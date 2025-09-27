Người dưới 18 tuổi có được mở tài khoản ngân hàng?

Tài khoản ngân hàng là gì?

Tài khoản ngân hàng là một dạng tài sản lưu giữ tại ngân hàng, do ngân hàng cấp cho khách hàng để sử dụng cho mục đích thanh toán, tiết kiệm và các hoạt động tài chính khác.

Mỗi tài khoản ngân hàng được "định danh" bằng một số tài khoản duy nhất, giúp ngân hàng theo dõi và quản lý các hoạt động thu chi của khách hàng.

Tài khoản ngân hàng thường bao gồm các thông tin như:

- Tên chủ tài khoản.

- Loại tài khoản.

- Số tài khoản (thường bao gồm 9 - 15 chữ số).

- Số dư tài khoản.

- Thông tin giao dịch.

Một cá nhân có thể mở từ 2 tài khoản ngân hàng tại cùng 1 ngân hàng hoặc khác ngân hàng. Tuy nhiên, quy định về số tài khoản được mở trong cùng ngân hàng hoặc khác ngân hàng lại có sự khác biệt.

Theo quy định, người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam được mở tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa: TL

Người dưới 18 tuổi có mở tài khoản ngân hàng được không?

Điều 11 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán dành cho cá nhân bao gồm:

- Người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam;

- Người chưa đủ 15 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

Theo quy định trên, người dưới 18 tuổi được mở tài khoản ngân hàng.

15 tuổi mở tài khoản ngân hàng nào?

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam được mở tài khoản ngân hàng. Dưới đây là danh sách các ngân hàng người dưới 15 tuổi có thể mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hang như: VPBank, Techcombank, Vietinbank, TPBank, MBBank, NCB, Agribank, BIDV, Vietcombank…

Cách mở tài khoản ngân hàng cho người 15 tuổi

Cách mở tài khoản ngân hàng trực tiếp tài quầy

Theo khoản 2 Điều 12, Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định hồ sơ mở tài khoản ngân hàng như sau:

- Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02).

- Trường hợp cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước.

- Trường hợp cá nhân là người nước ngoài:

+ Hộ chiếu, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh.

- Danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02).

- Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 Thông tư này thì ngoài các tài liệu, thông tin, dữ liệu nêu tại khoản 1 Điều này, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm:

+ Trường hợp người đại diện là cá nhân: các tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của người đại diện theo quy định tại khoản 2 Điều này và giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện hợp pháp của người đại diện đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán;

+ Trường hợp người đại diện là pháp nhân: tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của pháp nhân theo quy định tại khoản 3 Điều này và giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện hợp pháp của pháp nhân đó đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán.

Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định thêm các tài liệu, thông tin, dữ liệu khác trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán ngoài các tài liệu, thông tin, dữ liệu quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, nhưng phải thông báo và hướng dẫn cụ thể cho khách hàng biết.

Cách mở tài khoản ngân hàng online

Tìm kiếm app ngân hàng định mở tài khoản ngân hàng trên App Store đối với iOS hoặc Google Play Store đối với Android.

Bước 1: Tải ứng dụng ngân hàng mở tài khoản ngân hàng

Sau đó nhấn Tải về.

Bước 2: Mở ứng dụng và nhập thông tin

Mở ứng dụng trên điện thoại, chọn Đăng nhập/Đăng ký.

Nhập số điện thoại của người mở tài khoản ngân hàng, sau đó nhập mã OTP (One-Time Password) được gửi về điện thoại để hoàn tất xác minh.

Chọn Tiếp tục.

Bước 3: Chụp giấy tờ tùy thân

Ứng dụng sẽ yêu cầu chụp ảnh căn căn cước công dân có chip để xác minh danh tính. Cần chụp cả hai mặt của căn căn cước công dân và chụp rõ nét.

Chọn Bắt đầu chụp để tiến hành.

Bước 4: Xác thực khuôn mặt

Tiếp theo, ứng dụng sẽ yêu cầu thực hiện xác thực khuôn mặt. Chỉ cần làm theo hướng dẫn, đưa khuôn mặt vào khung hình và giữ cố định.

Bước 5: Xác minh giấy tờ tùy thân

Chỉ cần làm theo hướng dẫn, đặt căn cước công dân có chip ở mặt sau điện thoại và tiến hành quét để hoàn tất quá trình xác minh.

Bước 6: Nhập thông tin cá nhân

Kiểm tra thông tin, sau đó bấm Tiếp tục và điền các thông tin cần thiết trong hồ sơ.

*Lưu ý: Tại mục Cán bộ tư vấn/Người giới thiệu (nếu có), quý khách cần:

Nhập mã giới thiệu "Sepay"

Nhấn Tiếp tục để hoàn tất việc mở tài khoản.

