Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế

Vào mùa thu và mùa đông, khoai lang chắc chắn là một món ăn luôn tạo hứng khởi và cảm giác ấm áp cho chúng ta. Chúng có mùi thơm ngọt tự nhiên, kết cấu mềm và bùi ngậy, không chỉ giàu chất xơ và vitamin mà còn vô cùng đa năng – có thể dùng làm món chính, món tráng miệng hoặc món ăn nhẹ, và có thể thưởng thức cả vị ngọt lẫn mặn. Hôm nay, chúng tôi gợi ý với bạn 5 công thức chế biến khoai lang dễ làm, đảm bảo thành công, hoàn hảo cho người mới bắt đầu. Những công thức này phù hợp cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc món ăn kèm, giúp bạn tận hưởng những niềm vui giản dị của khoai lang với một chút hạnh phúc.

1. Khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu

Khoai lang nướng là một cách chế biến cổ điển để thưởng thức chúng. Sử dụng nồi chiên không dầu càng làm cho món ăn thêm tiện lợi và ngon miệng. Bạn không cần phải đứng cạnh bếp canh mà vẫn có thể thưởng thức lớp vỏ ngoài giòn và phần bên trong mềm mọng.

Nguyên liệu: 2-3 củ khoai lang (cỡ vừa, vỏ mịn).

Cách làm khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu

Rửa sạch và lau khô khoai lang. Dùng nĩa (hoặc đầu tăm) xăm khắp bề mặt vỏ củ khoai (để tránh bị nứt). Cho khoai vào lồng của nồi chiên không dầu và cài chế độ nướng ở 180℃ trong 30-35 phút. Lật mặt một lần ở giữa thời gian nướng. Khoai chín khi vỏ nhăn lại và mềm khi chạm vào.

Thành phẩm món khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu

Lớp vỏ ngoài mỏng và giòn với mùi thơm caramel nhẹ, trong khi phần bên trong đặc, mềm và ngọt. Nếu bạn dùng khoai lang mật để nướng thậm chí có thể thấy siro hơi chảy ra - món ăn thật ấm áp và dễ chịu. Vào những ngày mùa đông lạnh giá, nướng vài củ khoai lang rồi thưởng thức trong khi xem TV thật là thú vị. Chúng vừa là món ăn nhẹ vừa là món chính – tiện lợi và ngon miệng.

2. Cháo khoai lang và kê

Cháo khoai lang và kê là một lựa chọn tuyệt vời để bồi bổ dạ dày vào mùa thu và mùa đông. Cháo có kết cấu mịn, không béo ngậy và giúp no lâu, rất phù hợp cho bữa sáng của cả gia đình.

Nguyên liệu: 1 củ khoai lang, 50g kê, 30g gạo, 1200ml nước.

Cách nấu cháo khoai lang và kê

Vo sạch kê và gạo, sau đó ngâm trong 30 phút (điều này sẽ giúp cháo mịn hơn). Gọt vỏ và cắt khoai lang thành miếng nhỏ. Đun sôi một nồi nước, cho kê và gạo vào, nấu trên lửa lớn trong 15 phút. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 10 phút, đến khi thấy hạt gạo nở ra. Cho khoai lang vào và tiếp tục nấu trong 15-20 phút, hoặc đến khi khoai lang mềm và cháo sánh lại.

Thành phẩm món cháo khoai lang và kê

Cháo có vị ngọt tự nhiên mà không cần thêm đường. Cháo mịn và béo ngậy. Khoai lang hấp thụ nước cùng hơi ấm từ cháo, khi ăn sẽ tan chảy trong miệng. Hương thơm của kê hòa quyện với vị ngọt của khoai lang, làm ấm cả dạ dày lẫn tim mạch. Một bát cháo này vào buổi sáng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu toàn thân.

3. Bánh khoai lang chiên

Bánh khoai lang rất dễ làm, không cần nguyên liệu phức tạp, nhưng lại có lớp vỏ giòn tan và bên trong mềm dẻo, thích hợp cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc thậm chí là món ăn vặt cho trẻ em.

Nguyên liệu: 2 củ khoai lang, bột gạo nếp (tùy lượng cần dùng), một chút đường (tùy chọn), dầu ăn, một ít vừng.

