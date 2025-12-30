Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế

Thứ ba, 17:27 30/12/2025 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đây là 5 gợi ý làm các món ăn ngon từ khoai lang mà bạn có thể áp dụng để chế biến cho gia đình thưởng thức. Các món ăn này vừa nhanh, ngon lại có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế đói bụng.

Vào mùa thu và mùa đông, khoai lang chắc chắn là một món ăn luôn tạo hứng khởi và cảm giác ấm áp cho chúng ta. Chúng có mùi thơm ngọt tự nhiên, kết cấu mềm và bùi ngậy, không chỉ giàu chất xơ và vitamin mà còn vô cùng đa năng – có thể dùng làm món chính, món tráng miệng hoặc món ăn nhẹ, và có thể thưởng thức cả vị ngọt lẫn mặn. Hôm nay, chúng tôi gợi ý với bạn 5 công thức chế biến khoai lang dễ làm, đảm bảo thành công, hoàn hảo cho người mới bắt đầu. Những công thức này phù hợp cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc món ăn kèm, giúp bạn tận hưởng những niềm vui giản dị của khoai lang với một chút hạnh phúc.

1. Khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu

Khoai lang nướng là một cách chế biến cổ điển để thưởng thức chúng. Sử dụng nồi chiên không dầu càng làm cho món ăn thêm tiện lợi và ngon miệng. Bạn không cần phải đứng cạnh bếp canh mà vẫn có thể thưởng thức lớp vỏ ngoài giòn và phần bên trong mềm mọng.

Nguyên liệu: 2-3 củ khoai lang (cỡ vừa, vỏ mịn).

Cách làm khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu

Rửa sạch và lau khô khoai lang. Dùng nĩa (hoặc đầu tăm) xăm khắp bề mặt vỏ củ khoai (để tránh bị nứt). Cho khoai vào lồng của nồi chiên không dầu và cài chế độ nướng ở 180℃ trong 30-35 phút. Lật mặt một lần ở giữa thời gian nướng. Khoai chín khi vỏ nhăn lại và mềm khi chạm vào.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 1.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 2.

Thành phẩm món khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu

Lớp vỏ ngoài mỏng và giòn với mùi thơm caramel nhẹ, trong khi phần bên trong đặc, mềm và ngọt. Nếu bạn dùng khoai lang mật để nướng thậm chí có thể thấy siro hơi chảy ra - món ăn thật ấm áp và dễ chịu. Vào những ngày mùa đông lạnh giá, nướng vài củ khoai lang rồi thưởng thức trong khi xem TV thật là thú vị. Chúng vừa là món ăn nhẹ vừa là món chính – tiện lợi và ngon miệng.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 3.

2. Cháo khoai lang và kê

Cháo khoai lang và kê là một lựa chọn tuyệt vời để bồi bổ dạ dày vào mùa thu và mùa đông. Cháo có kết cấu mịn, không béo ngậy và giúp no lâu, rất phù hợp cho bữa sáng của cả gia đình.

Nguyên liệu: 1 củ khoai lang, 50g kê, 30g gạo, 1200ml nước.

Cách nấu cháo khoai lang và kê

Vo sạch kê và gạo, sau đó ngâm trong 30 phút (điều này sẽ giúp cháo mịn hơn). Gọt vỏ và cắt khoai lang thành miếng nhỏ. Đun sôi một nồi nước, cho kê và gạo vào, nấu trên lửa lớn trong 15 phút. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 10 phút, đến khi thấy hạt gạo nở ra. Cho khoai lang vào và tiếp tục nấu trong 15-20 phút, hoặc đến khi khoai lang mềm và cháo sánh lại.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 4.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 5.

Thành phẩm món cháo khoai lang và kê

Cháo có vị ngọt tự nhiên mà không cần thêm đường. Cháo mịn và béo ngậy. Khoai lang hấp thụ nước cùng hơi ấm từ cháo, khi ăn sẽ tan chảy trong miệng. Hương thơm của kê hòa quyện với vị ngọt của khoai lang, làm ấm cả dạ dày lẫn tim mạch. Một bát cháo này vào buổi sáng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu toàn thân.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 6.

3. Bánh khoai lang chiên

Bánh khoai lang rất dễ làm, không cần nguyên liệu phức tạp, nhưng lại có lớp vỏ giòn tan và bên trong mềm dẻo, thích hợp cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc thậm chí là món ăn vặt cho trẻ em.

