Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợn
GĐXH - Bệnh nhân bị viêm tụy cấp vốn có mỡ máu cao, rối loạn lipid máu, món ăn lợn sữa quay chính là tác nhân trực tiếp "châm ngòi" đợt cấp tính này.
Viêm tụy cấp vì ăn quá nhiều thịt lợn sữa
Người phụ nữ (họ Mao, 52 tuổi, ở Quảng Đông, Trung Quốc) suýt mất mạng vì tăng mỡ máu mất kiểm soát sau khi ăn món thịt lợn quen thuộc mà nhiều người Việt yêu thích.
Được biết, bữa trưa hôm đó, gia đình có tiệc, món thịt lợn sữa quay ngon, lạ miệng nên bà ăn no cặng bụng. Buổi tối, do tiếc số thịt còn lại nên bà hâm lại cố ăn cho hết.
Đến nửa đêm, bà đau vùng bụng trên, tưởng khó tiêu nên uống thuốc. Sáng hôm sau, cơn đau tăng nặng, kèm buồn nôn, sốt, tim đập nhanh, lan ra sau lưng khiến gia đình phải đưa đi cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ cũng phải giật mình. Chỉ số triglyceride trong máu của bà Mao vượt ngưỡng an toàn hàng chục lần. Ở người bình thường, chỉ số này chỉ 0,38 - 1,61 mmol/L, trong khi ở bà lên tới hơn 50 mmol/L.
Bác sĩ Gong Xiuli cho biết: "Khi tới phòng cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng viêm tụy cấp, suy hô hấp và rối loạn nhịp tim. Chẩn đoán cuối cùng sau khi thành lập nhóm hội chẩn đa khoa là viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu kèm theo suy đa tạng dẫn tới nguy hiểm tính mạng".
Lọc máu cứu người bệnh viêm tụy cấp
Ngay lập tức, bác sĩ chuyên khoa Gan mật và Thận của bệnh viện tiến hành lọc máu bằng phương pháp trao đổi huyết tương. Sau 3 giờ liên tục, gần 2 lít chất béo dạng "dầu" được hút ra khỏi máu bà Mao. Bác sĩ Ma mô tả: "Huyết tương lúc đó đặc quánh, vàng kem như bơ thay vì trong suốt như bình thường. Có thể nói máu bệnh nhân gần như toàn là dầu".
Sau lần lọc thứ hai trong vòng 24 giờ, mỡ máu mới hạ xuống mức an toàn: triglyceride 3,46 mmol/L, cholesterol toàn phần 1,86 mmol/L. Tình trạng viêm tụy cấp cũng được kiểm soát, bà Mao thoát khỏi cửa tử.
Nguyên nhân khiến người bệnh nhập viện vì viêm tụy cấp
Các bác sĩ cho biết lợn sữa quay chính là tác nhân trực tiếp "châm ngòi" đợt cấp tính này. Tuy nhiên gốc rễ vẫn là do bệnh nhân vốn có mỡ máu cao, rối loạn lipid máu nguyên phát nhưng chủ quan, không đi kiểm tra định kỳ, lại duy trì thói quen ăn nhiều thịt quay, chiên rán. Khi cơ thể không kịp chuyển hóa, chỉ một bữa lợn quay cũng đủ khiến mỡ máu tăng vọt, kéo theo viêm tụy cấp và suy đa tạng.
Bác sĩ cảnh báo, tăng lipid máu dù nguyên phát hay thứ phát đều dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, tiểu đường, viêm tụy cấp và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Trong khi đó, lợn quay, nhất là lợn sữa, chứa hàm lượng chất béo cao, lại chế biến ở nhiệt độ lớn dễ sinh ra chất độc hại, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.
Ăn thịt heo quay thế nào để an toàn cho sức khỏe
Bác sĩ nhấn mạnh, thịt quya không nên coi là món ăn "bổ dưỡng" để ăn thường xuyên. Ăn quá nhiều thịt quay, nướng, chiên rán không chỉ làm mỡ máu tăng mà còn dễ gây gout, sỏi thận, tim mạch và rối loạn chuyển hóa.
Chuyên gia dinh dưỡng cho biết: Một bữa ăn bình thường cần khoảng 600 - 700 calo. Ăn 100 - 200g thịt heo quay không gây tăng cân nếu cân đối lượng calo tổng thể. Ăn lượng thịt heo vượt 400 - 500g mỗi bữa có thể dẫn đến tích tụ mỡ thừa, tăng cân mất kiểm soát.
Để an toàn, cần:
- Chọn phần thịt nạc, da vừa phải: Giúp hạn chế lượng chất béo không lành mạnh.
- Ăn cùng nhiều rau xanh và chất xơ: Cải thiện hệ tiêu hóa và giảm hấp thụ mỡ.
- Kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý: Tránh ăn quá nhiều trong một bữa, nên chia nhỏ các bữa ăn trong ngày.
- Kết hợp vận động thể chất đều đặn: Giúp tiêu hao calo và duy trì vóc dáng khỏe mạnh.
- Nếu bạn có tiền sử bệnh về tim mạch hoặc cholesterol cao, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia và dùng thuốc đúng chỉ dẫn.
Theo The Paper, Aboluowang
