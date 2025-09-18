Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Tại sao cha mẹ có tính cách mạnh mẽ lại khó nuôi dạy nên những đứa con tự lập và tự tin? GĐXH - Cha mẹ mạnh mẽ thường sắp xếp mọi thứ cho con. Trẻ không cần phải lựa chọn, chỉ cần làm theo là được. Mọi việc đều phải nghe lời cha mẹ, nên khi rời xa cha mẹ, chúng không biết phải làm sao.

Ngoại hình của con: Cơ bản được định hình ở tuổi 18

Người ta thường nói: “Trẻ con lớn lên mười tám tuổi sẽ thay đổi, càng thay đổi càng đẹp”. Nhiều bố mẹ luôn lo lắng về goại hình của con, bởi họ cho rằng trong cuộc sống hiện đại, vẻ đẹp bên ngoài quyết định thiện cảm của người gặp, giúp thành công hơn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Vài ngày trước, tôi gặp lại con của em họ, bé Yaya và thực sự rất ngạc nhiên. Cô bé với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc tết lệch và đôi mắt híp tịt ngày nào, giờ đây khuôn mặt đã không còn vẻ bụ bẫm trẻ con. Đường cằm thon gọn, sắc nét như được điêu khắc, toát lên vẻ đẹp cổ điển.

Họ hàng đùa rằng: “Yaya chắc đã đi thay mặt rồi!”. Em họ tôi cười và lau khóe mắt: “Làm gì có chuyện thay mặt? Chỉ là đợi đến ‘giai đoạn nở ra’ thôi!”.

Thực tế, phần lớn cha mẹ chúng ta đều lầm tưởng rằng: ngoại hình của con lúc nhỏ thế nào thì lớn lên cũng gần như vậy. Nhưng trên thực tế, con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, ngoại hình không hề bất biến.

Nếu cha mẹ có thể nắm bắt được "giai đoạn vàng" và can thiệp một cách khoa học, thực sự có thể giúp con trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh hơn. Ảnh minh họa

Các chuyên gia đều đồng ý rằng, “khung sườn chính” của ngoại hình một đứa trẻ cơ bản được định hình ở tuổi 18. Nói cách khác, sau 18 tuổi, ngoài sự thay đổi về cân nặng và tình trạng da, ngoại hình sẽ gần như cố định. Muốn thay đổi đáng kể khuôn mặt hay sống mũi thông qua những thói quen hằng ngày là điều gần như không thể.

Tuy nhiên, "thời điểm định hình" của các bộ phận khác nhau trên cơ thể cũng không giống nhau, có bộ phận sớm, có bộ phận muộn. Hơn nữa, sự phát triển ngoại hình của trẻ có một “giai đoạn vàng” quan trọng. Nếu cha mẹ có thể nắm bắt được giai đoạn này và can thiệp một cách khoa học, thực sự có thể giúp con trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh hơn.

Vì vậy, đừng đợi đến khi con vào cấp hai mới lo lắng, lúc đó nhiều thứ đã khó mà cứu vãn được. Giai đoạn can thiệp vàng thực sự tập trung vào trước 6 tuổi.

Vẻ đẹp của hai mẹ con Vũ Thị Thu (SN 1992) và con gái Lê An Nhi (SN 2009), trú xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh MXH

Chị Thu và con gái lúc nhỏ. Ảnh MXH

Muốn con "càng lớn càng đẹp", đừng bỏ qua 2 việc này trong "giai đoạn vàng"

1. "Tạo hình đầu" phải làm sớm

Ở giai đoạn trẻ sơ sinh, tư thế ngủ gần như quyết định "đường cong"của đầu trong tương lai.

Tôi quen một bà mẹ rất tỉ mỉ, từ khi con mới sinh, chị đã chú ý thay đổi tư thế ngủ cho con, lúc nằm bên trái, lúc nằm bên phải, thỉnh thoảng cho nằm sấp. Kết quả là khi lớn lên, đầu của con tròn trịa, đầy đặn, nhìn rất ưa nhìn.

Ngược lại, một đứa trẻ khác lại không được chú ý đến việc này, ngày nào cũng nằm ngửa. Nửa năm sau, đầu bé bị bẹp một cách rõ rệt. Giờ đã đi học tiểu học, khi buộc tóc đuôi ngựa phía sau đầu bị bẹt xuống, khiến khuôn mặt trông càng to hơn. Mỗi lần chụp ảnh chung, người lớn lại thầm hối hận: "Giá mà lúc trước để ý hơn một chút."

