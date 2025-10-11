'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Tùng Yuki gắn bó với Mỹ Tâm hơn 20 năm, từ liveshow đầu tiên của nữ ca sĩ. Từ đó đến nay, ông luôn kề cận, hộ tống cô ở mọi sự kiện lớn nhỏ.

Cặp đôi “Mỹ Tâm - Tùng Yuki” trở thành hình tượng kiểu mẫu về mối quan hệ bền bỉ, xác tín giữa ngôi sao - vệ sĩ đầu tiên và gần như duy nhất tại thị trường showbiz Việt hiện nay.

Bị đồn là ‘tình nhân’, có con với Mỹ Tâm

Chia sẻ với VietNamNet , Tùng Yuki nói bản thân vốn hướng nội, làm nghề thầm lặng và ít tiếp xúc người lạ. Ông không muốn xuất hiện những nơi đông đúc để giữ sự tôn nghiêm cho nghề nghiệp, vừa muốn tách mình khỏi những xô bồ.

Tùng Yuki có mối quan hệ mật thiết với Mỹ Tâm suốt hơn 20 năm.

Dù gắn bó và thân thiết “như người 1 nhà” với Mỹ Tâm , Tùng Yuki trong suốt 20 năm qua chưa bao giờ đến dự sinh nhật hay tiệc riêng của nữ ca sĩ.

Những lần đóng phim, đoàn mời sự kiện, Tùng Yuki đều không dự. Quay xong mỗi dự án, ông nhanh chóng rời đi, không lê la nhậu nhẹt.

Ông quan niệm xã hội giờ phức tạp, đôi khi những lúc quá chén, say xỉn nói ra điều không hay ảnh hưởng đến bản thân và người khác.

Phần Tùng Yuki không muốn mọi người suy diễn, đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ giữa ông và Mỹ Tâm.

Ngần ấy năm đồng hành, số lần Tùng Yuki vướng tin đồn với “Họa mi tóc nâu” nhiều vô kể. Có người cho rằng cả 2 hẹn hò, cặp kè lâu năm, gọi ông là “Người đàn ông trong bóng tối” của nữ ca sĩ, thậm chí có con riêng.

“Đôi lúc tôi buồn giận và tổn thương! Dần tôi chọn cách không quan tâm, miễn nhiễm với nó. Tôi ngay thẳng, sống và làm nghề đàng hoàng nên không việc gì phải sợ hãi, lo lắng về những thị phi”, ông nói.

Tùng Yuki còn đối diện những bình luận không hay liên quan đến công việc vệ sĩ. Một số ý kiến nhận xét ông già, lớn tuổi, không đảm bảo sức khỏe, yêu cầu Mỹ Tâm “đổi người”.

Hơn ai hết, Mỹ Tâm hiểu rõ những thông tin trên. Cô bỏ ngoài tai và luôn chủ động chia sẻ để ông tránh những điều tiếng không hay.

Giữa Tùng Yuki và Mỹ Tâm có ký kết bản hợp đồng với những điều khoản, thỏa thuận riêng giữa cả 2.

Tuy vậy, điều tạo nên sự gắn kết của họ chính là tình cảm - thứ theo Tùng Yuki là rất quan trọng mà không có bản hợp đồng nào có thể đáp ứng được.

Sự thân tín của cả 2 lớn đến mức anh trai của nữ ca sĩ từng nói với tất cả mọi người: Anh Tùng Yuki là “hộ vệ” của Mỹ Tâm chứ không còn là bảo vệ hay vệ sĩ nữa .

Tùng Yuki chăm Mỹ Tâm như người cha lo cho con gái.

Những công việc vốn dĩ của trợ lý, từ lau mồ hôi, xách giày dép, quần áo… được Tùng Yuki một tay lo liệu. Điều này xuất phát từ tình thương, sự quan tâm của ông với nữ ca sĩ như con gái ruột.

Ngược lại, Mỹ Tâm cũng dành cho ông nhiều tình cảm chân thành. Ca sĩ tỉ mỉ, lo lắng sức khỏe cũng như luôn muốn diện mạo ông chỉn chu nhất mỗi lần xuất hiện.

Trong chuyến bay ra Hà Nội công tác dịp 2/9, Mỹ Tâm vô tình thấy cổ áo ông xộc xệch đã chạy đến chỉnh ngay. Vài lần thấy Tùng Yuki không khỏe, ca sĩ vội nhờ người mua thuốc đưa ông uống và căn dặn nghỉ ngơi.

“Hành động dù rất nhỏ nhưng xuất phát từ tình cảm của Tâm. Chúng tôi đều xem nhau như cha con ruột thịt cùng đồng hành, gắn bó đến nay đã 2 thập kỷ”, ông kể.

