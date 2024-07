Người phụ nữ 38 tuổi ở Phú Thọ bị rối loạn đông máu do tai nạn dễ gặp trong mùa mưa

2 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ 72 tuổi đã trải qua 2 cơn đột quỵ nhồi máu não liên tiếp chỉ trong vòng 48 giờ do biến chứng rung nhĩ may mắn được cứu sống và phục hồi hoàn toàn nhờ vào sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ.