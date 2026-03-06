Mới nhất
Phòng the

Nghiên cứu tiết lộ điều mọi người thích nhất khi ân ái

Thứ sáu, 14:16 06/03/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Khi nhắc đến chuyện phòng the, nhiều người thường nghĩ ngay đến khoảnh khắc thăng hoa. Thế nhưng một nghiên cứu quy mô lớn từ Đại học Indiana (Mỹ) lại cho thấy điều khiến đa số cảm thấy hạnh phúc nhất khi ân ái không nằm ở cao trào, mà ở sự gần gũi và kết nối cảm xúc.

Kết quả này đang làm thay đổi cách nhìn truyền thống về đời sống vợ chồng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình hiện đại tìm kiếm sự gắn bó bền vững hơn là những trải nghiệm nhất thời.

Nghiên cứu tiết lộ điều mọi người thích nhất khi ân ái: Không phải cao trào mà là sự thân mật - Ảnh 1.

Khảo sát hơn 4.000 người: Câu trả lời đầy bất ngờ

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 4.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 91. Những người tham gia được hỏi một câu tưởng như đơn giản: “Điều bạn yêu thích nhất khi gần gũi với bạn đời là gì?”.

Thay vì nhắc đến cực khoái hay cảm giác thể chất mãnh liệt, phần lớn câu trả lời lại xoay quanh sự thân mật. Nhiều người mô tả cảm giác “đắm chìm trong khoảnh khắc”, “như cả thế giới chỉ còn hai người” hoặc “cảm nhận được sự kết nối sâu sắc”.

Theo các nhà nghiên cứu, yếu tố thân mật không chỉ dừng ở tiếp xúc cơ thể mà còn bao gồm sự đồng điệu về tinh thần, cảm giác được thấu hiểu và tin tưởng. Chính điều này tạo nên nền tảng cảm xúc giúp mối quan hệ bền chặt hơn sau những phút giây riêng tư.

Sự kết nối quan trọng hơn cao trào

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều người trân trọng những hành động tưởng chừng rất giản dị như hôn, ôm, vuốt ve hay những lời thì thầm quan tâm trong lúc gần gũi. Cảm giác được yêu thương và làm cho bạn đời hạnh phúc cũng là một yếu tố được nhắc đến thường xuyên.

Cao trào vẫn quan trọng, nhưng không phải là điều duy nhất – và cũng không phải là điều được nhắc đến nhiều nhất. Điều làm nên giá trị của chuyện phòng the, theo chia sẻ của người tham gia khảo sát, chính là cảm giác được thuộc về nhau.

Phân tích sâu hơn cho thấy phụ nữ có xu hướng nhấn mạnh đến sự tin tưởng, chăm sóc và những phút giây sau khi ân ái – khi hai người cùng nằm lại trò chuyện hoặc ôm nhau. Trong khi đó, nam giới thường đề cập nhiều hơn đến các hành động cụ thể hoặc yếu tố tưởng tượng. Tuy vậy, điểm chung ở cả hai giới vẫn là mong muốn được kết nối.

Góc nhìn mới cho hạnh phúc gia đình

Kết quả từ Đại học Indiana góp phần mở rộng cách hiểu về đời sống vợ chồng. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật hay cao trào, nhiều cặp đôi có thể chú ý hơn đến việc xây dựng không gian an toàn về cảm xúc.

Trong đời sống gia đình bận rộn, đôi khi sự thân mật không đến từ những điều phức tạp, mà từ việc dành cho nhau sự hiện diện trọn vẹn. Một cái ôm đủ lâu, một cuộc trò chuyện chân thành sau khi gần gũi có thể tạo ra cảm giác gắn bó sâu sắc hơn bất kỳ yếu tố kích thích nào.

Nghiên cứu này cũng là lời nhắc rằng chuyện phòng the không chỉ là nhu cầu sinh lý, mà còn là cầu nối cảm xúc quan trọng trong hôn nhân. Khi sự tin tưởng và đồng điệu được đặt lên hàng đầu, những phút giây riêng tư sẽ trở thành nền tảng nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình lâu dài.

Đừng tìm "thuốc tiên" kéo dài cuộc yêu, bí quyết chính ở điều nàyĐừng tìm 'thuốc tiên' kéo dài cuộc yêu, bí quyết chính ở điều này

GĐXH - “Kéo dài cuộc yêu” là cụm từ được tìm kiếm rất nhiều trên các diễn đàn gia đình và sức khỏe. Không ít người âm thầm tìm đến thuốc, thực phẩm chức năng với hy vọng cải thiện bản lĩnh phòng the. Thế nhưng, theo các chuyên gia, giải pháp bền vững nhất lại không nằm trong viên thuốc nào, mà nằm ngay ở sự giao tiếp giữa hai người.

