Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa
Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.
Trưa 19/8, một trạm cấp cứu vệ tinh 115 của TPHCM đã tiếp nhận thông tin cấp cứu một người đàn ông đột ngột bất tỉnh tại phường Bình Trị Đông.
Bệnh nhân là anh T.V.G (39 tuổi, trú tại Phan Anh, TPHCM) đột ngột gục xuống, co giật, nôn ói và hôn mê.
Theo người bệnh, bệnh nhân mới phát hiện tăng huyết áp và đái tháo đường nhưng uống thuốc không đều, gần đây tự bỏ thuốc tây chuyển qua thuốc nam, thuốc bắc trị ngứa da. Đến trưa 19/8, anh G. cùng gia đình ngồi nghỉ sau bữa trưa thì đột ngột gục xuống. Người nhà nhanh chóng gọi 115.
Khi ê-kíp cấp cứu đến, bệnh nhân còn thở nhưng hôn mê sâu, đồng tử giãn. Ê-kíp phải đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở. Tuy nhiên, trong quá trình đặt, nhiều dịch lẫn thức ăn từ đường hô hấp trào ra nên chuyển ngay vào bệnh viện.
Tại bệnh viện, bệnh nhân hôn mê sâu, bóp bóng ambu, oxy qua nội khí quản. Kết quả CT não xuất huyết vùng cầu não cuống não lan vào não thất, rất nặng. Huyết áp 220/120mmHg, HbA1c 11%. Sau thời gian nỗ lực cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã tử vong vào chiều ngày 19/8.
Các chuyên gia khuyến cáo tăng huyết áp, tiểu đường phải điều trị liên tục, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay bằng thuốc nam/bắc.
Đột quỵ ở người trẻ rất nguy hiểm, thậm chí đột tử. Đây là bệnh lý về não bộ do tổn thương mạch máu não. Cứ mỗi phút não bị thiếu máu sẽ mất gần hai triệu tế bào thần kinh, vì thế người bệnh đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa những tổn thương về não.
Khi phát hiện người bệnh đột quỵ, người thân nên liên hệ mạng lưới cấp cứu 115 để được hướng dẫn sơ cứu tại chỗ và chuyển người bệnh đến các bệnh viện có đơn vị đột quỵ trong thời gian sớm nhất, được kịp thời can thiệp các kỹ thuật điều trị đột quỵ, giúp việc cấp cứu bệnh nhân đạt hiệu quả cao nhất.
Ngoài ra, mỗi người nên trang bị kiến thức về cấp cứu ban đầu để xử trí đúng cho người thân của mình.
Để phòng ngừa đột quỵ, mọi người cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, tăng mỡ máu... Thay đổi lối sống bằng chế độ vận động tập luyện, thức ăn phù hợp, hạn chế rượu bia và tuyệt đối không sử dụng thuốc lá. Nhận biết được triệu chứng của đột quỵ và đến bệnh viện ngay khi khởi phát.
Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặngY tế - 54 phút trước
Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế - 22 giờ trước
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?Y tế - 23 giờ trước
Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vongY tế - 1 ngày trước
Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoáiY tế - 3 ngày trước
Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kgY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.
Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai láY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt NamY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?Y tế - 1 tuần trước
GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...
Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốtY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt NamY tế
GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.