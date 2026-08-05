Nhiều người bỏ lòng đỏ trứng vì sợ tăng Cholesterol, chuyên gia tim mạch nói điều hoàn toàn khác

Trứng là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng hàm lượng Cholesterol cao

Theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, trứng không bị xem là "thủ phạm" gây bệnh tim như quan niệm của nhiều năm về trước. Một quả trứng gà cỡ lớn cung cấp khoảng 70-80 kcal năng lượng, chứa 6-7g protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất quan trọng như vitamin B12, vitamin D, choline, selenium, lutein và zeaxanthin. Nhờ giá thành hợp lý, dễ bảo quản và chế biến, trứng vẫn là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao trong khẩu phần hằng ngày.

Tuy nhiên, theo BS Hùng, mỗi quả trứng cũng chứa khoảng 180 - 200mg Cholesterol, phần lớn là tập trung nhiều ở lòng đỏ trứng. Chính vì lý do này nên nhiều người lo ngại rằng khi ăn trứng sẽ làm tăng Cholesterol máu, từ đó làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Cholesterol trong thực phẩm không phải là yếu tố duy nhất quyết định Cholesterol máu

Ăn trứng với lượng hợp lý và chế biến đúng cách có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch. (Ảnh minh họa)

Trao đổi về vấn đề này, GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng cho biết: "Cholesterol máu, đặc biệt LDL-cholesterol thường được gọi là cholesterol 'xấu' không chỉ phụ thuộc vào lượng cholesterol trong thực phẩm. Cơ thể, chủ yếu là gan, tự tổng hợp phần lớn cholesterol; đồng thời, mức độ đáp ứng với cholesterol từ thức ăn cũng khác nhau đáng kể giữa từng người".

Theo chuyên gia, nhiều nghiên cứu cho thấy chất béo bão hoà trong khẩu phần ăn hằng ngày có ảnh hưởng đến nồng độ LDL - Cholesterol mạnh hơn lượng Cholesterol có trong một quả trứng.

Nguồn chất béo bão hòa thường gặp trong thịt mỡ, các loại thịt chế biến sẵn, bơ, mỡ động vật, sữa nguyên kem, bánh ngọt công nghiệp và nhiều món chiên rán nhiều dầu mỡ. Nếu tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm này, nguy cơ rối loạn mỡ máu sẽ cao hơn so với việc chỉ ăn trứng ở mức hợp lý.

Việc bảo vệ tim mạch cần nhìn vào chế độ ăn tổng thể

Theo khuyến cáo khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cập nhật năm 2026, việc phòng ngừa bệnh tim mạch không nên chỉ tập trung vào một loại thực phẩm hay một chất dinh dưỡng riêng lẻ mà cần đánh giá tổng thể mô hình ăn uống duy trì trong một thời gian dài.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng cho biết, với đa số những người trưởng thành có cơ thể khoẻ mạnh, việc ăn một quả trứng mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng, nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế chất béo bão hoà là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Không chỉ số lượng, cách chế biến và tổng thể chế độ ăn mới là yếu tố quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tim mạch. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, cách chế biến món ăn cũng ảnh hưởng khá nhiều đến giá trị dinh dưỡng của món ăn. Các chuyên gia ưu tiên trong quá trình chế biến, nên ưu tiên chế biến món trứng luộc, trứng hấp, trứng chần hoặc áp chảo với lượng dầu tối thiểu, tránh việc chiên cùng mỡ động vật hoặc chiên ngập dầu.

Người dân nên hạn chế kết hợp trứng với xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói hay các loại thịt chế biến sẵn, những thực phẩm này chứa nhiều chất béo bão hòa và natri, có thể làm giảm lợi ích của một chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Theo BS Hùng, nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ không được quyết định bởi một quả trứng mà chịu tác động của nhiều yếu tố như cân nặng, mức độ thể lực vận động hoặc huyết áp, đường huyết,...

BS Hùng nhấn mạnh: "Thay vì hỏi 'có nên kiêng trứng không?', có lẽ câu hỏi đúng hơn là: 'tôi đang ăn trứng như thế nào và toàn bộ chế độ ăn của tôi có thực sự tốt cho trái tim hay không?".

BS Hùng lưu ý, đối với phần lớn những người khoẻ mạnh, có thể ăn khoảng một quả trứng nguyên lòng đỏ mỗi ngày. Điều đáng lưu ý là cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối, hạn chế nạp vào cơ thể các chất béo bão hoà, đồng thời tăng cường thực phẩm có nguồn gốc thực vật và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khoẻ tim mạch lâu dài.

Ăn trứng vào bữa sáng đừng quên 4 thực phẩm này: Không chỉ no lâu mà còn giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn GĐXH - Trứng là lựa chọn quen thuộc trong bữa sáng nhờ giàu protein và dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn trứng riêng lẻ, bạn có thể bỏ lỡ nhiều lợi ích cho sức khỏe. Kết hợp trứng với yến mạch, quả bơ, rau chân vịt hay táo cùng bơ hạnh nhân sẽ giúp tăng khả năng hấp thu vitamin, duy trì năng lượng và hỗ trợ tim mạch, não bộ hiệu quả hơn.