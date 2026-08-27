Tinh hoàn ẩn ở trẻ: Dấu hiệu cha mẹ cần biết và thời điểm nên điều trị cho con

Tinh hoàn ẩn ở trẻ là gì?

Vừa qua, thông tin từ TTYT khu vực Cẩm Khê cho biết, bác sĩ Giang Hoài Đức - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa của bệnh viện đã phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn cho bé trai 19 tháng tuổi.

Bác sĩ cho biết, tinh hoàn ẩn là tình trạng một hoặc cả hai tinh hoàn không nằm trong bìu mà dừng lại ở một vị trí bất thường trên đường di chuyển từ ổ bụng xuống bìu. Đây là một bất thường bẩm sinh tương đối thường gặp ở trẻ trai, trong đó trẻ sinh non có nguy cơ cao hơn.

Thông thường, tinh hoàn bắt đầu phát triển trong ổ bụng và di chuyển xuống bìu trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Một số trường hợp tinh hoàn chưa xuống bìu ngay khi trẻ chào đời nhưng có thể tự di chuyển xuống trong những tháng đầu sau sinh.

Nếu tinh hoàn vẫn chưa xuống bìu, cha mẹ không nên tiếp tục chờ đợi kéo dài mà cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa để được đánh giá.

Ảnh minh họa.

Cha mẹ nhận biết tinh hoàn ẩn như thế nào?

Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là không sờ thấy tinh hoàn ở một hoặc cả hai bên bìu. Bìu bên có tinh hoàn ẩn có thể không đầy đặn hoặc nhỏ hơn bên đối diện.

Ở một số trẻ, cha mẹ có thể nhận thấy tinh hoàn lúc sờ thấy ở bìu, lúc lại di chuyển lên vùng bẹn. Trường hợp này có thể liên quan đến tinh hoàn co rút, một tình trạng khác với tinh hoàn ẩn. Tinh hoàn co rút thường có thể được đưa xuống bìu khi khám nhưng cần được theo dõi định kỳ vì có nguy cơ di chuyển lên khỏi bìu về sau.

Việc phân biệt tinh hoàn ẩn với tinh hoàn co rút cần được thực hiện bởi bác sĩ thông qua thăm khám. Cha mẹ không nên tự xác định tình trạng của trẻ chỉ dựa vào việc sờ nắn tại nhà.

Vì sao cần điều trị tinh hoàn ẩn sớm?

Tinh hoàn cần nằm trong bìu để duy trì môi trường nhiệt độ phù hợp cho quá trình phát triển và chức năng sinh sản. Nếu tinh hoàn tiếp tục nằm ngoài bìu trong thời gian dài, nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và các biến chứng khác có thể tăng lên.

Tinh hoàn ẩn có thể làm tăng nguy cơ giảm khả năng sinh sản, đặc biệt ở trẻ có tinh hoàn ẩn hai bên. Ngoài ra, tình trạng này liên quan đến nguy cơ xoắn tinh hoàn, chấn thương và ung thư tinh hoàn về sau. Phẫu thuật đưa tinh hoàn xuống bìu có thể làm giảm một số nguy cơ lâu dài nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư hoặc ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Những nguy cơ này không có nghĩa mọi trẻ bị tinh hoàn ẩn đều sẽ gặp biến chứng. Tuy nhiên, phát hiện và điều trị đúng thời điểm giúp bảo vệ tốt hơn sự phát triển của tinh hoàn và khả năng sinh sản trong tương lai.

Tinh hoàn ẩn khi nào cần điều trị?

Một số tinh hoàn có thể tự xuống bìu trong những tháng đầu đời. Tuy nhiên, nếu tinh hoàn chưa xuống bìu sau khoảng 6 tháng tuổi, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Khi xác định tinh hoàn ẩn, điều trị thường được khuyến nghị trong khoảng 6–12 tháng tuổi và nên hoàn tất trước 18 tháng tuổi, tùy từng trường hợp.

Nếu nhận thấy một hoặc cả hai bên bìu của trẻ không có tinh hoàn, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám thay vì tự theo dõi kéo dài tại nhà. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ xác định tinh hoàn đã xuống bìu hay chưa, đồng thời phân biệt tinh hoàn ẩn với tinh hoàn co rút hoặc tình trạng tinh hoàn di chuyển lên khỏi bìu sau này.

Đặc biệt, trường hợp trẻ có cả hai tinh hoàn đều không sờ thấy, cần được đánh giá chuyên khoa sớm.