Người đàn ông 77 tuổi được giải thoát khỏi 'căn bệnh khó nói' hành hạ trong nhiều năm

Mắc cùng lúc 3 bệnh lý vùng niệu – sinh dục

Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một người bệnh nam (77 tuổi, trú tại Hà Nội) mắc cùng lúc 3 bệnh lý vùng niệu – sinh dục: phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải và khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải.

May mắn, ba bệnh lý này đã được ê-kíp phẫu thuật xử trí trong một lần mổ duy nhất, giúp người bệnh thoát khỏi 3 "gánh nặng” hành hạ suốt nhiều năm.

Người bệnh mắc cùng lúc 3 bệnh lý vùng niệu – sinh dục. Ảnh BVCC

ThS.BSNT Nguyễn Duy Trí Dũng – khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng rối loạn tiểu tiện kéo dài với các biểu hiện tiểu khó, phải gắng sức khi đi tiểu, tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, kèm theo từng đợt tiểu máu… Đặc biệt, vùng bìu phải xuất hiện một khối bất thường có kích thước ngày càng lớn, gây vướng víu, nặng nề và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh có một khối u mỡ vùng bìu phải, cứng chắc, kích thước khổng lồ khoảng 12 – 15 cm, cần được can thiệp phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ chèn ép, biến chứng và giảm chất lượng sống.

Phẫu thuật xử trí đồng thời 3 bệnh lý trong cùng một ca mổ

Qua khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm, đã từng phẫu thuật nội soi cắt u phì đại tuyến tiền liệt cách đây 7 năm. Tuy nhiên, sau đó, do người bệnh chủ quan không đi khám lại thường xuyên dẫn đến triệu chứng đường tiểu tái phát và ngày càng trầm trọng hơn.

Khoảng một năm trở lại đây, người bệnh phát hiện khối bất thường vùng bìu phải, kích thước lớn nhanh chóng, gây khó khăn trong vận động, sinh hoạt và khiến người bệnh rơi vào tình trạng mệt mỏi, lo lắng kéo dài. Khi đến khám tại Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E, người bệnh được các bác sĩ thăm khám, tư vấn và đưa ra phương án điều trị tối ưu.

ThS.BSNT Nguyễn Duy Trí Dũng cho biết, đối với trường hợp người bệnh này, khối u có kích thước khổng lồ khoảng 12 – 15 cm, xấp xỉ 3 kg. Nếu người bệnh đi khám và điều trị sớm, khi khối u có kích thước nhỏ thì việc xử trí sẽ dễ dàng và triệt để hơn, giảm thiểu tối đa các biến chứng sau mổ như: tụ dịch, phù nề…

Tuy nhiên, do người bệnh chủ quan, không điều trị kịp thời, dẫn đến khối u ngày càng lớn, gây ảnh hướng đến sinh hoạt hằng ngày. Việc phẫu thuật loại bỏ là cần thiết và phải tiến hành càng sớm càng tốt, bởi khối u vẫn đang có xu hướng phát triển và tăng kích thước. Như vậy, cùng một lúc, người bệnh phải chịu đựng 3 “gánh nặng” trên cơ thể: u phì đại tuyến tiền liệt gây rối loạn tiểu tiện; thoát vị bẹn phải gây khó chịu vùng hạ vị và một khối u mỡ khổng lồ vùng bìu khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước tình trạng bệnh phức tạp, đội ngũ bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E, dưới sự chỉ huy của TS.BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học đã hội chẩn, cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định thực hiện phẫu thuật xử trí đồng thời 3 bệnh lý trong cùng một ca mổ.

“Với sự phát triển của phẫu thuật nội soi thì việc lựa chọn xử trí 3 bệnh trong cùng một thì mang đến ý nghĩa rất lớn. Giúp người bệnh giảm thiểu được nhiều cuộc phẫu thuật với các nguy cơ về gây mê, gây tê đặc biệt với người bệnh đã lớn tuổi và có nhiều bệnh lý nền. Bên cạnh đó việc can thiệp phẫu thuật nội soi giúp giảm thiểu nguy cơ, giảm đau, rút ngắn thời gian điều trị và hồi phục cho người bệnh…” – BS Dũng cho biết thêm.

Sau mổ, người bệnh hồi phục nhanh chóng. Ảnh BVCC

Ca mổ diễn ra thuận lợi, chính xác và hiệu quả. Các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải, đồng thời phẫu thuật nội soi xử trí triệt để thoát vị bẹn phải và can thiệp đối với phần tuyến tiền liệt phì đại còn lại.

Sau mổ, người bệnh hồi phục nhanh chóng, các triệu chứng rối loạn tiểu tiện được cải thiện rõ rệt, khối bất thường vùng bìu biến mất, giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.

Khám và điều trị sớm để giảm thiểu nguy cơ rủi ro

Các bác sĩ khuyến cáo, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi, có thể gây rối loạn tiểu tiện kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Trong khi đó, thoát vị bẹn và các khối u vùng bìu cũng là những bệnh lý ngoại khoa thường gặp, nhưng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây biến chứng, làm suy giảm sức khỏe và tinh thần của người bệnh.

Việc phát hiện và xử trí sớm những bất thường ở đường tiết niệu và vùng bẹn – bìu có vai trò rất quan trọng. Người bệnh, đặc biệt là nam giới trung niên và cao tuổi, khi thấy xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, tiểu máu, hoặc phát hiện khối bất thường vùng bìu… cần đi khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thành công của ca phẫu thuật “3 trong 1” này lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ phẫu thuật, gây mê hồi sức và đội ngũ điều dưỡng trong toàn bộ quá trình điều trị. Hiện nay, khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học là một trong những thế mạnh của Bệnh viện E trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý thận – tiết niệu và nam học. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, khoa không ngừng học tập, trao đổi, ứng dụng các phương pháp tiên tiến, ít xâm lấn điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp hiện đại như vi nhiệt tạo hơi nước, điều trị sỏi thận, rối loạn chức năng sinh lý nam, các bệnh về nam khoa… nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh.