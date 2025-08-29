Người cha tồi tệ chuyển hết tài sản cho chị gái để ‘trốn’ nghĩa vụ nuôi con
Để không phải trả khoản tiền cấp dưỡng nuôi con cho vợ cũ, ông Giang làm giấy từ chối quyền thừa kế tài sản của cha mình, chuyển quyền này cho chị gái.
Theo hồ sơ một vụ án do Tòa án Nhân dân Khu vực Mới Phố Đông, Thượng Hải (Trung Quốc) xét xử, ông Giang và bà Lương có một con chung.
Khi họ ly hôn vào năm 2017, ông Giang bị yêu cầu phải cấp dưỡng nuôi con 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,5 trệu đồng) mỗi tháng kể từ tháng 12/2016 cho đến khi đứa trẻ tròn 18 tuổi.
Tuy nhiên, sau khi phán quyết có hiệu lực, ông chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ này.
Bà Lương đã 2 lần nộp đơn xin cưỡng chế thi hành án, nhưng ông Giang không có tài sản để thi hành.
Sau đó, bà bất ngờ phát hiện ra cha mẹ ông Giang sở hữu một ngôi nhà. Sau khi cha ông qua đời vào tháng 11/2016, ngôi nhà được bán với giá 2,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,7 tỷ đồng).
Theo luật, 50% tài sản này được chia thừa kế cho ông Giang, mẹ và chị gái ông, nghĩa là ông có đủ tài sản để trả tiền cấp dưỡng nuôi con.
Sau khi nộp đơn xin lệnh của tòa án để điều tra, bà Lương được biết rằng cả Giang và mẹ ông đều đã từ bỏ quyền thừa kế trong một văn bản có công chứng, và cuối cùng tài sản được chuyển cho chị gái ông.
Các con của ông Giang đã kiện cha và người bác này, yêu cầu hủy việc từ bỏ quyền thừa kế và đòi chị gái ông Giang trả lại phần tài sản trên.
Ttòa án phán quyết rằng cấp dưỡng nuôi con là nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ mối quan hệ cha mẹ - con cái. Ông Giang hoàn toàn nhận thức được nghĩa vụ của mình nhưng chưa bao giờ trả tiền cấp dưỡng nuôi con, lại tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế. Ngay sau đó, ông mất việc, càng làm suy yếu khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của mình.
Theo tòa, hành vi từ bỏ quyền thừa kế này đã gây tổn hại đến quyền lợi của đứa trẻ và rõ ràng là có ác ý. Do đó, tòa án phán quyết rằng việc ông Giang từ bỏ phần tài sản của mình là không có hiệu lực.
[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?Gia đình - 1 ngày trước
Thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm đến đối tượng trẻ em. Dù cơ quan chức năng đã có hàng loạt cảnh báo nhưng thực trạng lừa đảo, bắt cóc online vẫn tồn tại và đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu kỹ năng ứng phó, tự bảo vệ mình và thiếu hiểu biết trong thế giới số của trẻ em. Vậy để các em chủ động ứng phó với các tình huống lừa đảo dù ở trên mạng hay ngoài đời, cần phải làm thế nào?
Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mêGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.
Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dù khoản lương hưu không nhiều nhưng bà vẫn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không cần phụ thuộc vào con trai.
Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồngChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.
Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thườngGia đình - 1 ngày trước
Người đàn ông 66 tuổi tử vong vì đau tim sau khi quan hệ tình dục với nhân tình trong khách sạn, vợ và con trai khởi kiện, yêu cầu "tiểu tam" bồi thường số tiền lớn.
Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn độngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong căn phòng nhỏ, khi lật tấm đệm cũ, tôi không ngờ lại tìm thấy một bí mật mà mẹ chồng đã cất giữ suốt nhiều tháng cuối đời.
Con giáp yêu nhưng không dám bày tỏ, dễ vuột mất hạnh phúc trong tầm tayGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp dù trái tim rung động mãnh liệt vẫn chọn cách giấu kín, chỉ dám lặng lẽ quan tâm. Chính sự bị động này đôi khi khiến họ bỏ lỡ cơ hội có được hạnh phúc trọn vẹn.
Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 25, nhiều người nghĩ chỉ cần một công việc ổn định, lương đều đặn là đủ. Thế nhưng, bước sang tuổi 35 mới ngỡ ngàng nhận ra: trung niên thất nghiệp không hề xa lạ, nó chính là cái giá phải trả cho sự an nhàn ở tuổi 25.
Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sốngGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao vốn giàu cảm xúc và cực kỳ nhạy cảm. Họ thường chọn cách giấu nỗi buồn vào bên trong và bỏ lỡ những điều tươi đẹp xung quanh.
Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngấtGia đình - 2 ngày trước
Tưởng có con trai “gác cổng” nên dễ cho qua, ai ngờ ông bố shipper lại bị chính con trai thẳng thừng chặn lại, tạo nên cuộc hội ngộ dở khóc dở cười.
Cả đời tranh danh đoạt lợi, khi nghỉ hưu tôi lại ghen tị với cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng bị tôi coi thường vì 'kém cỏi'Gia đình
GĐXH - Tôi tưởng mình đã sống một cuộc đời rực rỡ, nhưng đến khi nghỉ hưu, tôi mới cay đắng nhận ra hai người đồng nghiệp từng bị tôi coi thường lại có cuộc sống sung túc, an yên hơn gấp bội.