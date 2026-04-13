Người đàn ông cưới mẹ 6 con bất chấp phản đối, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - Từ một lần thử dùng app "cho biết", cô đã tìm được người bạn đời lý tưởng và xây dựng cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Không ít người vẫn cho rằng các ứng dụng hẹn hò chỉ là nơi tìm kiếm những mối quan hệ thoáng qua. Thế nhưng, câu chuyện của Tony Thomas, một bà mẹ đơn thân 6 con, lại chứng minh rằng hạnh phúc có thể đến từ những điều bất ngờ nhất.
Mẹ đơn thân 6 con bất ngờ tìm thấy hạnh phúc từ ứng dụng hẹn hò
Tony gặp Lexy thông qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến khi cô đang sống ở Kentucky, còn anh ở Florida, Mỹ.
Ngay từ đầu, Tony đã thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh của mình, cô là mẹ đơn thân đang nuôi 6 người con. Cô nghĩ rằng điều này sẽ khiến đối phương e ngại, nhưng Lexy lại tỏ ra thấu hiểu và cảm thông.
Sự chân thành của Lexy giúp Tony cảm thấy được an ủi. Sau nhiều năm chỉ tập trung vào công việc và chăm sóc con cái, cô gần như quên mất cảm giác được yêu thương.
Những cuộc trò chuyện mỗi ngày khiến cô dần mở lòng và bắt đầu tin rằng mình vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Sau hơn hai tháng trò chuyện, Lexy chủ động bay từ Florida đến Kentucky để gặp Tony.
Ngay trong lần đầu gặp gỡ, anh bày tỏ tình cảm và khẳng định muốn nghiêm túc xây dựng một tương lai hạnh phúc cùng cô.
Tony vô cùng bất ngờ bởi cô chưa từng nghĩ mình có thể có một mối quan hệ nghiêm túc khi là mẹ của 6 đứa trẻ. Tuy nhiên, sự chân thành của Lexy khiến cô dần tin tưởng.
Sau cuộc gặp, họ chính thức trở thành một cặp đôi dù vẫn phải yêu xa.
Lời cầu hôn đặc biệt
Gần một năm sau, Lexy cầu hôn Tony bằng lời hứa sẽ cùng cô chăm sóc các con và xây dựng một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.
Đối với Tony, lời nói ấy quý giá hơn bất kỳ món quà nào. Cô hiểu rằng một người đàn ông sẵn sàng yêu thương cả những đứa trẻ không phải con ruột của mình là điều không dễ dàng.
Tuy nhiên, quyết định kết hôn của họ không nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Người thân của Lexy lo anh sẽ chịu thiệt thòi, còn gia đình Tony lại sợ cô bị lừa dối.
Dù vậy, cả hai vẫn kiên định lựa chọn ở bên nhau để bảo vệ hạnh phúc của mình.
Cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên gia đình đông con
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Tony thay đổi hoàn toàn. Ba năm sau, họ chào đón thêm hai cô con gái, nâng tổng số thành viên trong gia đình lên tám người con. Ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và sự gắn kết.
Tony chia sẻ rằng Lexy là người đàn ông coi gia đình là số một. Anh thường xuyên vào bếp nấu ăn, chăm sóc các con và giúp vợ có thời gian nghỉ ngơi.
Những hành động giản dị ấy khiến Tony cảm nhận rõ ràng hạnh phúc mỗi ngày.
Thông điệp về hạnh phúc dành cho mẹ đơn thân
Trên trang cá nhân, Tony gửi lời nhắn nhủ tới những bà mẹ đơn thân rằng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào hạnh phúc.
Theo cô, khi sống chân thành và hết lòng vì con cái, hạnh phúc sẽ đến theo cách bất ngờ nhất.
Câu chuyện của Tony và Lexy được nhiều người ví như cổ tích đời thực. Nó cho thấy rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà đến từ sự chân thành, niềm tin và nỗ lực xây dựng gia đình.
