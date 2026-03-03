Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Xuân Mai và Xuân Nghi là hai "thần đồng âm nhạc" nhí nổi tiếng nhất thập niên 1990 của showbiz Việt. Có sự nghiệp vững chắc từ khi còn bé, tuy nhiên cả hai lại có nhiều thay đổi hoàn toàn trái ngược ở tuổi trưởng thành.

Xuân Mai "một nách 3 con", sống kín tiếng ở Mỹ

Xuân Mai sinh năm 1995, từng được coi là "thần đồng âm nhạc" của showbiz Việt những năm 2000. Khi mới 2 tuổi, Xuân Mai đã càn quét thị trường nhạc Việt với các ca khúc thiếu nhi đình đám như Con cò bé bé, Cháu yêu bà...

Xuân Mai là ngôi sao nhí nổi đình đám thập niên 1990.

5 tuổi, Xuân Mai thực hiện liveshow riêng và biểu diễn trước hàng nghìn khán giả. Thời điểm đó, Xuân Mai trở thành một trong những cái tên đình đám, thậm chí còn vượt qua nhiều nghệ sĩ trưởng thành về mức độ nổi tiếng. Mỗi lần xuất hiện, cô bé luôn được khán giả vây quanh, thậm chí có người còn chạy xe theo để nhìn ngắm thần tượng.

Trong sự nghiệp, Xuân Mai từng phát hành tới 30 album. Đặc biệt, băng Con cò bé bé từng là sản phẩm bán chạy nhất với giá 32 nghìn đồng/cuốn.

Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Xuân Mai bất ngờ theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 9 tuổi. Sau một thời gian im ắng, Xuân Mai bất ngờ thông báo đã tạm dừng việc học và kết hôn ở tuổi 21 với một Việt kiều Mỹ. Lúc này cô đã có con trai gần 1 tuổi. Vài năm tiếp theo, cô lần lượt sinh thêm 2 con, một trai, một gái.

Cuộc sống của Xuân Mai ở xứ người cũng khá khó khăn. Trong khoảng thời gian chồng đi làm xa, Xuân Mai là trụ cột chính của gia đình. Cô phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, từ phụ việc ở quán phở cho đến bán điện thoại ở Mỹ.

Xuân Mai sống kín tiếng bên chồng con.

Hiện tại, Xuân Mai và chồng có ba con Bean (10 tuổi), Bo (8 tuổi) và Nu (7 tuổi). Gia đình Xuân Mai sống cùng mẹ cô. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, vợ chồng cô an tâm đi làm, còn lúc rảnh rỗi, cả nhà thường cùng nhau đi dã ngoại, cắm trại. Dù sinh liền ba con trong 3 năm, nữ ca sĩ không quá áp lực về tinh thần vì luôn có sự hỗ trợ của mẹ và chồng, nhưng gánh nặng kinh tế là điều khiến vợ chồng cô phải nỗ lực mỗi ngày.

Theo đó, Xuân Mai hiện không làm việc trong ngành ngân hàng mà chuyển hẳn sang nghề nối mi, làm móng.

Ca khúc "Con cò bé bé" - Xuân Mai.

Từ năm 2022, Xuân Mai không còn cập nhật bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội.

Tháng 9/2025, nữ ca sĩ bất ngờ cập nhật trang Facebook cá nhân sau thời gian dài vắng bóng. Cô chia sẻ hình ảnh, video về chuyến dã ngoại, câu cá của gia đình, những khoảnh khắc các con học tập, vui chơi tại Mỹ. Song từ đó đến nay, Xuân Mai lại tiếp tục “im hơi lặng tiếng”.

Xuân Nghi lấy lại hào quang, được cầu hôn ở tuổi 32

Cũng như Xuân Mai, Xuân Nghi được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" khi bộc lộ khả năng ca hát từ rất sớm. Mới 5 tuổi, cô đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, nhận được nhiều sự yêu mến của các bé và phụ huynh.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1994 là gương mặt ca sĩ - diễn viên nhí có độ phủ sóng cực lớn. Xuân Nghi ra mắt album đầu tay khi tròn 9 tuổi. Từ năm 2005 đến 2008, cô phát hành 4 album cá nhân.

Xuân Nghi nổi tiếng không kém Xuân Mai.

Tuy nhiên, năm 16 tuổi, Xuân Nghi quyết định tạm ngừng sự nghiệp và du học ở Mỹ khi sự nghiệp vẫn đang phát triển. Khi nói về lý do sang Mỹ, Xuân Nghi khẳng định: “Tôi thích cái tên bé Xuân Nghi. Nhưng nếu ở Việt Nam, cái tên này sẽ ám tôi và tôi không có cơ hội phát triển. Tôi muốn tới Mỹ để thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi”.

Khác hoàn toàn với hình ảnh ca sĩ nhí hồn nhiên năm nào, giờ đây cô là mỹ nhân trưởng thành, sở hữu nhan sắc nổi bật. Mặc dù vậy, con đường với nghệ thuật của Xuân Nghi lại gặp khá nhiều trở ngại.

Năm 2018, Xuân Nghi trở về Việt Nam để thử sức và phát hành được một bài hát. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc trong nước thay đổi khiến cô gặp nhiều khó khăn để làm quen. Sự trở lại này không thể giúp cô lấy lại hào quang ngày xưa, khi khán giả chỉ nhớ về hình ảnh của bé Xuân Nghi năm nào.

Đến năm 2024, Xuân Nghi mới nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2. Sau chương trình, Xuân Nghi trở thành cái tên được săn đón.

Xuân Nghi vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Hôm 27/2, Xuân Nghi hạnh phúc thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Kèm theo dòng trạng thái, Xuân Nghi đăng loạt ảnh đeo nhẫn cầu hôn và được bạn trai ôm trong vòng tay. Nữ ca sĩ khoác tay lên cổ người yêu, khéo léo khoe nhẫn cầu hôn. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ.

Bạn trai của Xuân Nghi là Kenny Minh Vũ - một kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng có thời gian mất liên lạc. Sau đó, khi có dịp gặp lại, họ bắt đầu trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Đến nay, hai người hẹn hò được gần 4 năm.

Xuân Nghi được bạn trai cầu hôn ở tuổi 32.

Nữ ca sĩ bày tỏ biết ơn khi bạn trai không làm việc trong lĩnh vực âm nhạc nhưng tỏ ra thấu hiểu, luôn ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật. Gia đình hai bên thân thiết nên vun vén cho chuyện tình của cặp đôi. Cả hai ngày càng gắn bó và tính chuyện lâu dài.

Cô chia sẻ mình là đam mê công việc nhưng coi trọng gia đình. Khi tình yêu chín muồi, cô muốn lập gia đình và cố gắng cùng lúc xây dựng sự nghiệp riêng lẫn tổ ấm nhỏ.