Lời khuyên: Đừng ngại phiền, hãy thường xuyên giúp con thay đổi tư thế. Về việc chọn gối cho trẻ sơ sinh, thị trường có đủ loại, nhưng không phải cứ đắt là tốt. Tốt nhất là nên chọn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Dù sao an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến vẻ đẹp.

2. Trong giai đoạn phát triển khuôn mặt, cần sửa ngay "thói quen xấu"

Ngoài di truyền, khuôn mặt và các đường nét của trẻ bị ảnh hưởng rất lớn bởi thói quen sau này. Bạn đừng nghĩ những hành động nhỏ không quan trọng, nhưng chúng có thể gây ra một "thảm họa nhan sắc".

Ví dụ:

Thường xuyên thở bằng miệng, lâu dần dễ hình thành "khuôn mặt V.A", với miệng nhô ra và đường cằm không rõ nét.

Thích cắn bút chì, cắn ngón tay, khiến răng mọc lộn xộn.

Thích ngoáy mũi, không chỉ dễ bị nhiễm trùng mà còn có thể cản trở sự phát triển của sống mũi.

Một bé trai luôn há miệng thở, người lớn không để ý. Kết quả là đến 7, 8 tuổi, răng của bé nhô ra, miệng chìa ra, cả khuôn mặt đều biến dạng. Sau đó, họ phải đưa con đi nắn chỉnh răng, không chỉ tốn tiền mà còn khiến bé phải chịu khổ. Nếu phát hiện và can thiệp sớm hơn, đã không phiền phức như vậy.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú trọng đến dinh dưỡng và thói quen của con, đây cũng là những "điểm cộng" cho nhan sắc.

Đừng xem thường chế độ ăn uống và lối sống. Để xương phát triển tốt, cần bổ sung đủ canxi và vitamin D. Để làn da mịn màng, sáng bóng, cần có thói quen sinh hoạt đều đặn và tránh thức khuya.

Trẻ thường xuyên vận động ngoài trời không chỉ tăng cường khí chất mà còn giúp dáng vóc trở nên thẳng thắn, khỏe mạnh.

Thật lòng mà nói, chỉ có ngoại hình đẹp thôi thì chưa đủ. Dáng đứng cong lưng, gù vai sẽ làm hỏng toàn bộ khí chất.

Đừng quên "khí chất và nội tâm" của con

Những năm gần đây, cha mẹ dường như ngày càng đặt nặng yêu cầu về ngoại hình. Tuy nhiên, vẻ đẹp bên ngoài không thể duy trì suốt đời.

Con có ngoại hình đẹp là một lợi thế, nhưng nếu nội tâm trống rỗng, thiếu tự tin, thì vẻ đẹp đó chỉ là "giá trị trên giấy", chỉ cần gặp chút khó khăn là sẽ sụp đổ.

Vì vậy, các bậc cha mẹ đừng chỉ chăm chăm vào khuôn mặt con, mà hãy chú trọng cả bồi dưỡng nội tâm cho con trẻ. Bởi một đứa trẻ tự tin, ấm áp và có giáo dục, dù không phải là một "nam thần" hay "nữ thần" theo tiêu chuẩn tuyệt đối, vẫn có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi nhìn vào.

Ngoại hình là tấm vé trời ban, nhưng khí chất và nội tâm mới là tấm thẻ thông hành để đi xa.

Ngoại hình là tấm vé trời ban, nhưng khí chất và nội tâm mới là tấm thẻ thông hành để đi xa. Ảnh minh họa

Ngoại hình cần song hành với vẻ đẹp nội tâm bên trong

Ngoại hình là sự kết hợp giữa di truyền và sự lựa chọn sau này của chúng ta.

Chúng ta không thể quyết định con sinh ra trông như thế nào, nhưng chúng ta có thể giúp chúng tránh đi những sai lầm trong giai đoạn quan trọng.

Tuy nhiên, đừng lo lắng hay so sánh, việc đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ chăm chăm vào "thắng thua về nhan sắc".

Bởi đến cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng: Vẻ đẹp chỉ là từ cái nhìn đầu tiên, còn sức khỏe, sự tự tin và lòng nhân hậu mới là thứ tài sản đi theo con suốt cuộc đời. Bạn có đồng ý không?