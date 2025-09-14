Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuần
Tuần qua, giá vàng trong nước lập đỉnh cao nhất lịch sử, nhưng ngay sau đó rơi tự do khiến nhiều người mua lỗ nặng.
Lúc 6h ngày 8/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, đến sáng nay (14/9), giá vàng miếng tại Doji và SJC lại được niêm yết ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Như vậy, nếu người mua ở mức giá 135,4 triệu đồng/lượng vào tuần trước, thì hiện chỉ bán được 128,1 triệu đồng/lượng, lỗ 7,3 triệu đồng/lượng sau 1 tuần.
Giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nội dung tuyên truyền Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.
TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng đánh giá, những thay đổi này sẽ làm cho thị trường vàng minh bạch hơn; đồng thời góp phần tăng nguồn cung vàng, giảm tình trạng buôn lậu qua biên giới, giúp ngân hàng Trung ương kiểm soát ngoại tệ vào - ra từ xuất khẩu vàng.
Quan trọng hơn, việc chấm dứt độc quyền vàng miếng sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, không còn mức cao vô lý như hiện nay.
“ Giá vàng trong nước sắp tới sẽ giảm. Các ngân hàng thương mại vốn quen với giao dịch USD hàng ngày với quốc tế, nắm rõ giá cả cũng như phương thức mua bán nên có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu vàng rất nhanh. Vấn đề còn lại là Ngân hàng Nhà nước có cấp phép nhanh hay không ”, ông Nghĩa nói.
Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho biết, thời gian qua, giá vàng SJC tăng nóng và gần như tách biệt hoàn toàn với giá thế giới, nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung khan hiếm. Sự mất cân đối cung cầu đã đẩy giá vàng nội địa lên kỷ lục.
Ông Phương nhận định, việc ban hành Nghị định 232 sửa đổi, trong đó có nội dung xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, mở ra cơ hội cạnh tranh hơn cho thị trường vàng. Theo đó, các ngân hàng và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có thể sản xuất vàng miếng, tạo thêm lựa chọn cho người mua và giảm áp lực lên SJC, thương hiệu hiện chiếm tới 80% thị phần.
Điểm quan trọng nhất của Nghị định mới là cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Nhờ vậy, không chỉ Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mà các doanh nghiệp khác cũng có thể chủ động cân đối nhu cầu, xin cấp phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng để cung ứng cho thị trường.
Theo ông Phương, quy định mới về xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ khắc phục tình trạng khan hiếm kéo dài. Khi nguồn cung được cải thiện, thị trường bớt khát vàng, giá sẽ hạ nhiệt. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện lên tới 18 triệu đồng đến 19 triệu đồng một lượng cũng sẽ thu hẹp.
Vàng thế giới vẫn được dự báo lạc quan
Trong khi giá vàng trong nước lao dốc không phanh, giá vàng thế giới ghi nhận đà tăng suốt tuần, lên 3.641,4 USD/ounce. Dù hạ nhiệt so với đỉnh lịch sử gần 3.674 USD/ounce trong tuần nhưng so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới cũng tăng 88,7 USD. Đây là tuần tăng thứ tư liên tiếp của kim loại quý.
Một số nhà phân tích cho rằng, dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ yếu trong khi lạm phát gia tăng khiến các nhà đầu tư tin tưởng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) buộc phải giảm lãi suất. Điều đó kéo giá kim loại quý tăng lên.
Cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News về xu hướng tuần tới tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến lạc quan.
Cụ thể, khảo sát Wall Street thu hút 15 nhà phân tích tham gia thì có đến 12 người, chiếm 80% dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 2 người, tương ứng 13% nhận định vàng sẽ quay đầu giảm và duy nhất 1 người cho rằng kim loại quý đi ngang.
Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 268 nhà đầu tư cá nhân thì có 174 người, chiếm 65% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó 46 người, tương ứng 17% nhận định vàng đi xuống và 48 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang.
Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng bối cảnh toàn cầu hiện tại không có nhiều thay đổi, và sự bất ổn chính sách tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. “Giá vàng sẽ tăng” , ông nhấn mạnh.
Theo Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nếu kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới thành sự thật, vàng chắc chắn sẽ hưởng lợi. Giá cao hơn là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bất ngờ giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo do chốt lời.
James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, khẳng định chưa có tín hiệu nào cho thấy đợt tăng giá đã kết thúc. Việc giá vàng duy trì sức mạnh bất chấp lạm phát dai dẳng là tín hiệu cho thấy niềm tin của thị trường vào khả năng Fed sẽ sớm chuyển hướng chính sách tiền tệ.
Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được coi là kênh trú ẩn an toàn, với triển vọng giữ vững vùng giá cao trong ngắn hạn.
Khi thị trường gần như đặt cược vào khả năng Fed sớm hạ lãi suất, giới phân tích cho rằng vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sức hấp dẫn như kênh trú ẩn an toàn. Với việc Fed cắt giảm, giá vàng có thể bứt phá khỏi vùng 3.650 USD/ounce và hướng đến các mốc cao mới trong ngắn hạn.
Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương Mỹ gây bất ngờ bằng quyết định giữ nguyên lãi suất, vàng có thể đối mặt với áp lực chốt lời, đưa giá quay lại vùng hỗ trợ quanh mốc 3.600 USD/ounce. Xét trên nền tảng bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực.
