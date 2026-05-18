Người phụ nữ 51 tuổi 2 lần ngất sau khi tập gym, bác sĩ phát hiện nguyên nhân từ 1 việc rất nhiều người bỏ qua

Ngất phản xạ sau 3 phút tập gym

Bà Trang (51 tuổi) từng một lần ngất sau khi tập luyện dưới thời tiết nắng nóng cách đây 5 năm. Cho rằng cơ thể kiệt sức do vận động, bà không đi khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Gần đây, sau khi tập gym khoảng 3 phút, bà bất ngờ xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, vã mồ hôi rồi ngất xỉu. Người thân cho biết bà mất ý thức trong thời gian ngắn, kèm theo tiểu không tự chủ. Khi kiểm tra, huyết áp tụt xuống dưới 75/60 mmHg – mức nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn não.

Ảnh minh họa.

ThS.BS Phùng Văn Thao, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đã chỉ định thực hiện nghiệm pháp bàn nghiêng – kỹ thuật hiện đại giúp “tái hiện” cơn ngất trong điều kiện kiểm soát.

Trong quá trình thực hiện, bệnh nhân được theo dõi huyết áp và nhịp tim khi thay đổi tư thế từ nằm sang gần đứng. Ban đầu huyết áp ổn định, sau đó giảm dần theo từng giai đoạn. Khi sử dụng thuốc hỗ trợ kích thích phản xạ thần kinh tự chủ, huyết áp tiếp tục hạ, người bệnh xuất hiện triệu chứng chóng mặt, vã mồ hôi và nhanh chóng mất ý thức.

Đáng chú ý, hệ thống ghi nhận tim ngừng đập thoáng qua khoảng 5 giây trong thời điểm ngất, khiến lượng máu lên não giảm đột ngột. Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân nhanh chóng tỉnh lại và ổn định.

Kết quả này giúp xác định rõ nguyên nhân là ngất phản xạ – tình trạng hệ thần kinh tự chủ phản ứng quá mức gây tụt huyết áp và có thể kèm nhịp tim chậm đột ngột.

Ngất phản xạ là gì và có nguy hiểm không?

Theo bác sĩ, ngất phản xạ là dạng ngất phổ biến nhất, có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường xuất hiện nhiều hơn ở phụ nữ, người có huyết áp thấp hoặc dễ bị kích thích bởi yếu tố môi trường và tâm lý.

Dù phần lớn trường hợp lành tính, ngất phản xạ vẫn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương do té ngã và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đáng lo ngại, triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với động kinh hoặc bệnh tim, khiến việc chẩn đoán trước đây gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, các kỹ thuật như nghiệm pháp bàn nghiêng đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt ngất phản xạ với các nguyên nhân nguy hiểm khác như rối loạn nhịp tim hay bệnh lý thần kinh.

Ảnh minh họa.

Cách phòng ngừa ngất phản xạ tái phát

Sau khi được chẩn đoán, bà Trang không cần dùng thuốc nhưng cần điều chỉnh lối sống để hạn chế tái phát. Việc tránh các yếu tố khởi phát như đứng lâu, thay đổi tư thế đột ngột, môi trường nóng bức hoặc vận động quá sức là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì uống đủ nước mỗi ngày, có thể tăng nhẹ lượng muối theo hướng dẫn của bác sĩ để giữ ổn định huyết áp. Giấc ngủ đầy đủ và kiểm soát căng thẳng cũng góp phần giảm nguy cơ xuất hiện cơn ngất.

Khi xuất hiện dấu hiệu báo trước như chóng mặt, buồn nôn, vã mồ hôi hoặc choáng váng, người bệnh nên nhanh chóng ngồi hoặc nằm xuống, ưu tiên tư thế nâng cao chân để tăng lưu lượng máu lên não. Một số động tác như siết cơ chân, bắt chéo chân hoặc nắm chặt tay có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp tạm thời.

Trong trường hợp ngất tái diễn nhiều lần hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh cần tái khám để được theo dõi và cân nhắc các phương pháp điều trị chuyên sâu hơn.