Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi con

Thứ sáu, 10:28 22/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh đối diện với khó khăn khi thua lỗ cổ phiếu, cùng với đó là sức ép đòi nuôi con từ chồng cũ.

Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời" đã được phát sóng, việc số cổ phiếu có nguy cơ mất trắng khiến Oanh không thể tập trung vào công việc đang làm. Mọi hy vọng của cô giờ đã tan thành mây khói, tiền nhà lại sắp đến hạn trả... Oanh bị sếp mắng vì làm báo cáo đầy lỗi. Sếp của Oanh mắng: "Cô có còn muốn làm việc ở đây nữa hay không? Cô đừng tưởng tôi không biết cô vẫn chạy việc khác bên ngoài".

"Chẳng qua là cô vẫn làm tốt việc của mình cho nên tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà cô cũng nên biết điều. Đừng có mà quá đà" - sếp của Oanh cảnh báo.

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất: Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi con - Ảnh 1.

Sếp của Oanh cảnh báo vì thời gian gần đây cô không tập trung vào công việc. Ảnh VTV

Oanh suy sụp khi số cổ phiếu cô mua mất giá, Oanh cũng không thể nhờ vả vào bất cứ ai. Trong lúc khó khăn thì nhận được tin chiếc bình hút lộc cô mua làm quà tặng khách hàng để hợp đồng bảo hiểm cô chào mời nhanh được ký đã về. Vì cần gắp nên Oanh đã nghĩ đến việc nhờ người đến tận nơi lấy thay vì chờ cửa hàng ship đồ tới cho mình. Vì không nghĩ ra được ai nên Oanh đã gọi điện nhờ chồng cũ mang món đồ ra hộ cô.

Trong cuộc hẹn vào ngày hôm sau để lấy đồ, đúng lúc Oanh đang chờ thì có nhân viên ngân hàng gọi điện tới nhắc cô chuyện đóng tiền. Nhiên vừa tới và vô tình nghe được một phần cuộc trò chuyện của Oanh.

Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 23: Chồng cũ của Oanh muốn giành lại quyền nuôi con - Ảnh 6.

Cuộc gọi từ ngân hàng tới nhắc về chuyện đóng tiền của Oanh vô tình bị Nhiên nghe được. Ảnh VTV

Nhiên đã thẳng thắn hỏi Oanh có phải cô đang gặp vấn đề về tài chính hay không và có cần anh giúp đỡ không? Oanh cảm thấy khó chịu khi nghe câu hỏi này, cho rằng Nhiên đã nghe lén cuộc nói chuyện của mình. Nhiên phủ nhận, nói rằng vì họ có mối quan hệ chung nên có những điều tự nhiên anh sẽ biết được thông tin.

"Anh không cần phải quan tâm em thế đâu. Giữa anh và em không còn gì nữa" - Oanh đáp trả chồng cũ. Oanh sau đó nói thêm rằng dù Nhiên làm con trai thất vọng nhưng cô vẫn cho Khoai về chơi với bà nội vào cuối tuần. Oanh nhắc nhở Nhiên "đừng làm con cạn kiệt hy vọng với anh giống như em".

Sau khi mang chiếc bình hút lộc về và mở ra kiểm tra, Oanh rất hài lòng. Cô lập tức chụp lại ảnh để gửi cho khách hàng của mình như đã hứa.

Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 23: Chồng cũ của Oanh muốn giành lại quyền nuôi con - Ảnh 9.

Oanh đặt mua chiếc bình để tặng khách hàng nhưng sau đó đã bị hai bé Khoai và Bắp làm vỡ. Ảnh VTV

Tuy nhiên, Oanh nhận được điện thoại của Huyền nhắc cô phải gửi bản kế hoạch cho sếp. Oanh vội vàng đi vào phòng để gửi tài liệu và để chiếc hộp đựng bình trên bàn, không cất đi. Bé Khoai sau đó nghĩ rằng hộp đồ ấy chính là quà mẹ mua cho mình nên đã cùng Bắp mở ra xem. Ai ngờ, hai đứa trẻ đã vô tình làm vỡ chiếc bình. 

Oanh sau đó đã liên hệ với cửa hàng để mua chiếc bình tương tự nhưng nhận được thông báo họ không có hàng sẵn, cô phải chờ nửa tháng nếu muốn mua chiếc bình đó.

Ở diễn biến khác trong phim, vì thua lỗ cổ phiếu, Oanh đã phải viết giấy xin giãn nợ với ngân hàng vì cô không có khả năng thanh toán đúng thời hạn. Đó lại là cái cớ để Nhiên muốn giành lại quyền nuôi Khoai. Nhiên nói lý do vì Oanh đang không có khả năng tài chính và anh không muốn con trai mình phải sống cùng bố dượng.

"Tiền thì không có lại còn yêu đương vào. Không có thằng đàn ông nào chịu nuôi con của thằng khác đâu" - Nhiên nói Oanh.

Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 23: Chồng cũ của Oanh muốn giành lại quyền nuôi con - Ảnh 16.

Chồng cũ của Oanh tìm cách đòi lại quyền nuôi con chỉ vì không muốn con trai sống với dượng. Ảnh VTV

Uyên tỏ ra thất vọng khi biết mẹ đã can thiệp khiến cô mất việc và mất luôn cơ hội để tiếp cận Tuấn. Uyên không muốn nói chuyện với mẹ mình nữa. Cô Tuyết nhiều lần gọi điện cho Uyên nhưng cô không bắt máy. Cô Tuyết rất buồn lòng. 

Biết cô Tuyết nấu canh cua mang đến cho con gái, chị Ngà nói để cô đi cùng. Vì nếu cô Tuyết đi một mình cô sẽ bị con gái bắt nạt. Uyên sau đó đã xin lỗi mẹ vì không nghe điện thoại nhưng cũng nói cô buồn vì mẹ đã không tin tưởng mình. Hai mẹ con cô Tuyết đã hiểu nhau hơn. Uyên cũng hứa sẽ không bao giờ để cô Tuyết phải buồn và lo lắng vì mình nữa.

'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất: Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi con - Ảnh 5.

Uyên đã nhận ra cách cư xử chưa phải với mẹ và hứa sẽ không để mẹ phải lo lắng thêm lần nào nữa. Ảnh VTV

Tập 24 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào 20h ngày 22/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Chủ tịch xã Thứ tìm cách "lo lót" giữ ghế sau sáp nhậpChủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhập

GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều chuyện xảy ra khiến tình hình trong xã căng thẳng, trong khi ông Chủ tịch xã Thứ tìm mọi cách để lo giữ ghế sau khi sáp nhập.

Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải "phi công"Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'

GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.




T.Hằng (th)