Cách làm bánh khoai lang chiên

Bước 1: Rửa sạch và gọt vỏ khoai lang, cắt nhỏ, hấp trong 15 phút cho đến khi mềm. Nghiền nhuyễn khoai lang, để nguội một chút, sau đó thêm một chút đường và trộn đều (điều chỉnh theo độ ngọt của khoai lang). Từ từ cho bột gạo nếp vào, nhào đến khi bột dẻo, không dính tay.

Bước 2: Lấy một phần bột, vo thành viên nhỏ, rồi cán mỏng thành bánh. Làm nóng chảo và xịt một ít dầu ăn vào. Sau đó cho bánh khoai lang vào, rắc một ít vừng lên từng chiếc bánh rồi chiên ở lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu cả hai mặt và hơi cháy cạnh là hoàn thành.

Thành phẩm bánh khoai lang chiên

Lớp vỏ ngoài giòn tan với mùi thơm nhẹ, trong khi bên trong mềm, dai và ngọt. Mỗi miếng cắn đều mang đến hương vị trọn vẹn của khoai lang, ngọt nhưng không quá ngấy, và càng nhai càng thấy thơm. Kết hợp với một cốc sữa đậu nành nóng, đây là một bữa sáng tự nấu hoàn hảo.

4. Chè khoai lang

Chè khoai lang là món tráng miệng kinh điển, dân dã và rất dễ nấu. Món ăn này có vị ngọt thanh mát mà không quá ngấy. Một bát chè vào mùa thu và mùa đông rất ấm áp, bổ dưỡng, được cả người già và trẻ em yêu thích.

Nguyên liệu: 1 củ khoai lang, đường phèn tùy khẩu vị, một nhánh gừng nhỏ, 800ml nước.

Cách nấu chè khoai lang

Gọt vỏ, rửa sạch và cắt khoai lang thành từng miếng. Cắt gừng thành lát mỏng rồi thái sợi. Đun sôi nước trong nồi, cho khoai lang và gừng vào, nấu trên lửa lớn trong 10 phút. Sau đó giảm lửa và nấu tiếp trong 15 phút, đến khi khoai lang mềm. Cho đường phèn (hoặc đường nâu) vào và khuấy đến khi tan hết. Tắt bếp và để yên trong 5 phút cho hương vị đậm đà hơn.

Thành phẩm món chè khoai lang

Chè khoai lang có vị ngọt thanh mát và dịu nhẹ với hương gừng thơm thoang thoảng. Khoai lang ngấm nước dùng, trở nên mềm, ngọt và tan chảy trong miệng. Một bát chè nóng hổi vào ngày lạnh giá sẽ làm ấm cơ thể từ trong ra ngoài và giúp xua tan cái khô hanh của mùa thu và mùa đông.

5. Bánh khoai lang viên

Bánh khoai lang chiên có kết cấu dai mềm, dễ làm và có thể dùng làm món tráng miệng nhỏ. Sau khi chiên, phủ thêm đường hoặc vụn dừa sẽ làm tăng thêm hương vị độc đáo của bánh.

Nguyên liệu: 2 củ khoai lang, bột gạo nếp (tùy lượng cần dùng), một ít đường, dầu ăn, vụn dừa (tùy chọn).

Cách làm bánh khoai lang viên

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch và hấp chín khoai lang. Sau đó nghiền nhuyễn khoai lang khi còn nóng. Thêm một ít đường và trộn đều. Từ từ cho bột gạo nếp vào và nhào thành bột mịn. Chia bột thành những phần nhỏ, đều nhau và vo thành viên tròn.

Bước 2: Cho dầu ăn vào chảo và đun nóng khoảng 60% (nhúng đầu đũa vào sẽ thấy bọt nổi lên); lưu ý lượng dầu đủ ngập mặt bánh khoai lang. Cho bánh khoai lang vào chiên ở lửa nhỏ cho đến khi bánh nổi lên, vàng giòn. Vớt ra và để ráo dầu. Khi bánh còn nóng, phủ thêm đường hoặc vụn dừa.

Thành phẩm bánh khoai lang viên

Bánh khoai lang viên với lớp vỏ ngoài giòn nhẹ, dai mềm bên trong, thơm ngọt. Phủ vụn dừa sẽ làm tăng thêm hương vị. Chúng ngon đến nỗi khiến bạn ăn không thể ngừng lại!

Đây là 5 gợi ý làm các món ăn ngon từ khoai lang mà bạn có thể áp dụng để chế biến cho gia đình thưởng thức. Các món ăn này vừa nhanh, ngon lại có thể kết hợp ăn sáng, trưa hoặc bữa xế đói bụng.