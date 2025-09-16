3 cách kích hoạt não bộ trẻ thông minh, cách thứ ba bạn không thể ngờ tới

Vậy một đứa trẻ thông minh được nuôi dưỡng như thế nào?

Có người nói, là do di truyền. Di truyền quả thật rất quan trọng, nhưng đa phần chúng ta đều là những người bình thường, chỉ số IQ không có quá nhiều khác biệt.

Vậy còn cách nào khác để nuôi dưỡng một đứa trẻ thông minh không?

3 cách kích hoạt não bộ của trẻ

Thật ra, để kích hoạt một bộ não thông minh, có 3 phương pháp hiệu quả. Thứ nhất là vận động, thứ hai là đọc sách, còn cách thứ ba bạn không thể ngờ tới.

1. Vận động

Chúng ta đều biết, vận động giúp rèn luyện thể chất, mang lại cho con một cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng có lẽ bạn sẽ thắc mắc, tại sao vận động lại ảnh hưởng đến sự thông minh của não bộ?

Vận động thực sự có thể tác động đến não. Khi chúng ta vận động, cơ thể sẽ giải phóng một chất gọi là "serotonin". Chất này có vai trò gì? Nó kiểm soát các hoạt động của não bộ.

Chẳng hạn, nó có thể kiểm soát những cảm xúc tiêu cực, giúp chúng ta trở nên vui vẻ hơn; nó kiểm soát sự bốc đồng, giúp chúng ta lý trí hơn; nó còn kiểm soát hành vi hung hăng, ngăn chúng ta đánh người khi nổi nóng.

Vận động giúp rèn luyện thể chất, mang lại cho trẻ một cơ thể khỏe mạnh. Vận động còn giải phóng "dopamine", một loại hormone mang lại cảm giác hạnh phúc từ sâu bên trong. Ảnh minh họa

Bạn chắc chắn đã từng trải qua cảm giác này: vốn đang không vui, nhưng chỉ cần ra ngoài hít thở, đi dạo hay chạy bộ, những cảm xúc tồi tệ vừa rồi đều tan biến, tâm trạng trở nên tốt hơn, và nhìn nhận mọi việc cũng lý trí hơn. Đây chính là sự thay đổi mà vận động mang lại.

Không chỉ vậy, vận động còn giải phóng "dopamine", một loại hormone mang lại cảm giác hạnh phúc từ sâu bên trong. Đây là lý do tại sao một số người nói rằng chạy bộ gây nghiện, càng chạy càng cảm thấy dễ chịu. Dopamine không chỉ làm chúng ta vui vẻ mà còn ảnh hưởng đến khả năng học hỏi và sự tập trung của não bộ.

Vì vậy, nếu muốn "hoạt hóa" não bộ của con, hãy cùng con vận động. Chạy bộ, bơi lội, chơi bóng đều là những cách hay, giúp não bộ của con trở nên vui vẻ, trưởng thành và lý trí hơn.

2. Đọc sách

Đọc sách giúp con người trở nên thông minh, điều này chắc hẳn không ai phản đối.

Rất nhiều nơi chúng ta không thể tự mình đến, nhiều chuyện chúng ta không thể tự mình trải qua, sách vở đều có thể cho chúng ta câu trả lời.

Việc đọc sách của trẻ không chỉ giới hạn trong sách giáo khoa. Bởi kiến thức trong sách giáo khoa là có hạn. Khi con có thể đọc nhiều loại sách khác nhau như tiểu sử danh nhân, sách khoa học, văn học, tác phẩm kinh điển, thơ ca..., nhận thức của con sẽ trở nên rộng lớn, đầu óc cũng linh hoạt hơn.

Hơn nữa, đọc sách có thể thay đổi suy nghĩ của trẻ. Nhiều điều chúng ta giảng giải cả trăm lần, con có thể không nghe lọt tai. Nhưng nếu một cuốn sách có thể chạm đến con, một cách tự nhiên, con sẽ xây dựng được những giá trị quan và nhân sinh quan lành mạnh, không a dua theo người khác, và cũng không dễ bị lôi kéo. Theo đó, việc đọc sách rộng rãi sẽ mở ra nhiều góc nhìn để con suy nghĩ.

