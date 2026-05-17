Người đàn ông 42 tuổi phát hiện tổn thương gan vì thói quen ăn rau nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Một người đàn ông 42 tuổi đã phát hiện tổn thương gan do sán lá gan lớn từ thói quen ăn rau sống hàng ngày.
Áp xe gan do sán lá gan lớn bắt nguồn từ thói quen ăn rau sống
Anh N.X.T (42 tuổi, Phú Thọ) đến Bệnh viện Medlatec khám vì đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài hơn một tháng. Người bệnh cho biết gần đây thường xuyên đau bụng bên phải, ăn uống kém và xuất hiện mẩn ngứa ngoài da nhưng không sốt, không rối loạn tiêu hóa nên nghĩ là bệnh thông thường.
Đáng chú ý, bệnh nhân có thói quen ăn rau sống, đặc biệt là các loại rau ăn kèm như rau ngổ, rau cải trong bữa sáng với bún, phở, miến.
Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bụng chướng nhẹ, ấn đau vùng hạ sườn phải. Xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu tăng cao, đặc biệt bạch cầu ái toan lên tới 31,3% – dấu hiệu điển hình của bệnh ký sinh trùng. Xét nghiệm huyết thanh học xác định dương tính với sán lá gan lớn.
Hình ảnh siêu âm và chụp cắt lớp vi tính phát hiện tổn thương tại gan trái, hướng tới áp xe gan do ký sinh trùng. Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe gan do sán lá gan lớn và điều trị ngoại trú, theo dõi định kỳ.
Sán lá gan lớn gây tổn thương gan nguy hiểm ra sao?
Theo các bác sĩ, sán lá gan lớn do hai loài Fasciola hepatica và Fasciola gigantica gây ra, thường ký sinh ở động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê. Con người nhiễm bệnh chủ yếu qua việc ăn rau sống thủy sinh hoặc uống nước chưa đun sôi có chứa ấu trùng.
Sau khi xâm nhập cơ thể, ấu trùng xuyên qua thành ruột, di chuyển vào gan, phá hủy nhu mô gan, gây viêm, xuất huyết và hoại tử. Quá trình này hình thành các ổ áp xe trong gan, đồng thời tạo nên những "đường hầm" đặc trưng trên hình ảnh chẩn đoán.
Khi vào đường mật, sán trưởng thành có thể gây tắc mật, viêm đường mật, thậm chí xơ gan. Trong một số trường hợp hiếm, ký sinh trùng còn có thể di chuyển đến các cơ quan khác như phổi, da, não hoặc mắt, gây tổn thương nghiêm trọng.
Dấu hiệu nhiễm sán lá gan dễ bị bỏ qua
Các chuyên gia cảnh báo, nhiễm sán lá gan lớn thường có biểu hiện không điển hình nên dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện các triệu chứng mơ hồ như đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, ăn uống kém, mệt mỏi kéo dài hoặc nổi mẩn ngứa ngoài da.
Một số trường hợp có thể kèm sốt nhẹ, rối loạn tiêu hóa hoặc phát hiện tình cờ qua xét nghiệm máu với chỉ số bạch cầu ái toan tăng cao.
Chính vì vậy, những người có thói quen ăn rau sống hoặc sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh cần đặc biệt lưu ý, chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường.
Phòng bệnh sán lá gan: Đừng chủ quan với thói quen ăn rau sống
Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa sán lá gan lớn, người dân cần duy trì thói quen ăn chín, uống sôi, hạn chế ăn rau sống thủy sinh và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt sạch.
Việc rửa sạch thực phẩm trước chế biến, tẩy giun định kỳ và khám sức khỏe khi có dấu hiệu nghi ngờ cũng đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm bệnh.
Đặc biệt, không nên chủ quan với các triệu chứng kéo dài như đau bụng, mẩn ngứa hoặc bất thường trong xét nghiệm máu. Phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả và hạn chế nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng.
