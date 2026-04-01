4 con giáp thân thiện bên ngoài, dè chừng bên trong
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây luôn mang trong mình sự dè dặt, thận trọng và khó đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai.
Con giáp Tý: Cẩn trọng đến mức thích làm mọi việc một mình
Con giáp Tý thường có xu hướng không hoàn toàn tin tưởng người khác. Họ cảm thấy khi có quá nhiều người tham gia vào công việc của mình, mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm và khó kiểm soát.
Vì vậy, dù công việc đang tiến triển thuận lợi, chỉ cần có người "nhúng tay" vào, họ cũng lo lắng tình huống có thể đi theo chiều hướng xấu.
Chính suy nghĩ này khiến con giáp này thích tự mình giải quyết mọi việc. Họ chấp nhận tự gánh rủi ro nhưng cũng muốn tự hưởng thành quả.
Một số người tuổi Tý còn khá kín tiếng, không muốn chia sẻ kế hoạch hay dự định của mình với người khác.
Điều đặc biệt là dù thường xuyên nghi ngờ và đề phòng, họ lại không cảm thấy mệt mỏi.
Ngược lại, sự thận trọng khiến họ cảm thấy an tâm và hài lòng vì luôn kiểm soát được cuộc sống của mình.
Con giáp Sửu: Chỉ tin vào năng lực của bản thân
Sửu là con giáp sống thực tế, luôn đánh giá cao sự ổn định và đáng tin. Họ thường cho rằng ngoài bản thân mình ra thì khó có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào người khác.
Từ công việc đến tình cảm, họ đều mong muốn kết giao với những người có năng lực tương đương hoặc giỏi hơn mình.
Trong suy nghĩ của họ, việc duy trì mối quan hệ với người kém năng lực không mang lại lợi ích, thậm chí còn khiến họ phải giải quyết những rắc rối không đáng có.
Nếu cảm thấy ai đó thiếu tin cậy, con giáp Sửu sẽ chủ động giữ khoảng cách.
Ngay cả khi vẫn duy trì quan hệ xã giao, họ cũng không dễ hợp tác làm ăn hay chia sẻ kế hoạch lớn.
Sự dè dặt này khiến người khác cảm thấy con giáp Sửu lạnh lùng, nhưng thực chất họ chỉ đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những rủi ro không cần thiết.
Con giáp Mão: Bề ngoài thân thiện nhưng nội tâm nhiều lo lắng
Con giáp Mão thường tạo ấn tượng thân thiện, dễ gần và tích cực. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài đó lại là một con người khá nhạy cảm, dễ lo nghĩ và có phần tự ti.
Họ có thể trò chuyện với nhiều người, nhưng lại hiếm khi mở lòng thật sự.
Con giáp này luôn lo rằng mọi mối quan hệ rồi cũng sẽ có ngày kết thúc. Chính nỗi sợ chia ly khiến họ không dám quá thân thiết với bất kỳ ai.
Khi nhận thấy ai đó muốn tiến gần hơn, họ có xu hướng chủ động giữ khoảng cách để tránh tổn thương về sau.
Điều này khiến người tuổi Mão đôi khi bị hiểu lầm là xa cách hoặc khó gần. Nhưng thực chất, họ chỉ đang cố gắng bảo vệ cảm xúc của mình trước những biến động trong các mối quan hệ.
Con giáp Mùi: Giữ khoảng cách để tránh tổn thương
Con giáp Mùi thường duy trì các mối quan hệ ở mức vừa phải, không quá thân nhưng cũng không quá xa.
Họ vẫn lịch sự, nhiệt tình khi gặp gỡ, nhưng hiếm khi chủ động chia sẻ chuyện riêng hay đề nghị gặp mặt.
Trong mắt nhiều người, con giáp Mùi có thể khó hòa hợp. Tuy nhiên, sâu xa bên trong, họ chỉ là người suy nghĩ nhiều và sợ sự chia ly.
Họ lo rằng nếu gắn bó quá mức, khi mối quan hệ thay đổi, bản thân sẽ khó chấp nhận.
Chính vì vậy, con giáp này chọn cách giữ khoảng cách an toàn. Điều đó giúp họ tránh những tổn thương cảm xúc, nhưng đôi khi cũng khiến họ bỏ lỡ những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Tin sáng 1/4: Miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh; Tổng kiểm soát toàn quốc, vi phạm nồng độ cồn vẫn caoĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.
Cao Bằng: Trạm y tế 'về xã', người dân hưởng lợi ra sao?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Không còn “đứng riêng” trong hệ thống ngành dọc, các trạm y tế xã, phường tại Cao Bằng khi được chuyển về UBND cấp xã quản lý đã có nhiều thay đổi rõ nét, từ cách vận hành đến mức độ gắn kết với người dân.
Tử vi dự báo những thông tin thú vị cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, HợiĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo sự biến đổi của các phương diện cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi dưới đây. Đừng bỏ lỡ những thông tin thú vị.
Hà Nội: Chập chờn nỗi lo cháy nổ tại cụm sân pickleball và bãi đỗ xe cạnh đường Thị Cấm ở phường Xuân PhươngĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đang cận kề, khu nhà xưởng tạm bợ lợp tôn, dựng khung sắt tại đường Thị Cấm (phường Xuân Phương, Hà Nội) đang được sử dụng làm cụm sân pickleball và bóng rổ, thu hút đông người đến tập luyện mỗi tối, làm dấy lên nỗi lo ngại về an toàn cháy nổ và kết cấu công trình.
Ở hiền gặp lành: 4 con giáp không tranh giành vẫn hưởng lộc lớnĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Những người thuộc các con giáp dưới đây nổi tiếng với lối sống tử tế, cư xử đúng mực và chân thành.
Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?Đời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7.
Những tiếng chổi tre thầm lặng khi thành phố chìm vào giấc ngủĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, những ánh đèn cao áp đổ bóng dài trên mặt đường cũng là lúc hành trình của các nữ công nhân môi trường bắt đầu. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chổi tre rào rạt và những bước chân thầm lặng "làm sạch" phố phường.
3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong tuần đầu tháng 4/2026Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần đến 5/4/2026, 3 con giáp này thuận lợi sự nghiệp, tiền bạc dồi dào, cơ hội tình duyên đang chờ đón.
Chỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'Đời sống
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.