Nguyên liệu: 2 củ khoai lang, bột gạo nếp (tùy lượng cần dùng), một chút đường (tùy chọn), dầu ăn, một ít vừng.

Cách làm bánh khoai lang chiên

Bước 1: Rửa sạch và gọt vỏ khoai lang, cắt nhỏ, hấp trong 15 phút cho đến khi mềm. Nghiền nhuyễn khoai lang, để nguội một chút, sau đó thêm một chút đường và trộn đều (điều chỉnh theo độ ngọt của khoai lang). Từ từ cho bột gạo nếp vào, nhào đến khi bột dẻo, không dính tay.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 7.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 8.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 9.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 10.

Bước 2: Lấy một phần bột, vo thành viên nhỏ, rồi cán mỏng thành bánh. Làm nóng chảo và xịt một ít dầu ăn vào. Sau đó cho bánh khoai lang vào, rắc một ít vừng lên từng chiếc bánh rồi chiên ở lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu cả hai mặt và hơi cháy cạnh là hoàn thành.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 11.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 12.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 13.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 14.

Thành phẩm bánh khoai lang chiên

Lớp vỏ ngoài giòn tan với mùi thơm nhẹ, trong khi bên trong mềm, dai và ngọt. Mỗi miếng cắn đều mang đến hương vị trọn vẹn của khoai lang, ngọt nhưng không quá ngấy, và càng nhai càng thấy thơm. Kết hợp với một cốc sữa đậu nành nóng, đây là một bữa sáng tự nấu hoàn hảo.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 15.

4. Chè khoai lang

Chè khoai lang là món tráng miệng kinh điển, dân dã và rất dễ nấu. Món ăn này có vị ngọt thanh mát mà không quá ngấy. Một bát chè vào mùa thu và mùa đông rất ấm áp, bổ dưỡng, được cả người già và trẻ em yêu thích.

Nguyên liệu: 1 củ khoai lang, đường phèn tùy khẩu vị, một nhánh gừng nhỏ, 800ml nước.

Cách nấu chè khoai lang

Gọt vỏ, rửa sạch và cắt khoai lang thành từng miếng. Cắt gừng thành lát mỏng rồi thái sợi. Đun sôi nước trong nồi, cho khoai lang và gừng vào, nấu trên lửa lớn trong 10 phút. Sau đó giảm lửa và nấu tiếp trong 15 phút, đến khi khoai lang mềm. Cho đường phèn (hoặc đường nâu) vào và khuấy đến khi tan hết. Tắt bếp và để yên trong 5 phút cho hương vị đậm đà hơn.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 16.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 17.

Thành phẩm món chè khoai lang

Chè khoai lang có vị ngọt thanh mát và dịu nhẹ với hương gừng thơm thoang thoảng. Khoai lang ngấm nước dùng, trở nên mềm, ngọt và tan chảy trong miệng. Một bát chè nóng hổi vào ngày lạnh giá sẽ làm ấm cơ thể từ trong ra ngoài và giúp xua tan cái khô hanh của mùa thu và mùa đông.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 18.

5. Bánh khoai lang viên

Bánh khoai lang chiên có kết cấu dai mềm, dễ làm và có thể dùng làm món tráng miệng nhỏ. Sau khi chiên, phủ thêm đường hoặc vụn dừa sẽ làm tăng thêm hương vị độc đáo của bánh.

Nguyên liệu: 2 củ khoai lang, bột gạo nếp (tùy lượng cần dùng), một ít đường, dầu ăn, vụn dừa (tùy chọn).

Cách làm bánh khoai lang viên

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch và hấp chín khoai lang. Sau đó nghiền nhuyễn khoai lang khi còn nóng. Thêm một ít đường và trộn đều. Từ từ cho bột gạo nếp vào và nhào thành bột mịn. Chia bột thành những phần nhỏ, đều nhau và vo thành viên tròn.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 19.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 20.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 21.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 22.

Bước 2: Cho dầu ăn vào chảo và đun nóng khoảng 60% (nhúng đầu đũa vào sẽ thấy bọt nổi lên); lưu ý lượng dầu đủ ngập mặt bánh khoai lang. Cho bánh khoai lang vào chiên ở lửa nhỏ cho đến khi bánh nổi lên, vàng giòn. Vớt ra và để ráo dầu. Khi bánh còn nóng, phủ thêm đường hoặc vụn dừa.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 23.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 24.

