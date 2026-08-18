Mới 36 tuổi đã hết kinh, người phụ nữ bất ngờ khi nhận chẩn đoán mãn kinh sớm

4 năm sau, khi những cơn bốc hỏa, mất ngủ, "khô hạn" và biến đổi tâm lý ngày càng nghiêm trọng, chị mới tìm đến bác sĩ và bàng hoàng nhận kết quả: Mãn kinh sớm.

Chủ quan với dấu hiệu mất kinh suốt 4 năm

Ở tuổi 40, chị L.T.H. (quê Phú Thọ) đã có gia đình và hai con. Tuy nhiên, ít ai biết suốt vài năm qua, chị phải âm thầm chịu đựng hàng loạt sự thay đổi tiêu cực về cả thể chất lẫn tinh thần.

Chị H. cho biết mình bị mất kinh hoàn toàn từ năm 36 tuổi. Thời điểm đó, chị nghĩ cơ thể chỉ bị rối loạn nội tiết tạm thời nên không đi khám. Tuy nhiên, theo thời gian, các triệu chứng bất thường bắt đầu xuất hiện ngày càng dày đặc.

Những cơn bốc hỏa bất ngờ ập đến 3-4 lần mỗi ngày, bất kể ngày đêm. Chị thường xuyên tỉnh giấc giữa chừng vì nóng bừng, đổ mồ hôi ồ ạt, thậm chí có những đêm phải lau người, thay quần áo mới có thể ngủ tiếp. Việc mất ngủ kéo dài đẩy cơ thể vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Làn da chị trở nên khô ráp, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tâm trạng cũng thay đổi rõ rệt, dễ cáu gắt và thường xuyên chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Những cơn bốc hỏa bất ngờ ập đến 3-4 lần mỗi ngày khiến chị H mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng. Ảnh minh họa

Không dừng lại ở đó, những biến đổi này còn ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống vợ chồng. Tình trạng "khô hạn", đau rát khi quan hệ khiến chị H. dần e ngại, trốn tránh chuyện chăn gối, tạo thêm áp lực tâm lý nặng nề. Chỉ đến khi chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng, chị mới quyết định đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) để kiểm tra.

Mãn kinh sớm và hệ lụy khôn lường từ việc phát hiện muộn

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm nội tiết, kết quả cho thấy chức năng buồng trứng của chị H. đã suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ kết luận chị mắc hội chứng mãn kinh sớm.

Theo ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, mãn kinh sớm là tình trạng mãn kinh xảy ra trước tuổi 40. Tình trạng này không hiếm gặp, được ghi nhận ở khoảng 5–10% phụ nữ có triệu chứng vô kinh thứ phát, nhưng lại rất dễ bị bỏ qua.

Ngoài tình trạng rối loạn hoặc mất kinh, người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện đi kèm như: bốc hỏa, đổ mồ hôi về đêm, rối loạn giấc ngủ, thay đổi tâm trạng, khô âm đạo, đau khi quan hệ và suy giảm ham muốn.

Đáng lưu ý, sự suy giảm estrogen kéo dài không chỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe lâu dài của phái đẹp. Nếu không được phát hiện và quản lý kịp thời, người bệnh phải đối mặt với nguy cơ suy giảm mật độ xương, loãng xương, gãy xương và các bệnh lý về tim mạch.

“Nhiều phụ nữ trẻ nhầm lẫn những biểu hiện này với tình trạng stress, rối loạn nội tiết hoặc dấu hiệu lão hóa thông thường nên trì hoãn việc đi khám. Trong khi đó, việc phát hiện muộn khiến các triệu chứng kéo dài, tàn phá nghiêm trọng sức khỏe và chất lượng sống của chị em”, Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Liệu pháp điều trị và khuyến cáo từ chuyên gia

Trở lại với trường hợp của chị H., sau khi được đánh giá các yếu tố nguy cơ và loại trừ những chống chỉ định, bệnh nhân được bác sĩ tư vấn áp dụng liệu pháp hormone kết hợp sử dụng gel dưỡng ẩm.

Chỉ sau khoảng một tháng tuân thủ phác đồ, các cơn bốc hỏa của chị H. đã giảm rõ rệt, giấc ngủ đi vào ổn định. Tình trạng khô rát khi quan hệ được cải thiện, giúp sức khỏe thể chất và tinh thần dần phục hồi tích cực. Hiện tại, bệnh nhân được hướng dẫn tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá mức độ đáp ứng, từ đó điều chỉnh liều lượng và cá thể hóa phác đồ điều trị phù hợp nhất.

ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc tư vấn cho bệnh nhân sau điều trị. Ảnh BVCC

ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc cho biết thêm, liệu pháp hormone là một trong những phương pháp điều trị "chìa khóa" đối với phụ nữ mãn kinh sớm (khi không có chống chỉ định). Phương pháp này không chỉ giải quyết các triệu chứng trước mắt như bốc hỏa, mất ngủ hay khô hạn, mà còn đóng vai trò bảo vệ hệ xương khớp và sức khỏe tim mạch lâu dài.

Tuy nhiên, liệu pháp hormone bắt buộc phải do bác sĩ chuyên khoa chỉ định sau quá trình thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện. Người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua hoặc sử dụng các sản phẩm bổ sung hormone trôi nổi trên thị trường.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo: Phụ nữ, đặc biệt là những người dưới 40 tuổi, tuyệt đối không được chủ quan nếu xuất hiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt hoặc mất kinh kéo dài. Khi nhận thấy các dấu hiệu đi kèm như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, khô âm đạo... cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám sớm. Việc xác định đúng nguyên nhân và can thiệp kịp thời là cách duy nhất để hạn chế tối đa những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe.