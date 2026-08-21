Hải Phòng triển khai đồng bộ chính sách dân số và phát triển trong tình hình mới

Sáng ngày 21/8, Sở Y tế thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về Dân số và Phát triển năm 2026. Tham dự Hội nghị có ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế; ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng; ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng; cùng đại diện các Trung tâm y tế khu vực và những đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: Nguyễn Hạnh

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng thông tin về những nội dung trọng tâm của Luật Dân số số 113/2025/QH15, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế trực tiếp cung cấp, trao đổi những nội dung trọng tâm về công tác dân số và phát triển. - Ảnh: Thùy Dung

Tại hội nghị, Sở Y tế triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố.

Theo định hướng tại Hội nghị, Hải Phòng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành trong công tác dân số và phát triển; đồng thời lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc từng lĩnh vực, góp phần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.



Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật mới về dân số. Các địa phương, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Dân số, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn; kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm chính sách được thực hiện thống nhất, đúng đối tượng, đúng quy định.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung giải quyết các vấn đề dân số đang đặt ra. Trong đó, ưu tiên duy trì mức sinh thay thế; từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số; tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, khám sức khỏe trước khi kết hôn; chủ động thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và quan tâm đến các nhóm dân số đặc thù.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục phát biểu định hướng nhiệm vụ cần triển khai về công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố. - Ảnh: Thùy Dung

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: “Các đại biểu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, tiếp tục phổ biến, quán triệt những nội dung đã được cung cấp; rà soát các nhiệm vụ có liên quan; chủ động tham mưu và tổ chức triển khai, đảm bảo chính sách mới về dân số được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả từng bước đi vào cuộc sống”.



