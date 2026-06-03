Mãn kinh 5 năm vẫn ra máu âm đạo, người phụ nữ 62 tuổi phát hiện ung thư tử cung

Ra máu sau mãn kinh suốt nửa năm, đi khám phát hiện ung thư tử cung

Bà Hà (62 tuổi) phát hiện mắc ung thư tử cung đã mãn kinh được 5 năm. Tuy nhiên, trong khoảng nửa năm gần đây, bà liên tục xuất hiện các đợt chảy máu âm đạo giống như hành kinh trở lại.

Ban đầu, lượng máu ra ít và tự hết nên bà cho rằng đây chỉ là rối loạn nội tiết do tuổi tác. Đến đợt thứ ba, tình trạng kéo dài tới 10 ngày, lượng máu ra nhiều bất thường khiến bà lo lắng và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung và 2 phần phụ điều trị ung thư cho bà Hà.

Tại đây, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện cho biết kết quả nạo sinh thiết nội mạc tử cung xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến nội mạc tử cung.

Các bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) và phát hiện tại vùng thân và đáy tử cung có khối u kích thước khoảng 41x17x21 mm. Kết quả đánh giá cho thấy người bệnh mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 1B.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt tử cung, hai phần phụ và nạo hạch chậu. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy khối u chưa xâm lấn các cơ quan lân cận.

Dấu hiệu ung thư tử cung: Ra máu sau mãn kinh là dấu hiệu cảnh báo quan trọng

Theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, ung thư nội mạc tử cung là một trong những bệnh ung thư phụ khoa thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh, đặc biệt trong độ tuổi từ 55 đến 64.

Khoảng hơn 90% trường hợp ung thư nội mạc tử cung có biểu hiện ra máu âm đạo bất thường như ra máu sau mãn kinh, rong kinh kéo dài hoặc chảy máu giữa chu kỳ.

“Người bệnh đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo từ khoảng nửa năm trước nhưng nghĩ rằng đây chỉ là rối loạn nội tiết nên không đi khám. Việc chủ quan với triệu chứng bất thường khiến nhiều phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm”, bác sĩ Mỹ Nhi cho biết.

Theo ghi nhận của các bác sĩ, không ít phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh thường nhầm lẫn các dấu hiệu của ung thư nội mạc tử cung với rối loạn nội tiết, viêm phụ khoa hoặc những thay đổi sinh lý do tuổi tác. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm, làm tăng độ phức tạp trong điều trị và ảnh hưởng đến tiên lượng sống.

Ảnh minh họa.

Những ai có nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung?

Các chuyên gia cho biết nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung tăng cao ở phụ nữ béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, chưa từng sinh con, có kinh nguyệt sớm hoặc mãn kinh muộn. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc nội tiết kéo dài không theo chỉ định của bác sĩ cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo số liệu GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 4.953 ca mắc mới và 1.374 ca tử vong liên quan đến ung thư nội mạc tử cung.

Để phát hiện sớm bệnh, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau mãn kinh vẫn nên khám phụ khoa định kỳ, ngay cả khi không có triệu chứng bất thường. Đặc biệt, khi xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo dù với lượng rất ít, người bệnh cần đi khám sớm để được tầm soát và chẩn đoán chính xác.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần giảm nguy cơ biến chứng, tái phát và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.