Lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Theo Công văn số 3447/BHXH-TCKT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 2 và tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026. Việc chi trả áp dụng cho cả người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân và người nhận tiền mặt.

Theo đó, trong tháng 3/2026 sẽ không tổ chức kỳ chi trả lương hưu riêng, do toàn bộ số tiền của tháng này đã được chi trả trước cùng với lương hưu tháng 2.

Bảo hiểm xã hội đã thông báo lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3/2026. Ảnh minh họa: TL

Căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, lịch chi trả gộp lương hưu tháng 2 và tháng 3/2026 được thực hiện như sau:

- Chi trả qua tài khoản cá nhân: Thực hiện từ ngày 01 hoặc ngày 2/2/2026 (tùy từng khu vực), chậm nhất đến ngày 5/2/2026.

- Chi trả bằng tiền mặt:

Tại các điểm chi trả: Từ ngày 2/2 đến ngày 10/2/2026.

Tại các điểm giao dịch của bưu điện: Từ ngày 11/2/2026 đến hết ngày 25/2/2026.

Trường hợp ngày chi trả trùng với ngày nghỉ, lễ, Tết, việc chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

BHXH Việt Nam cũng cho phép BHXH cấp tỉnh chủ động điều chỉnh lịch chi trả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhưng không được làm chậm thời gian chi trả so với khung thời gian chung.

Tại Hà Nội, BHXH thành phố cho biết người hưởng nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng sẽ được chi trả vào ngày 3/2/2026; trường hợp nhận tiền mặt thực hiện chi trả từ ngày 5/2/2026.

Tại TP Hồ Chí Minh, BHXH TP Hồ Chí Minh đã thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3/2026. Theo đó, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3/2026 sẽ được chi trả vào cùng kỳ chi trả tháng 2.

Cụ thể, đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, thời gian chi trả sẽ bắt đầu vào ngày 2/2, do ngày 1/2 là Chủ nhật. Đối với hồ sơ hưu trí giải quyết từ sau ngày 23/1/2026, lương hưu sẽ được chi trả vào ngày 2/3.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 10/2 đến ngày 25/3 (trừ ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết).

