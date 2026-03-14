Giá xe ô tô Mitsubishi giảm cực mạnh, rẻ kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Attrage thấp chưa từng có

Giá xe ô tô Mitsubishi giảm cực mạnh nhờ ưu đãi

Mitsubishi Attrage tiếp tục là mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm của hãng.





Trong tháng 3, Mitsubishi phối hợp cùng hệ thống NPP ủy quyền toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, cùng nhiều quà tặng giá trị dành cho khách hàng mua xe Destinator, Xpander, Xpander Cross, Xforce, Attrage và All New Triton.



Cụ thể, ở phân khúc sedan hạng B, Mitsubishi Attrage tiếp tục là mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm của hãng. Phiên bản Attrage MT 2025 được niêm yết 380 triệu đồng, bản CVT 2025 có giá 465 triệu đồng và bản CVT Premium 2024 được bán với giá 490 triệu đồng. Hiện 2 mẫu xe này đang được ưu đãi tới 100% phí trước bạ kèm phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng cùng camera lùi hoặc ăng ten vây cá.

Trong nhóm MPV phổ thông, New Mitsubishi Xpander được bán từ 568 triệu đồng cho bản MT-CKD 2024, 598 triệu đồng cho bản AT-CKD 2025 và 659 triệu đồng cho bản AT Premium MY26 2025. Ngoài ra, phiên bản mang phong cách SUV là New Mitsubishi Xpander Cross được niêm yết 699 triệu đồng. Hiện 2 dòng này cũng đang được ưu đãi tới 100% phí trước bạ kèm quà tặng tùy loại.

Ở phân khúc SUV đô thị, Mitsubishi Xforce có giá khởi điểm 599 triệu đồng cho bản GLX, tăng lên 640 triệu đồng với bản Exceed và 680 triệu đồng cho bản Premium. Hai phiên bản cao cấp Ultimate có giá 705 triệu đồng cho bản 1 tone màu và 710 triệu đồng cho bản 2 tone màu. Mitsubishi Xforce đang được hãng ưu đãi 50% phí trước bạ.

Bên cạnh đó, Mitsubishi Destinator được bán với giá 780 triệu đồng cho bản Premium 2026 và 855 triệu đồng cho bản Ultimate 2026, đóng vai trò mẫu SUV cao cấp trong danh mục sản phẩm Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Hai mẫu này cũng đang nhận được ưu đãi gói tài chính trị giá 35 triệu đồng.

Bảng giá xe Mitsubishi nhận ưu đãi

Mitsubishi Destinator

Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi Premium 2026 780.000.000 – Gói ưu đãi tài chính (35 triệu VNĐ) – Quà tặng “Bộ chữ Destinator” (~2 triệu VNĐ) Ultimate 2026 855.000.000 – Gói ưu đãi tài chính (35 triệu VNĐ) – Quà tặng “Bộ chữ Destinator” (~2 triệu VNĐ)



Mitsubishi Xpander

Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi MT 2026 568.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~57 triệu VNĐ) AT 2026 598.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~60 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá ~15 triệu VNĐ) AT Premium 2026 659.000.000 – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~33 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá ~20 triệu VNĐ)

Mitsubishi Xpander Cross

Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi Xpander Cross 2026 699.000.000 – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~35 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá ~20 triệu VNĐ)

Misubishi Xforce

Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi GLX 2026 599.000.000 – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~30 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá ~15 triệu VNĐ) Premium 2025 680.000.000 – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~34 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá ~21 triệu VNĐ) Ultimate 1 tông màu 2026 705.000.000 – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~35 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá ~15 triệu VNĐ) Ultimate 2 tông màu 2026 710.000.000 – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~ 35 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá ~20 triệu VNĐ)

Misubishi Attage

Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi MT 2025 380.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~38 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá 08 triệu VNĐ) – Camera lùi (trị giá 2,5 triệu VNĐ) CVT Premium 2025 490.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~49 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá 08 triệu VNĐ) – Ăngten vây cá (trị giá 1,5 triệu VNĐ)

Mitsubishi All-New Triton

Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi 2WD AT GLX 2026 655.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~40 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá 10 triệu VNĐ) 2WD AT Premium 2026 782.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~46 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá 10 triệu VNĐ) 4WD AT Athlete 2025 924.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~56 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (trị giá 20 triệu VNĐ) 4WD AT Athlete 2026 924.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~56 triệu VNĐ)

Đánh giá xe ô tô Mitsubishi

Mitsubishi Motors là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi bật với các dòng xe thực dụng, bền bỉ và chi phí sử dụng hợp lý. Tại thị trường Việt Nam, hãng tập trung vào các phân khúc MPV, SUV đô thị và bán tải, hướng tới nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Nhìn chung, giá xe Mitsubishi tháng 3/2026 cho thấy hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì chiến lược tập trung vào các dòng xe phổ thông, thực dụng và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Các mức giá trên mang tính tham khảo và chưa bao gồm thuế, phí lăn bánh.



