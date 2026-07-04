Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Vì sao người lớn tuổi dễ bị mất nước?

Mất nước là tình trạng khá phổ biến trong mùa hè và có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt ở người lớn tuổi. Theo các chuyên gia, quá trình lão hóa khiến cơ thể giảm cảm giác khát, trong khi chức năng thận suy giảm làm khả năng giữ nước kém hơn so với người trẻ.

Ngoài ra, các bệnh lý mạn tính, tình trạng suy giảm thể chất, sa sút tinh thần hoặc việc sử dụng một số loại thuốc điều trị cũng có thể làm tăng nguy cơ mất nước ở người lớn tuổi.

Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, mất nước có thể gây rối loạn điện giải, tụt huyết áp, làm tăng nguy cơ té ngã và ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể.

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6 dấu hiệu cảnh bác cơ thể bạn đang mất nước

Chóng mặt, đi không vững

Chóng mặt, hoa mắt khi đứng dậy, cảm giác lâng lâng hoặc đi không vững có thể là dấu hiệu mất nước, tụt huyết áp hoặc rối loạn điện giải. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ té ngã, chấn thương ở người lớn tuổi.

Tim đập nhanh, khó thở

Khi cơ thể thiếu nước hoặc quá nóng, tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì tuần hoàn. Người bệnh có thể cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hoặc khó thở hơn bình thường.

Nếu khó thở xuất hiện ngay cả khi vận động nhẹ hoặc kèm đau ngực, cần đi khám sớm để loại trừ các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Tiểu ít, nước tiểu sẫm màu

Đi tiểu ít hơn bình thường hoặc nước tiểu vàng sẫm là dấu hiệu phổ biến cho thấy cơ thể đang thiếu nước.

Người cao tuổi cần đặc biệt chú ý nếu tình trạng này đi kèm mệt mỏi, chóng mặt hoặc suy giảm thể trạng. Với người mắc bệnh tim, thận hoặc gan, không nên tự ý uống quá nhiều nước mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Hơi thở hôi

Nước bọt có khả năng diệt vi khuẩn, nhưng khi mất nước, cơ thể sẽ giảm tiết nước bọt. Nếu bạn không sản xuất đủ nước bọt, vi khuẩn có thể nhân lên trong miệng, và một trong những tác dụng phụ của tình trạng đó là hơi thở hôi.

Da khô

Nhiều người nghĩ rằng những ai mất nước sẽ đổ nhiều mồ hôi, nhưng trong thực tế, khi bạn trải qua nhiều giai đoạn của tình trạng mất nước, da bạn sẽ rất khô. Ngoài ra, da bạn cũng có thể đỏ ửng lên. Khi véo da, da của những người mất nước sẽ mất một thời gian dài hơn để trở về bình thường.

Đau đầu

Ngay cả mất nước nhẹ cũng có thể là nguyên nhân của một cơn đau đầu và thậm chí là cơn đau nửa đầu. Thường thì đau đầu không có nguyên nhân rõ ràng, việc uống một cốc nước đầy và tiếp tục bổ sung từng lượng nước nhỏ trong suốt cả ngày là một cách dễ dàng giúp giảm đau nếu mất nước là nguyên nhân gây ra đau đầu.

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2 cách kiểm tra xem bạn có mất nước hay không?

Kiểm tra độ đàn hồi của da

Dùng ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ vùng da ở mu bàn tay rồi thả ra. Ở người được cung cấp đủ nước, da sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường trong vài giây.

Nếu da mất nhiều thời gian hơn để trở về vị trí ban đầu, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước.

Quan sát màu nước tiểu

Màu sắc nước tiểu cũng phản ánh khá chính xác tình trạng hydrat hóa của cơ thể.

Nếu uống đủ nước, nước tiểu thường có màu vàng nhạt hoặc gần như trong suốt. Ngược lại, nước tiểu màu vàng đậm hoặc màu cam là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu nước và cần được bổ sung sớm.

Người lớn tuổi đừng đợi khát mới uống nước

Các chuyên gia lưu ý rằng cảm giác khát thường xuất hiện khi cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Vì vậy, không nên đợi đến lúc khát mới uống.

Trong những ngày nắng nóng, người trưởng thành nên duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, tăng cường bổ sung nước khi vận động hoặc làm việc ngoài trời. Người cao tuổi càng cần chú ý hơn bởi cảm giác khát thường suy giảm theo tuổi tác, khiến việc nhận biết tình trạng mất nước trở nên khó khăn hơn.