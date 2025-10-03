Mới nhất
Người phụ nữ 46 tuổi nguy kịch do nhiễm loại vi khuẩn hay gặp mùa mưa bão

Thứ sáu, 14:22 03/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao liên tục 39-40 độ C, huyết áp tụt, nhanh chóng chuyển sang sốc, suy đa tạng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nguy kịch nghi do nhiễm xoắn khuẩn vàng da Leptospira. 

Theo đó, bệnh nhân nữ P.T.K (46 tuổi, trú tại Hải Phòng) vào viện trong tình trạng sốt cao liên tục 39-40 độ C, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, nhanh chóng chuyển sang sốc, suy đa tạng. Bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ nhiễm trùng do Leptospira.

Khai thác tiền sử được biết, chị K. là công nhân tại một xưởng sản xuất da giày tư nhân, hay bị ho, khó thở khi thời tiết thay đổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, phải dùng thuốc hàng ngày, không mắc bệnh gan mật, không sử dụng thuốc nam, thuốc bắc.

Người phụ nữ 46 tuổi nguy kịch do nhiễm loại vi khuẩn hay gặp mùa mưa bão - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi nhiều, vàng mắt, vàng da tăng dần kèm tiêu chảy nhiều lần nên được người nhà đưa vào bệnh viện gần nhà khám và điều trị. 

Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán sỏi túi mật, điều trị trong 1 ngày rồi tự xin ra viện. Ngày hôm sau, bệnh nhân sốt cao tới 40 độ C, cơ thể suy kiệt nên gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân nhập Khoa Viêm gan với chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, huyết áp tụt thấp xuống còn 80/50mmHg, ngay lập tức được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực.

ThS.BS Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở được nhưng phổi ran ấm nổ hai đáy. Bệnh nhân được hỗ trợ thở ô xy kính, huyết áp vẫn thấp (90/60mmHg), sốt 39oC, chưa phù và chưa phải dùng thuốc vận mạch. 

Ngay sau đó, bệnh nhân xuất hiện rối loạn chuyển hóa, nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng cấp. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao 1.068 U/L, bilirubin 605 µmol/L, chỉ số nhiễm trùng >100. 

Bệnh nhân được điều trị tích cực, an thần, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục, dùng kháng sinh bao phủ do nghi ngờ nhiễm trùng đường mật và nhiễm trùng do vi khuẩn Leptospira (xoắn khuẩn vàng da) với tiên lượng nặng.

Thận trọng với bệnh xoắn khuẩn vàng da

Theo BS Quý, bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn ốc gây ra ở người và động vật. Ở người, bệnh có thể gây ra hàng loạt triệu chứng, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Những trường hợp nhiễm Leptospira thường chuyển biến nặng rất nhanh, thời gian điều trị bệnh trung bình từ 10 đến 14 ngày với những bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc.

Cũng theo vị chuyên gia này, trong bối cảnh mùa mưa bão khiến nhiều khu vực ngập lụt, nguy cơ xoắn khuẩn Leptospira tồn tại và lây lan mạnh hơn. Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch; nếu buộc phải xuống nước nên mặc quần áo bảo hộ, đi ủng cao su và găng tay. Các vết trầy xước trên da phải được che chắn kỹ và vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi ra khỏi vùng ngập. 

Bên cạnh đó, nguồn nước sinh hoạt cần được đảm bảo an toàn, không dùng nước ô nhiễm cho ăn uống, phải đun sôi hoặc khử trùng bằng Cloramin B trước khi sử dụng. Sau khi dọn dẹp, tiếp xúc với môi trường ngập lụt, cần rửa tay bằng xà phòng, tắm gội sạch sẽ và chú ý kiểm soát chuột – nguồn chứa mầm bệnh chính – cũng như giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà. 

Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra. 

Thiếu nữ 16 tuổi suy đa tạng nguy cơ tử vong cao nghi nhiễm xoắn khuẩn LeptospiraThiếu nữ 16 tuổi suy đa tạng nguy cơ tử vong cao nghi nhiễm xoắn khuẩn Leptospira

SKĐS - Một bệnh nhân 16 tuổi trú tại Quảng Ninh bị sốc nhiễm khuẩn-suy đa tạng: suy thận, suy gan cấp, viêm phổi nghi nhiễm xoắn khuẩn Leptospira đứng trước nguy cơ tử vong và may mắn được bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cứu sống.


N.Mai
