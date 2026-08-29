Người EQ thấp ở công sở thường nói và làm 7 điều này

Thứ bảy, 10:31 29/08/2026 | Gia đình
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Những hành vi EQ thấp dưới đây có thể khiến bạn mất điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Năng lực chuyên môn giúp bạn hoàn thành công việc, nhưng EQ lại quyết định cách bạn hợp tác, xử lý mâu thuẫn và xây dựng quan hệ với những người xung quanh. Muốn đứng vững và tiến xa trong sự nghiệp, hãy học cách giao tiếp tinh tế, kiểm soát cảm xúc, chủ động học hỏi và quan trọng nhất là lược bỏ những hành vi EQ thấp dưới đây:

Người EQ thấp ở công sở thường nói và làm 7 điều - Ảnh 1.

Người EQ thấp ở công sở thường nói và làm 7 điều - Ảnh 1.Trẻ lớn lên EQ thấp vì 8 hành vi quen thuộc khi nuôi dạy con của cha mẹ

GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, điều quan trọng không chỉ là giúp trẻ học giỏi mà còn phải tránh những cách giáo dục sai lầm có thể ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và tâm lý của con.

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