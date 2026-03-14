Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu giữ nguyên

Thứ bảy, 09:25 14/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 14/3, Bộ Công thương vừa có văn bản hỏa tốc về điều hành kinh doanh xăng dầu. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu không thay đổi so với kỳ trước đó (11/3).

Tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu giữ nguyên - Ảnh 1.

GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ Công thương cho biết, trước diễn biến tăng mạnh của  giá xăng dầu thế giới do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu và mức chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026, nhằm góp phần ổn định thị trường và hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.951 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 25.240 đồng/lít;

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.470 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 24.419 đồng/lít;

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 19.001 đồng/kg.

Tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu giữ nguyên - Ảnh 2.

Bộ Công thương cho biết, việc điều hành giá kết hợp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã góp phần giảm bớt mức tăng của giá nhiên liệu trong nước.

Qua đó hỗ trợ ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song với đó, các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung cũng được triển khai quyết liệt; đến nay nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đến hết tháng 4/2026.

Tuy nhiên, thị trường xăng dầu thế giới đang có nhiều biến động mạnh. Tình hình xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran từ ngày 28/2/2026 cùng các thông tin liên quan đã khiến giá dầu thế giới liên tục tăng – giảm đột ngột, song xu hướng chung là tăng nhanh và mạnh.

Tình hình xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran khiến giá dầu thế giới liên tục tăng – giảm đột ngột, song xu hướng chung là tăng nhanh và mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông,  Bộ Công Thương cho biết đang rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến điều hành giá xăng dầu trong Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Tiếp tục chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu giữ nguyên - Ảnh 4.

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu

Xe ga 244cc giá 63 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đỉnh cao vượt trội Honda SH, rẻ chỉ ngang SH Mode

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top