Tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu giữ nguyên
GĐXH - Ngày 14/3, Bộ Công thương vừa có văn bản hỏa tốc về điều hành kinh doanh xăng dầu. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu không thay đổi so với kỳ trước đó (11/3).
Bộ Công thương cho biết, trước diễn biến tăng mạnh của giá xăng dầu thế giới do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu và mức chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026, nhằm góp phần ổn định thị trường và hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội.
Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.951 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 25.240 đồng/lít;
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.470 đồng/lít;
Dầu hỏa: không cao hơn 24.419 đồng/lít;
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 19.001 đồng/kg.
Bộ Công thương cho biết, việc điều hành giá kết hợp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã góp phần giảm bớt mức tăng của giá nhiên liệu trong nước.
Qua đó hỗ trợ ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song với đó, các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung cũng được triển khai quyết liệt; đến nay nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đến hết tháng 4/2026.
Tuy nhiên, thị trường xăng dầu thế giới đang có nhiều biến động mạnh. Tình hình xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran từ ngày 28/2/2026 cùng các thông tin liên quan đã khiến giá dầu thế giới liên tục tăng – giảm đột ngột, song xu hướng chung là tăng nhanh và mạnh.
Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương cho biết đang rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến điều hành giá xăng dầu trong Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.