Không giàu như nhiều người tưởng, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Tuổi 63, lẽ ra có thể an nhàn, nghỉ ngơi, Tùng Yuki vẫn miệt mài làm việc. Ông nói đủ sức khỏe, sự mẫn tiệp nên không có lý do gì giải nghệ ngồi ở nhà.

Nhiều lúc cơ thể mỏi mệt, Tùng Yuki từng lo lắng liệu không biết có thể tiếp tục làm nghề hay không? Hoặc nếu dừng lại, ai sẽ kế thừa?, cứ thế ông cần mẫn với công việc đã gắn với mình gần cả đời người.

Tùng Yuki miệt mài làm việc, không nghỉ hưu vì đam mê, trách nhiệm với nghề.

Để giữ sức bền, độ dẻo dai đáp ứng yêu cầu công việc, Tùng Yuki tập luyện mỗi ngày các bộ môn gym, bơi lội, chạy bộ đều đặn không nghỉ.

Ông tự tin có thể đứng nhiều tiếng đồng hồ liền hoặc làm các công việc mà 1 người bảo vệ trẻ chưa chắc thực hiện được.

Tùng Yuki cũng tập thiền, hít sâu thở nhẹ, giữ tinh thần thoải mái, bớt lo âu. Điều này giúp ông tạo sự cân bằng cho công việc vốn đòi hỏi thể lực cao.

Mọi người nhìn vào đánh giá Tùng Yuki giàu có nhưng ông đính chính thực tế không phải. Ông chỉ ước trong tài khoản luôn có đủ 100 triệu để ai cần có thể cho mượn hoặc đơn giản là ủng hộ người nghèo. Ông sợ cảm giác người thân, bạn bè có việc cần nhờ vả lại không giúp được.

Vài dự án phim, nhiều đồng nghiệp từ chối vì thù lao thấp, ông vẫn nhận lời. Có người bảo dại, song Tùng Yuki quan niệm khác.

“Tôi quay 1 buổi được 5 triệu, người ta nói như thế quá ít. Với tôi con số đó rất nhiều, nhân viên tôi phải làm nửa tháng mới kiếm được. Mỗi công việc có giá trị khác nhau, miễn bằng sức lao động của mình thì đều đáng quý”, ông cho hay.

Dù vai vế, thu nhập cao bậc nhất trong giới vệ sĩ, Tùng Yuki nói lúc này tiền bạc, danh vọng với ông chỉ là thứ yếu.

Ông không kinh doanh, làm thêm nghề tay trái dù được nhiều người khuyên nên tận dụng cơ hội. Hay có 1 số show quy mô lớn, ông nhận hỗ trợ vì tình nghĩa với ban tổ chức mà không lấy đồng nào.

Chuyện Tùng Yuki bị quỵt tiền cũng nhiều như cơm bữa. Những lần ông quay xong phim, liên hệ thì được báo người phụ trách đã ôm tiền bỏ trốn.

Gần đây, ông cho 1 nhân viên cũ vay vài trăm triệu mở công ty riêng. Sau vài tháng, công ty này phá sản, còn người quen cũng không rõ tung tích.

Tùng Yuki đùa số tiền nhiều người mượn không trả có khi bằng cả gia sản ông hiện tại. Thế nhưng ông không buồn vì luôn tin vào thuyết nhân quả, cuộc đời có vay ắt có trả.

Vốn là Phật tử, Tùng Yuki đi sâu vào thuyết nhà Phật, hiểu rõ lẽ vô thường cũng như sự được - mất trên cuộc đời.

“Những lúc trống trải, tôi có thói quen ngồi uống trà, suy ngẫm về quá khứ. Tôi từ 1 chàng trai nghèo ở Gia Lai, khăn gói vào Sài Gòn mưu sinh đến nay có ít thành tựu ở đời. Tôi không mơ điều gì quá cao siêu, chỉ cần đủ sống, hạnh phúc là được”, ông bày tỏ.

Với gia đình, ông tự thấy đã làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Khác với hình tượng người đàn ông hiền lành trên màn ảnh, Tùng Yuki ngoài đời nghiêm khắc, kỷ luật.

Bà xã và các con hiểu rõ tính cách của ông nên chọn xuôi theo, để ông tự chủ với những quyết định riêng.

Tùng Yuki thậm chí đã chuẩn bị về "chuyến đi cuối cùng" của cuộc đời. Ông có nguyện vọng đám tang không rình rang, không muốn nhiều người biết mình mất.

“Tôi dặn dò gia đình, bạn bè sau khi mình mất cứ mang đi thiêu, sau đó tới chỗ nào đó thả trôi là xong. Tôi không thích cúng kiếng, làm phiền hà người khác. Mọi thứ ở cuộc đời là hư vô nên không cần luyến tiếc”, ông nhắn nhủ.



