Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Người phụ nữ bị viêm phúc mạc do thủng tử cung nhập viện trong tình trạng đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm...
Người phụ nữ bị viêm phúc mạc do thủng tử cung
Vừa qua, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân nữ 74 tuổi, Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm. Đáng lưu ý, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường chưa kiểm soát tốt.
Tại đây, sau khi bác sĩ thăm khám lâm sàng ghi nhận bụng có dấu hiệu phản ứng thành bụng, cảm ứng phúc mạc, biểu hiện nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng.
Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy: Hình ảnh khí tự do trong ổ bụng, lỗ thủng thành trước - trên tử cung. Chẩn đoán nhanh chóng được đưa ra "Viêm phúc mạc toàn thể do thủng tử cung".
Nhận thấy tình trạng nặng trên một bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng kém, nhiều bệnh lý nền, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, các bác sĩ của Khoa Phụ sản - Bệnh viện TWQĐ 108 đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu mở bụng, thấy toàn bộ ổ bụng là dịch mủ hôi, chảy ra từ lỗ thủng vùng đáy tử cung, các quai ruột dính thành đám. Ekip phẫu thuật đã cắt bỏ hoàn toàn tử cung và 2 phần phụ, lau rửa ổ bụng giải quyết ổ nhiễm khuẩn.
Bệnh nhân được điều trị kháng sinh và chăm sóc tích cực, nâng đỡ thể trạng, bệnh nhân đã ổn định và xuất viện sau 10 ngày.
Cảnh giác với biến chứng đáng sợ của viêm phúc mạc
Đây là trường hợp hiếm gặp, viêm thủng tử cung trên phụ nữ lớn tuổi, chỉ chiếm 0,05 đến 0,1% số ca cấp cứu phụ khoa tại Hàn Quốc. Viêm phần phụ thường gây ra các triệu chứng như đau vùng bụng dưới, ra khí hư bất thường, sốt nhẹ và đau khi quan hệ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như áp xe phần phụ, dính tắc vòi trứng, thậm chí gây vô sinh và tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản, ngoài ra ở người lớn tuổi, các bệnh lý diễn biến thầm lặng và khó phát hiện
Đại tá BSCKII Trần Thanh Hương – Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, Bệnh viện TWQĐ 108 khuyến cáo: "Phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ hàng năm để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, kể cả khi đã mãn kinh.
Đặc biệt khi có những dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu âm đạo. Viêm tử cung phần phụ có thể diễn tiến âm thầm nhưng hậu quả rất nghiêm trọng nếu để muộn. Việc chẩn đoán và xử trí sớm sẽ giúp giảm thiểu tối đa biến chứng và bảo toàn sức khỏe sinh sản cũng như tính mạng".
