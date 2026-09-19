Lợi ích vàng cho sức khỏe từ chanh dây kết hợp sữa chua

Giá trị dinh dưỡng trong quả chanh dây

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, chanh dây là một nguồn cung cấp dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào, đặc biệt là chất xơ, vitamin C và vitamin A. Ước tính trong một quả chanh dây có chứa: Lượng calo 17 calo. Chất xơ 2 gam. Vitamin C 9% giá trị hàng ngày (DV). Vitamin A 8% DV. Sắt 2% DV. Kali 2% DV.

Mặc dù trông có vẻ không nhiều nhưng hãy đây lại là lượng dinh dưỡng có trong một loại trái cây nhỏ chỉ với 17 calo. Nó còn cung cấp chất xơ, vitamin C và vitamin A, giàu các hợp chất thực vật có lợi, bao gồm cả carotenoid và polyphenol.

Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy chanh dây giàu polyphenol hơn nhiều loại trái cây nhiệt đới khác như vải, xoài, chuối, đu đủ và dứa. Ngoài ra, quả chanh dây cũng cung cấp một lượng nhỏ chất sắt. Cơ thể của bạn thường không dễ hấp thụ chất sắt từ thực vật. Tuy nhiên, chất sắt trong chanh dây lại đi cùng rất nhiều vitamin C, được biết là có tác dụng tăng cường khả năng hấp thu sắt.

Lợi ích của sữa chua chanh dây đối với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch

Đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Vì vậy, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng góp phần hỗ trợ sức đề kháng của cơ thể.

Bên cạnh lợi khuẩn từ sữa chua, chanh dây còn cung cấp vitamin C, vitamin A cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn

Thông tin từ VOV, sữa chua chứa các lợi khuẩn có tác dụng hỗ trợ duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Trong khi đó, phần thịt và hạt chanh dây cung cấp chất xơ hòa tan, góp phần thúc đẩy nhu động ruột.

Kết hợp hai thực phẩm này trong khẩu phần ăn có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp việc đi tiêu thuận lợi hơn và hạn chế tình trạng táo bón.

Ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch

Chanh dây có hàm lượng chất xơ tương đối cao, trong đó có pectin, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Nhờ đó, đường huyết sau ăn có thể tăng từ từ hơn so với việc sử dụng các thực phẩm chứa nhiều đường đơn.

Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường nên ưu tiên sữa chua không đường, kiểm soát khẩu phần và tính toán lượng carbohydrate trong tổng chế độ ăn thay vì xem sữa chua chanh dây như một thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Chanh dây cung cấp kali và có hàm lượng natri thấp. Kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, thần kinh và quá trình điều hòa huyết áp.

Người mắc đái tháo đường nên ưu tiên sữa chua không đường, kiểm soát khẩu phần và tính toán lượng carbohydrate trong tổng chế độ ăn thay vì xem sữa chua chanh dây như một thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Ngoài ra, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa trong chanh dây có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi được sử dụng trong một chế độ ăn nhiều rau quả, ít chất béo bão hòa và cân đối dinh dưỡng.

Giúp xương chắc khỏe

Sữa chua là nguồn cung cấp canxi vượt trội cho cơ thể. Khi kết hợp với các khoáng chất dồi dào khác trong chanh dây như magie, sắt và phốt pho, món ăn này giúp duy trì mật độ xương, hỗ trợ hệ xương khớp dẻo dai và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương khi tuổi tác tăng cao.

Những lưu ý quan trọng khi ăn sữa chua chanh dây

Dù giàu dinh dưỡng, chanh dây có tính axit nên không nên ăn khi đói, đặc biệt người có dạ dày nhạy cảm, viêm loét hoặc thường xuyên ợ nóng. Hạt chanh dây có thể ăn được nhưng không cần cố nuốt nhiều; người đang dùng thuốc kê đơn nên tham khảo bác sĩ hoặc dược sĩ nếu sử dụng thường xuyên với lượng lớn. Sữa chua chanh dây nên dùng sau bữa chính 1-2 giờ, vào bữa xế hoặc sau khi tập luyện, ưu tiên loại ít đường hoặc không đường để bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ phục hồi.

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