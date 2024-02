Người miền Nam nào có lẽ cũng từng ăn sản phẩm của công ty này vào ngày Tết, có món chiếm 70% thị phần

Quay ngược thời gian, ngày 20/11/1970, "Lò sát sinh Tân Tiến Đô Thành" được khởi công xây dựng với sứ mệnh khai phá ngành công nghiệp giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm tại miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ.



Và Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN, UPCoM: VSN), có trụ sở tại TP HCM, được thành lập vào ngày 20/11/1970; đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 18/05/1974.

Tiền thân là công ty 100% vốn nhà nước, thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra). Hiện nay, VISSAN là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm của cả nước, lĩnh vực hoạt động chuyên về sản xuất kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt.

Tháng 3/2016, công ty được cổ phần hóa với toàn bộ số cổ phần chào bán được tranh mua với khối lượng đặt mua gấp 6,5 lần khối lượng chào bán và giá đấu giá thành công đạt 80.053 đồng/cổ phần, gấp gần 7 lần giá khởi điểm.

Hoạt động của công ty chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh: Các sản phẩm thịt heo, bò, thịt gia cầm tươi sống và đông lạnh, sản phẩm thịt nguội cao cấp theo công nghệ của Pháp, sản phẩm Xúc xích tiệt trùng theo công nghệ của Nhật Bản, sản phẩm chế biến theo truyền thống Việt Nam, sản phẩm đóng hộp, kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Sản xuất kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt.

Theo đó, sản phẩm của VISSAN có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, với doanh thu và thị phần chiếm lĩnh. Đây được xem như một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành súc sản đứng đầu cả nước.

Sản phẩm của VISSAN được phân phối, hiện diện tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc với hai chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhiều khách hàng quen thuộc của VISSAN lại mang về nhà những gói lạp xưởng, những gói chả lụa (giò lụa). Đây trở thành những món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết, nhất là tại khu vực phía Nam.

Lạp xưởng VISSAN là mặt hàng Tết quen thuộc. Ảnh minh hoạ.

VISSAN từng chiếm 70% thị phần lạp xưởng

Trong báo cáo năm 2019, VISSAN cho biết công ty này chiếm 65% thị phần xúc xích, 70% thị phần lạp xưởng, 20% thị phần đồ hộp, 40% thị phần hàng đông lạnh, 10% thị phần thịt nguội và 30% thị phần giò.

Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám đốc VISSAN từng trả lời báo chí: VISSAN phát triển, thành công được như ngày hôm nay do yếu tố "nhân hoà" là chủ yếu. VISSAN sở hữu đội ngũ nhân sự có tâm thế tốt, làm việc với tất cả niềm say mê, nhiệt huyết và kiên định vào chiến lược phát triển của Công ty.

Tổng Giám đốc VISSAN nói tiếp: Giá đầu vào liên tục tăng trong khi giá thịt và sản phẩm chế biến bán ra không theo kịp ảnh hưởng lớn đến biên lợi nhuận doanh nghiệp. VISSAN là doanh nghiệp bình ổn nên mỗi lần điều chỉnh giá phải tính toán rất kỹ.

Trước bối cảnh đó, ngoài rà soát các chi phí để giảm tối thiểu trong thời điểm biến động giá, VISSAN cũng cân nhắc đưa ra các mặt hàng phù hợp với thị trường; đồng thời phát triển các mô hình chăn nuôi đảm bảo song hành yếu tố hiệu quả, bền vững, giúp tối ưu chi phí vận hành, đầu ra sản phẩm chất lượng cao - ông Nguyễn Ngọc An nói thêm.

Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc An cho hay, trong năm 2023, tổng doanh thu của công ty đạt 3.381 tỷ đồng, lợi nhuận 138,5 tỷ, đạt vượt 100,4% kế hoạch; xuất khẩu đạt 1,3 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ; bảo toàn nguồn vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đồng thời, phát huy được vai trò là một doanh nghiệp chủ lực thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường với các mặt hàng tươi sống và chế biến lương thực thực phẩm của TP HCM…

Vào ngày cuối cùng của năm 2023, Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản giảm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023. So với kế hoạch cũ, Vissan giảm hơn 16% chỉ tiêu doanh thu xuống còn 3,430 tỷ đồng, do mục tiêu sản lượng giảm 17% còn 32,626 tấn (bao gồm 9,820 tấn thịt heo các loại, 606 tấn thịt bò và 22,200 tấn thực phẩm chế biến).

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo đó cũng được điều chỉnh giảm 24% so với mục tiêu ban đầu, xuống còn 138 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 hồi tháng 4/2023, VSN đặt kế hoạch tổng doanh thu 4,100 tỷ đồng, tăng 6%, nhưng lợi nhuận trước thuế 170 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện năm trước.

Dy Khoa