Bước 7: Lựa chọn tài khoản phù hợp

Chọn loại tài khoản phù hợp với nhu cầu, rồi bấm chọn Tiếp tục.

Bước 8: Chọn số tài khoản và xác nhận thông tin

Nhập số tài khoản mong muốn và chọn Tìm kiếm số tài khoản (nếu có).

Toàn bộ thông tin sẽ hiện ra, kiểm tra lại và bấm Tôi đồng ý thông tin & điều kiện điều khoản trên hồ sơ sau.

Cuối cùng, chọn Xác nhận & thanh toán để hoàn tất quá trình đăng ký.

Tài khoản ngân hàng mang lại lợi ích gì?

Tài khoản ngân hàng đem lại cho người dùng 3 tác dụng chính như sau:

Thực hiện giao dịch nhanh chóng: Thông qua số tài khoản, người dùng có thể trao đổi, mua bán, thanh toán, chuyển khoản dễ dàng và nhanh chóng, hạn chế sai sót và nhầm lẫn trong quá trình thực hiện thao tác.

Giúp ngân hàng quản lý khách hàng: Do số tài khoản ngân hàng là duy nhất, nên số tài khoản là công cụ hữu hiệu giúp ngân hàng quản lý thông tin cá nhân và kiểm soát các giao dịch tài chính hiệu quả.

Tăng cường bảo mật thông tin tài khoản: Mặc dù khi chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng đều sẽ hiển thị tên chủ tài khoản, tuy nhiên ngoài thông tin này bạn không thể tra cứu bất kỳ thông tin nào khác về chủ tài khoản. Đây là quy định bảo mật bắt buộc mà các ngân hàng cần tuân thủ để bảo vệ người dùng. Thông tin cá nhân chỉ được cung cấp khi chủ tài khoản cho phép hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Có tài khoản ngân hàng, người dân thuận lợi trong nhiều giao dịch. Ảnh minh họa: TL

Lưu ý khi sử dụng tài khoản ngân hàng

Để đảm bảo quá trình giao dịch luôn diễn ra an toàn và thuận lợi, các chuyên gia tài chính khuyên lưu ý một số điểm sau khi sử dụng tài khoản ngân hàng:

Lựa chọn tài khoản giao dịch: Phân biệt rõ số tài khoản ngân hàng và số thẻ ngân hàng tránh nhầm lẫn khi thực hiện giao dịch.

Đối chiếu thông tin: Khi chuyển khoản, nên cung cấp cung cấp thêm tên chủ tài khoản và chi nhánh để đối chiếu, hạn chế sai sót khi chuyển khoản. Xác minh lại với chủ tài khoản nhận tiền nếu thông tin không khớp.

Lưu trữ thông tin kỹ lưỡng: Nhớ sao lưu và ghi nhớ số tài khoản ngân hàng, tránh làm mất, rò rỉ thông tin.

Bảo mật thông tin tài khoản và giao dịch: Ngoài số tài khoản, các thông tin: mật khẩu đăng nhập, mã Smart OTP, mã OTP... không được cung cấp cho người khác, kể cả nhân viên ngân hàng. Hãy đổi mật khẩu ngay lập tức và tra soát tài khoản để đảm bảo không bị thất thoát tài sản.

Không sử dụng tài khoản ngân hàng trong thời gian bao lâu thì bị khóa?

Tùy ngân hàng, quy định khóa tài khoản khi không sử dụng sẽ khác nhau. Tài khoản ngân hàng vẫn duy trì số dư tối thiểu ngân hàng yêu cầu. Khi không sử dụng tài khoản, tài khoản sẽ không bị đóng.

Tuy nhiên, trong trường hợp tài khoản đã hết số dư, tài khoản ngân hàng sẽ bị khóa và không phát sinh giao dịch trong thời gian sau 6 đến 18 tháng.

Bên cạnh đó, thời gian bị khóa tài khoản ngân hàng còn tùy thuộc quy định của mỗi tổ chức tài chính, cũng như tùy từng loại thẻ/tài khoản.

Chẳng hạn, thẻ ATM trả trước sẽ không bị khóa. Bởi đây là loại thẻ độc lập với ngân hàng. Thẻ này chỉ bị khóa khi khách hàng yêu cầu khóa. Với các loại tài khoản tín dụng, các ngân hàng thường không có quy định về việc khóa tạm thời khi người dùng ngưng sử dụng.

Đối với thẻ ATM nội địa, ngân hàng sẽ khóa tạm thời nếu không có bất kỳ giao dịch nào phát sinh trong khoảng 1 đến 1,5 năm. Khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch một chiều như chuyển tiền, rút tiền.

Riêng tài khoản ghi nợ sẽ bị khóa tạm thời nếu không phát sinh giao dịch trong khoảng từ 12 -18 tháng.