Việc đọc sách mở ra nhiều góc nhìn để con suy nghĩ. Ảnh minh họa

Khi học cùng một kiến thức, người khác có thể khó hiểu. Nhưng một đứa trẻ đọc nhiều sẽ có khả năng lĩnh hội tốt hơn, vì những cuốn sách khác có thể đã đề cập đến những điểm tương tự. Khi đọc đến những phần khó, con sẽ dễ dàng "sáng tỏ", chỉ cần gợi ý một chút là hiểu ngay.

Hơn nữa, trẻ yêu đọc sách thường có khả năng tập trung tốt. Khi học, con có thể ngồi yên lâu hơn và có nhiều sự tò mò hơn. Con luôn muốn biết: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Con sẽ có sự tò mò vô tận với việc học, thường chủ động học mà không cần cha mẹ phải nhắc nhở nhiều. Một đứa trẻ như vậy, thành tích học tập thường không hề kém.

Để bồi dưỡng thói quen đọc sách cho con, chúng ta có thể cùng con đọc sách. Khi có tấm gương là cha mẹ, con cũng sẽ sẵn sàng ngồi xuống và từ từ lật giở từng trang sách. Ngoài ra, trước 6 tuổi, hãy hạn chế cho con xem điện thoại và tivi. Bởi phim hoạt hình và các video ngắn sẽ làm giảm khả năng tập trung của con. Con đã quen với niềm vui nhịp độ nhanh thì sẽ khó lòng tĩnh tâm để tận hưởng niềm vui từ việc đọc sách có nhịp độ chậm.

3. Vui chơi

Thứ ba là vui chơi, bạn chắc chắn không ngờ đến phải không?

Rốt cuộc, nếu con chỉ ham chơi thì lấy đâu ra thời gian mà học?

Tôi muốn hỏi bạn một câu: Khi nhắc đến "tuổi thơ", bạn nghĩ đến điều gì? Là những trò chơi, những giấc mơ vô lo vô nghĩ, hay là những bài tập không bao giờ xong và những lớp học thêm không bao giờ dứt?

Tôi nghĩ câu trả lời của bạn chắc chắn là "vui chơi".

Một đứa trẻ biết chơi sẽ học tập tốt hơn.

Vui chơi không phải là cho con xem tivi, dùng điện thoại hay chơi game điện tử. Vui chơi ở đây là để con đắm chìm trong thế giới trò chơi của riêng mình.

Ví dụ như xếp hình. Con sẽ nghiêm túc suy nghĩ: Tầng dưới cùng nên xếp thế nào? Tiếp theo nên dùng miếng nào để không bị đổ? Mình muốn ghép thành hình gì? Làm thế nào để ghép được? Trong trò chơi này, khả năng tư duy, sự tập trung và trí tưởng tượng không gian của con sẽ được rèn luyện.

Hay như trò chơi gia đình. Con sẽ nghĩ: Con búp bê này bị sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với nó? Phải làm thế nào? Những con búp bê khác nên giúp nó ra sao? Sẽ nói gì với nó? Trong quá trình này, khả năng tưởng tượng và diễn đạt của con được phát triển.

Hay như việc chơi ngoài trời. Con chơi bóng, rèn luyện sự phối hợp tay và mắt. Con chạy, rèn luyện các nhóm cơ. Con ngắm hoa, cỏ, côn trùng, cá... khả năng quan sát của con được nâng cao đáng kể, đồng thời còn được chữa lành bởi thiên nhiên.

Đừng xem thường sức hấp dẫn của việc vui chơi, nó có ảnh hưởng rất lớn đến não bộ. Một đứa trẻ biết chơi sẽ học tập tốt hơn. Một đứa trẻ biết chơi, tương lai sẽ không hề tồi tệ.

Hãy cùng con thực hiện 3 phương pháp "kích hoạt" não bộ trên ngay nhé!