Người bệnh tim mạch cần lưu ý gì trong mùa nắng nóng?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trái tim của chúng ta giống như một chiếc máy bơm sự sống. Mỗi ngày, nó phải hoạt động liên tục để đưa máu đi nuôi cơ thể. Khi thời tiết nắng nóng, chiếc máy bơm này buộc phải tăng công suất để giúp cơ thể tỏa nhiệt. Nếu vốn đã yếu, việc "tăng tốc" này có thể khiến tim rơi vào trạng thái quá tải.

Thời tiết nóng làm tăng áp lực lên tim mạch

Vì sao thời tiết nắng nóng lại nguy hiểm với tim mạch?

Khi nhiệt độ môi trường tăng, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế làm mát bằng cách giãn mạch máu và tăng tiết mồ hôi. Điều này khiến nhịp tim tăng lên để duy trì lưu thông máu.

Ở người khỏe mạnh, đây là phản ứng bình thường. Nhưng ở người có bệnh tim mạch, quá trình này khiến tim phải làm việc nhiều hơn trong khi khả năng đáp ứng đã suy giảm. Giống như một chiếc máy bơm đã yếu, nếu buộc phải chạy nhanh hơn trong thời gian dài, nguy cơ hỏng hóc sẽ cao hơn.

Ngoài ra, nắng nóng còn kéo theo nhiều yếu tố bất lợi khác như mất nước, rối loạn điện giải, ô nhiễm không khí. Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tim.

Nguy cơ thường gặp ở người bệnh tim mạch trong mùa nóng

Khi tim phải hoạt động quá sức trong điều kiện nhiệt độ cao, người bệnh có thể gặp phải nhiều vấn đề như:

• Tim đập nhanh, hồi hộp.

• Khó thở, mệt mỏi.

• Tụt huyết áp do mất nước.

• Rối loạn nhịp tim.

• Tăng nguy cơ thiếu máu cơ tim.

Đặc biệt, nếu tiếp xúc lâu với nắng nóng, cơ thể có thể rơi vào tình trạng kiệt sức do nhiệt hoặc sốc nhiệt. Đây là những tình huống nguy hiểm, cần được xử lý kịp thời.

Thời tiết nóng khiến người bệnh tim mạch mệt mỏi, đau đầu

Những điều người bệnh tim mạch cần lưu ý trong mùa nắng nóng

Để giảm thiểu rủi ro, người bệnh cần chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt phù hợp với thời tiết.

Hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt

Khoảng thời gian từ 10h đến 16h là lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày. Việc ra ngoài vào thời điểm này khiến cơ thể dễ bị mất nước và tim phải hoạt động mạnh hơn để điều hòa nhiệt độ. Nếu cần ra ngoài, nên chuẩn bị đầy đủ như đội mũ, mặc quần áo thoáng mát và tránh vận động mạnh.

Uống đủ nước – yếu tố sống còn với tim

Mất nước là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tim mạch trở nên trầm trọng hơn trong mùa nóng. Khi cơ thể thiếu nước, máu trở nên cô đặc, làm tăng áp lực lên tim. Việc uống đủ nước giúp duy trì thể tích tuần hoàn, giảm gánh nặng cho tim và hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông.

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Trong mùa nóng, người bệnh nên hạn chế các thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối và đường. Thay vào đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây và các món ăn dễ tiêu. Chế độ ăn phù hợp không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn mà còn giúp "đường ống" mạch máu thông thoáng, giảm áp lực cho trái tim.

Người bệnh tim mạch nên ăn đủ chất khi trời nóng

Vận động hợp lý, tránh quá sức

Tập thể dục vẫn cần thiết, nhưng cần lựa chọn thời điểm và cường độ phù hợp. Nên tập vào sáng sớm hoặc chiều tối, tránh vận động ngoài trời nắng gắt. Việc vận động đúng cách giúp tim duy trì sức bền mà không bị quá tải.

Theo dõi dấu hiệu bất thường của cơ thể

Người bệnh cần chú ý đến các dấu hiệu như khó thở tăng lên, tim đập nhanh bất thường, chóng mặt hoặc đau ngực. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo tim đang gặp vấn đề. Phát hiện sớm sẽ giúp xử lý kịp thời, tránh biến chứng nghiêm trọng.

Dùng thảo dược hỗ trợ tim mạch trong mùa nóng

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc chỉ dựa vào lối sống là chưa đủ. Nhiều người bệnh hiện nay lựa chọn kết hợp thêm các giải pháp hỗ trợ để giúp tim hoạt động ổn định hơn. Một trong những giải pháp được quan tâm là sản phẩm chứa các thành phần như Đan sâm, Cao natto, Hoàng đằng và L-carnitine, giúp hỗ trợ lưu thông máu và cung cấp năng lượng cho cơ tim.

Người tim mạch, suy tim nên dùng sản phẩm thảo dược có thành phần chính từ Đan sâm

Điểm đáng chú ý là sản phẩm không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng mà còn góp phần giúp tim thích nghi tốt hơn với các điều kiện bất lợi như nắng nóng. Khi lưu thông máu được cải thiện và cơ tim được "tiếp năng lượng" tốt hơn, chiếc máy bơm của cơ thể sẽ hoạt động ổn định hơn, giảm nguy cơ quá tải. Đặc biệt, sản phẩm đã có nghiên cứu lâm sàng, giúp người bệnh suy tim yên tâm khi sử dụng lâu dài.

Làm gì khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm?

Trong những ngày nắng nóng, nếu xuất hiện các dấu hiệu như:

• Khó thở tăng dần.

• Đau ngực.

• Chóng mặt, choáng váng.

• Tim đập nhanh bất thường.

Người bệnh cần nhanh chóng di chuyển vào nơi thoáng mát, uống nước và nghỉ ngơi. Nếu triệu chứng không giảm hoặc trở nên nghiêm trọng, cần đi khám ngay để được xử lý kịp thời. Việc chủ quan có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Mùa nắng nóng là thời điểm nhạy cảm đối với người bệnh tim mạch. Khi hiểu rằng trái tim giống như một chiếc máy bơm phải hoạt động nhiều hơn trong điều kiện nhiệt độ cao, chúng ta sẽ thấy rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nó.

Những thay đổi nhỏ như uống đủ nước, ăn uống hợp lý, hạn chế ra ngoài nắng gắt và theo dõi sức khỏe mỗi ngày có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Bên cạnh đó, việc kết hợp thêm các giải pháp hỗ trợ phù hợp cũng giúp tim hoạt động ổn định hơn và giảm nguy cơ biến chứng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang - Hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim Thành phần: Cao đan sâm, cao hoàng đằng, cao natto, L-carnitine, magiê. Công dụng: • Hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim. • Hỗ trợ giảm cholesterol, giảm nguy cơ hình thành huyết khối, xơ vữa động mạch, tăng lưu thông máu. Dùng cho các trường hợp: • Người bị suy tim, người có triệu chứng tim mạch (do tăng huyết áp, xơ vữa mạch vành...). • Người có nguy cơ tim mạch: Người cao tuổi, có tiền sử gia đình bị tim mạch. Cách dùng: • Ngày 4 viên, chia 2 lần ở người có triệu chứng tim mạch. • Ngày 2 viên ở những người có nguy cơ tim mạch, người cao tuổi. • Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. • Nên dùng thường xuyên theo mỗi đợt trong 3 tháng để có kết quả tốt nhất. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây. Địa chỉ: Số 19A Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 0243 775 9865. XNQC: 3555/2020/XNQC-ATTP. (*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. (*) Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu