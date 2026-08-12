Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

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Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Khu phức hợp Y tế - Đại học Y Hà Nội hơn 14.200 tỷ đồng GĐXH - Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.

Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học

Kế hoạch của UBND TP Hà Nội hướng tới mục tiêu chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch dịch bệnh động vật; từng bước xây dựng hệ thống phòng, chống dịch hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Thành phố đặt chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030:

Đối với bệnh Cúm gia cầm (CGC): Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch so với trung bình giai đoạn 2019 - 2025; duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng bắt buộc; xây dựng và duy trì tối thiểu 20 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) CGC.

Đối với bệnh Lở mồm long móng (LMLM): Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với giai đoạn 2021 - 2025; tỷ lệ tiêm vắc xin đạt trên 80%; duy trì tối thiểu 20 cơ sở, vùng chăn nuôi gia súc ATDB.

Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, ngày 11/8, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ. Ảnh: Bảo Loan

Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn tiêu hủy so với giai đoạn 2020 - 2025; phấn đấu xây dựng 02 cơ sở, vùng chăn nuôi lợn ATDB đáp ứng tiêu dùng trong nước và định hướng xuất khẩu.

Kế hoạch của UBND TP Hà Nội hướng tới mục tiêu chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch dịch bệnh động vật.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội đẩy mạnh giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, ưu tiên các cơ sở chăn nuôi tập trung theo chuỗi giá trị từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi đến giết mổ và tiêu thụ.

Đối với chăn nuôi nông hộ, tập trung quản lý con giống, nguồn nước, vệ sinh khử trùng và tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý.

Đối với trang trại, thực hiện đồng bộ công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào, quản lý chất thải, truy xuất nguồn gốc và khai báo ngay khi có vật nuôi ốm, chết bất thường.

Giám sát chặt chẽ, lồng ghép truyền thông phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người

Thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức giám sát dịch bệnh dựa trên nguy cơ, bao gồm cả giám sát chủ động và bị động tại các cơ sở chăn nuôi, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ và các tuyến vận chuyển.

Khi phát hiện ổ dịch, các lực lượng chức năng phải xử lý nhanh chóng, triệt để ngay từ ổ dịch đầu tiên; thực hiện nghiêm quy trình cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy động vật mắc bệnh và phun khử trùng tiêu độc.

Song song đó, Hà Nội sẽ rà soát, siết chặt công tác kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh; thành lập các lực lượng liên ngành tại các đầu mối giao thông, điểm nóng buôn bán trái phép động vật; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung và xử lý nghiêm các hành vi giết mổ chui, không bảo đảm vệ sinh thú y.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, Thành phố chỉ đạo lồng ghép chặt chẽ nội dung phòng ngừa phơi nhiễm ở người, truyền thông nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng theo tiếp cận "Một sức khỏe" (One Health).

Các cơ quan y tế và thú y phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ nhóm đối tượng có nguy cơ cao như người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển và giết mổ gia cầm, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ virus Cúm gia cầm lây sang người gây dịch bệnh nguy hiểm.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.