Một khi đã tin điều gì là đúng, Bạch Dương sẽ rất khó bị thuyết phục. Họ không thích người khác áp đặt suy nghĩ lên mình và càng ghét việc phải thay đổi chỉ để làm hài lòng số đông.

Từ cách yêu, cách sống cho tới các giới hạn cá nhân, Bạch Dương luôn có lập trường rõ ràng. Dù đôi lúc sự cứng rắn ấy khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng với họ, đó là cách để bảo vệ giá trị và lòng tự trọng của bản thân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Điểm mặt cung hoàng đạo "nghĩ nhiều thành bệnh", tự làm khổ chính mìnhĐiểm mặt cung hoàng đạo 'nghĩ nhiều thành bệnh', tự làm khổ chính mình

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao thường xuyên lo xa, nhạy cảm và dễ nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực hơn người khác.

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn khiến nhiều người thót tim vừa xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khi một bé trai 4 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 11 xuống đất nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ khi chào đời, con trai của tỷ phú Elon Musk đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Không chỉ bởi thân thế “cậu bé vàng” sinh ra trong gia đình nổi tiếng, mà còn vì cái tên đặc biệt đến mức khiến nhiều người phải tra cứu cách đọc: X Æ A-Xii.

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đàn ông còn quan tâm vợ con thì chắc chắn chưa thay lòng. Thế nhưng trên thực tế, có những kiểu ngoại tình rất khó nhận ra vì người trong cuộc vẫn chăm lo gia đình như bình thường. Nếu chồng bỗng có 5 dấu hiệu dưới đây, phụ nữ nên chú ý trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong hôn nhân, không phải lúc nào những trận cãi vã lớn mới khiến tình cảm rạn nứt. Đôi khi, chính những câu nói quen miệng lặp đi lặp lại mỗi ngày mới âm thầm bào mòn sự gắn kết giữa vợ chồng.

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong thời đại số, smartphone không chỉ là công cụ liên lạc mà còn trở thành “kho bí mật” chứa gần như toàn bộ đời sống cá nhân của mỗi người. Từ tin nhắn, hình ảnh, lịch sử tìm kiếm đến vị trí di chuyển, tất cả đều được lưu lại trên chiếc điện thoại nhỏ bé ấy.

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Người chồng 30 tuổi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang ngoại tình khi ở cùng phòng khách sạn với nhân tình 50 tuổi.

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Một buổi họp lớp xa hoa, một người đàn ông ăn mặc giản dị và cái kết khiến tất cả bạn học phải đỏ mặt vì trót coi thường người khác.

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Nhiều người thường nói khi vợ giỏi hơn chồng gia đình sẽ không hạnh phúc. Giờ đây tôi thấy điều đó thật đúng.

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi và anh yêu nhau đến nay đã tròn hai năm. Anh là người đàn ông ấm áp, tâm lý và luôn chiều chuộng tôi hết mực. Trong mắt tôi, anh chính là bến đỗ bình yên mà tôi muốn gắn bó cả đời. Thế nhưng, sau buổi về ra mắt gia đình anh để bàn chuyện trăm năm vừa qua, tâm trí tôi bỗng rối bời bởi nỗi sợ mẹ chồng.

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Yêu thương thiếu nguyên tắc đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ đánh mất vị trí, tài sản và cả sự bình yên tuổi già.

GĐXH - Nhiều người sợ cho đi sẽ là thiệt thòi, nhưng thực tế có những thứ càng giữ chặt càng khiến cuộc sống trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. Người sống tinh tế thường hiểu rằng đôi khi biết sẻ chia, bao dung và đối xử tử tế mới là cách giúp các mối quan hệ bền lâu và cuộc đời dễ thở hơn về sau.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

