Người EQ thấp ở công sở thường nói và làm 7 điều này
GĐXH - Những hành vi EQ thấp dưới đây có thể khiến bạn mất điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.
Năng lực chuyên môn giúp bạn hoàn thành công việc, nhưng EQ lại quyết định cách bạn hợp tác, xử lý mâu thuẫn và xây dựng quan hệ với những người xung quanh. Muốn đứng vững và tiến xa trong sự nghiệp, hãy học cách giao tiếp tinh tế, kiểm soát cảm xúc, chủ động học hỏi và quan trọng nhất là lược bỏ những hành vi EQ thấp dưới đây:
Ngày chuyển vào nhà mới, chồng cũ đến trả cho tôi một chiếc chìa khóa, điều anh nói khiến tôi không đóng nổi cửaGia đình -
Tôi nghe đến đó lạnh cả người.
Về già mới hiểu, cha mẹ dành cả đời lo cho con thường dễ rơi vào 2 cảnh nàyGia đình -
GĐXH - Cả đời hy sinh, dành hết tiền bạc, thời gian và sức lực để lo cho con, nhiều cha mẹ chỉ mong về già được con cái yêu thương, chăm sóc. Nhưng khi tuổi tác ngày càng cao, họ mới nhận ra rằng sự hy sinh không có giới hạn đôi khi không mang lại sự trân trọng như mong đợi.
Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việcNuôi dạy con -
GĐXH - Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.
Vừa khéo vun vén vừa giàu lòng vị tha: 3 con giáp nữ có hôn nhân luôn êm ấmGia đình -
GĐXH - Theo tử vi, phụ nữ thuộc 3 con giáp dưới đây thường có tính cách bao dung, sống nặng tình và đặc biệt coi trọng gia đình.
Về hưu, cụ bà tiêu sạch tiền lương để nuôi cháu: Thứ nhận lại khiến bà bật khócGia đình -
GĐXH - Về hưu, bà Lưu từng nghĩ sẽ tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi. Nhưng vì thương con gái, bà đã gác lại mọi dự định để dành 5 năm chăm cháu.
Phụ nữ càng 'ích kỷ' ở 3 chuyện này, cuộc sống càng nhẹ lòng, hạnh phúcThâm cung bí sử -
GĐXH - Phụ nữ không nhất thiết phải hy sinh mọi thứ để được yêu thương. Biết “ích kỷ” đúng lúc, từ sức khỏe, lựa chọn cá nhân đến những mối quan hệ một chiều, lại là cách giúp họ giữ giá trị bản thân và sống nhẹ lòng hơn.
Những cung hoàng đạo càng buồn càng im lặng, chẳng bao giờ than vãnGia đình -
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có người sẵn sàng tìm đến bạn bè, người thân để trút bầu tâm sự, nhưng cũng có những người lại chọn cách im lặng, tự mình đối diện với cảm xúc.
Tuổi già không muốn dựa vào con, 65 tuổi cụ bà mới nhận ra: Tự lập quá mức cũng có cái giá của nóGia đình -
GĐXH - Có hơn 16 triệu đồng lương hưu mỗi tháng cùng khoản tiết kiệm đáng kể, bà từng nghĩ mình đã chuẩn bị đủ cho tuổi già cho đến khi bị một cơn bạo bệnh.
Tuổi già được con trai đón lên thành phố báo hiếu, chưa đầy 2 tháng cụ ông chua xót trở về quêGia đình -
GĐXH - Được con trai thành đạt đón lên thành phố sống cùng, ông từng nghĩ mình sẽ có tuổi già an nhàn bên con cháu. Thế nhưng chưa đầy 2 tháng, ông quyết định trở về quê.
Những cặp con giáp 'hợp vía' đến lạ: Càng cưới sớm càng dễ phát tàiGia đình -
GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp được cho là sở hữu sự hòa hợp đặc biệt về tính cách và vận khí. Khi đồng hành, họ dễ có cuộc sống sung túc.