Thành phẩm bánh khoai lang viên

Bánh khoai lang viên với lớp vỏ ngoài giòn nhẹ, dai mềm bên trong, thơm ngọt. Phủ vụn dừa sẽ làm tăng thêm hương vị. Chúng ngon đến nỗi khiến bạn ăn không thể ngừng lại!

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 25.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế - Ảnh 26.

Đây là 5 gợi ý làm các món ăn ngon từ khoai lang mà bạn có thể áp dụng để chế biến cho gia đình thưởng thức. Các món ăn này vừa nhanh, ngon lại có thể kết hợp ăn sáng, trưa hoặc bữa xế đói bụng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH – Thay vì loay hoay với những món cầu kỳ, bạn có thể lựa chọn các công thức nhanh gọn và dễ làm nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ dinh dưỡng. Dưới đây là 3 gợi ý món ăn “siêu tốc” giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025.

Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"

Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"

Ăn - 7 giờ trước

Nắm vững những nguyên tắc này sẽ biến bạn từ một người tiêu dùng mù quáng thành một người sành ăn biết cách đánh giá và lựa chọn.

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Mẹo nấu nướng - 9 giờ trước

GĐXH - Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".

Bia Saigon Special nâng tầm không gian Hozo City Tết Fest 2025 với trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp

Bia Saigon Special nâng tầm không gian Hozo City Tết Fest 2025 với trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp

Ăn - 10 giờ trước

Đồng hành cùng HOZO CITY TẾT FEST 2025, Nhà tài trợ chiến lược Bia Saigon Special mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp trong không gian nghệ thuật được thiết kế riêng, nơi những khoảnh khắc trao "Lộc Special" đang diễn ra sôi nổi, góp thêm sắc màu cảm xúc cho lễ hội cuối năm.

4 dấu hiệu đậu phụ 'có vấn đề', rẻ mấy cũng KHÔNG MUA

4 dấu hiệu đậu phụ 'có vấn đề', rẻ mấy cũng KHÔNG MUA

Ăn - 17 giờ trước

Đậu phụ là thực phẩm rẻ, nhưng sức khỏe thì không rẻ. Chỉ cần bỏ qua vài miếng đậu giá thấp nhưng kém chất lượng, bạn đã tránh được nhiều rủi ro không đáng có cho bữa ăn gia đình.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng

Ăn - 1 ngày trước

Hà NộiTừ chỉ số đường huyết, mỡ máu ở mức báo động, Trang Đỗ, 37 tuổi, giảm 15 kg và cải thiện sức khỏe nhờ thay đổi lối sống.

Bất ngờ với công dụng của 'loại rau gia vị' thường dùng trong bữa ăn

Bất ngờ với công dụng của 'loại rau gia vị' thường dùng trong bữa ăn

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Hàm lượng axit oxalic trong loại rau này giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy.

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện giá một bữa ăn Omakase ở các nhà hàng Việt dao động từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người.

Loại rau xưa nay chỉ tuốt lá nấu canh, nhưng làm theo cách này lại cực ngon, giòn vô cùng và ai ăn cũng bất ngờ

Loại rau xưa nay chỉ tuốt lá nấu canh, nhưng làm theo cách này lại cực ngon, giòn vô cùng và ai ăn cũng bất ngờ

Ăn - 2 ngày trước

Hầu hết tất cả chúng ta lâu nay chỉ dùng rau ngót để nấu canh nhưng khi nấu thế này hương vị thật bất ngờ, giòn ngon vô cùng!

Các mẹo kho cá nhanh nhừ xương

Các mẹo kho cá nhanh nhừ xương

Ăn - 3 ngày trước

Dưới đây là những mẹo kho cá nhanh nhừ xương giúp chị em nội trợ tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ trọn hương vị truyền thống.

Xem nhiều

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn

GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

Ẩm thực 360
Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Ăn
Không phải lá lốt hay mướp đắng, loại nguyên liệu này đem nhồi thịt ngon bất ngờ, hầu hết chị em chưa từng thử

Không phải lá lốt hay mướp đắng, loại nguyên liệu này đem nhồi thịt ngon bất ngờ, hầu hết chị em chưa từng thử

Ăn
Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top