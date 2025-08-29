Người cha tồi tệ chuyển hết tài sản cho chị gái để ‘trốn’ nghĩa vụ nuôi con

Theo hồ sơ một vụ án do Tòa án Nhân dân Khu vực Mới Phố Đông, Thượng Hải (Trung Quốc) xét xử, ông Giang và bà Lương có một con chung.

Khi họ ly hôn vào năm 2017, ông Giang bị yêu cầu phải cấp dưỡng nuôi con 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,5 trệu đồng) mỗi tháng kể từ tháng 12/2016 cho đến khi đứa trẻ tròn 18 tuổi.

Tuy nhiên, sau khi phán quyết có hiệu lực, ông chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ này.

Bà Lương đã 2 lần nộp đơn xin cưỡng chế thi hành án, nhưng ông Giang không có tài sản để thi hành.

Sau đó, bà bất ngờ phát hiện ra cha mẹ ông Giang sở hữu một ngôi nhà. Sau khi cha ông qua đời vào tháng 11/2016, ngôi nhà được bán với giá 2,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,7 tỷ đồng).

Theo luật, 50% tài sản này được chia thừa kế cho ông Giang, mẹ và chị gái ông, nghĩa là ông có đủ tài sản để trả tiền cấp dưỡng nuôi con.

(Ảnh minh họa: Sohu)

Sau khi nộp đơn xin lệnh của tòa án để điều tra, bà Lương được biết rằng cả Giang và mẹ ông đều đã từ bỏ quyền thừa kế trong một văn bản có công chứng, và cuối cùng tài sản được chuyển cho chị gái ông.

Các con của ông Giang đã kiện cha và người bác này, yêu cầu hủy việc từ bỏ quyền thừa kế và đòi chị gái ông Giang trả lại phần tài sản trên.

Ttòa án phán quyết rằng cấp dưỡng nuôi con là nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ mối quan hệ cha mẹ - con cái. Ông Giang hoàn toàn nhận thức được nghĩa vụ của mình nhưng chưa bao giờ trả tiền cấp dưỡng nuôi con, lại tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế. Ngay sau đó, ông mất việc, càng làm suy yếu khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của mình.

Theo tòa, hành vi từ bỏ quyền thừa kế này đã gây tổn hại đến quyền lợi của đứa trẻ và rõ ràng là có ác ý. Do đó, tòa án phán quyết rằng việc ông Giang từ bỏ phần tài sản của mình là không có hiệu lực.