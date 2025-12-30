Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Thứ ba, 19:50 30/12/2025 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù đã quá "hạn chót" hơn 1 tháng kể từ khi UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình sai phép tại ô đất C2 (KĐT Trung Hòa – Nhân Chính), nhưng đến nay (ngày 30/12), toàn bộ tổ hợp sân Pickleball và chợ tạm vẫn hoạt động rầm rộ, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc khắc phục vi phạm.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào ngày 30/12/2025, tổ hợp các công trình vi phạm tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa) vẫn chưa hề có dấu hiệu được tháo dỡ, khắc phục theo yêu cầu của chính quyền dù đã quá hạn chót hơn một tháng.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 2.

Trước đó, ngày 14/11/2025, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6) khẩn trương xử lý các tồn tại tại ô đất trong đó gồm tổ hợp sân thể thao rộng 1.400 m²; 2 dãy nhà tạm khung sắt quây tôn, lợp mái tôn (diện tích khoảng 100 m²)...

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 3.

Trong thông báo số 183 cũng nêu rõ, yêu cầu chủ đầu tư phải dừng mọi hoạt động sử dụng đất sai mục đích, tháo dỡ toàn bộ công trình, tài sản và con người ra khỏi phạm vi ô đất trước ngày 25/11. Thậm chí, trong biên bản làm việc trước đó, đại diện Handico 6 cũng đã cam kết sẽ hoàn thành việc xử lý các công trình sai phép trước ngày 23/11.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 4.

Tiếp đó, trao đổi với PV vào ngày 9/12, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa xác nhận chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc khắc phục các sai phạm theo cam kết. Vị lãnh đạo này cho biết, chính quyền đang tiếp tục đôn đốc nhắc nhở chủ đầu tư. Dù vậy, bất chấp những động thái từ phía UBND phường, chủ đầu tư vẫn chưa có hành động thực chất để xử lý dứt điểm các vi phạm.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 5.

Cụm 8 sân Pickleball với hệ thống khung sắt, mái che bạt khổng lồ vẫn đứng sừng sững. Tiếng bóng đập, tiếng hò reo của người chơi vẫn náo nhiệt từ sáng đến tối. Khu vực chợ tạm, ki-ốt bao quanh hàng rào tôn vẫn tấp nập cảnh mua bán, che khuất cả lối đi bộ của người dân.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 6.

Liên quan đến tình trạng sử dụng điện tại ô đất, trước đó lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình từng khẳng định với phóng viên đã thực hiện cắt điện từ giữa tháng 12, nhưng đến nay 30/12, tổ hợp sân pickleball và chợ tạm vẫn sáng đèn, hoạt động kinh doanh diễn ra nhộn nhịp.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 7.

Sân Pickleball sai phép, chợ tạm nhếch nhác không chỉ sử dụng đất sai mục đích mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao khi hệ thống điện được câu móc tạm bợ, bạt che và hàng hóa dễ cháy nằm san sát.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 8.

Đặc biệt trong những ngày cuối năm, khi nhu cầu mua sắm và tụ tập đông người tăng cao, rủi ro về an ninh trật tự và an toàn PCCC, vệ sinh môi trường tại đây càng trở nên nhức nhối.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 9.

Tình trạng vi phạm kéo dài nhưng không được xử lý dứt điểm khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao UBND phường Yên Hòa vẫn chưa tiến hành cưỡng chế dù thời hạn yêu cầu tự tháo dỡ đã quá hơn 1 tháng? Phải chăng chủ đầu tư Handico 6 đang "nhờn luật" hay có một thế lực nào đó đang "chống lưng" cho những sai phạm này tồn tại?

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 10.

Thiết nghĩ chính quyền phường Yên Hòa và TP Hà Nội cần có những biện pháp mạnh tay hơn, không chỉ là những văn bản "nhắc nhở" hay "yêu cầu". Cần một cuộc cưỡng chế thực chất để trả lại mặt bằng đúng quy hoạch phúc lợi công cộng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và an toàn cho cư dân khu vực Trung Hòa – Nhân Chính.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Video sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan':

Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 11.Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 12.Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Vi phạm vẫn tồn tại, bất chấp yêu cầu của chính quyền phường

GĐXH - Dù "hạn chót" khắc phục vi phạm đã trôi qua 2 tuần (25/11), đến ngày 9/12, các công trình vi phạm trên ô đất dự án C2 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) vẫn tấp nập hoạt động kinh doanh trái phép...

Công trình vi phạm tại đất vàng Yên hòa vẫn hoạt động bất chấp yêu cầu tháo dỡ - Ảnh 13.Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn

GĐXH - Lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình khẳng định đã thực hiện việc cắt điện tại lô đất C2 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội). Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tổ hợp sân thể thao trái phép tại đây vẫn "sáng đèn", hoạt động kinh doanh nhộn nhịp...


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn

Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn

Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Vi phạm vẫn tồn tại, bất chấp yêu cầu của chính quyền phường

Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Vi phạm vẫn tồn tại, bất chấp yêu cầu của chính quyền phường

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Hà Nội: Phường Yên Hòa ra 'tối hậu thư', yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm tại ô đất C2

Hà Nội: Phường Yên Hòa ra 'tối hậu thư', yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm tại ô đất C2

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa

Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm 'mọc' trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa

Cùng chuyên mục

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất

May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế cho thấy, trước khi may mắn thực sự gõ cửa, thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ ràng.

Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026

Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định tăng mức phụ cấp cho 2 nhóm thanh niên xung phong trong kháng chiến.

Tin sáng 31/12: Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch; một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thi

Tin sáng 31/12: Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch; một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thi

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/1/2026 không khí lạnh sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ.

Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 có thể đạt kỷ lục

Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 có thể đạt kỷ lục

Đời sống - 1 ngày trước

Dự báo sản lượng vận chuyển ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với lịch bay thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác.

Xem nhiều

Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống
Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan

Đời sống
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top