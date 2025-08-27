Người phụ nữ tổn thương não từ ổ viêm phụ khoa

Chị P.L. (35 tuổi, trú tại TPHCM) được người nhà đưa đến một bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa khám vì đau đầu liên tục, uống thuốc giảm đau ít cải thiện kèm theo sốt. Các bác sĩ xét nghiệm máu ghi nhận các chỉ số viêm tăng mạnh, thiếu máu, thiếu sắt, gợi ý cơ thể đang phản ứng với một ổ nhiễm trùng tiềm ẩn.

Bệnh nhân đau đầu kéo dài không đáp ứng điều trị giảm đau và sốt cao nên bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI). Kết quả MRI não phát hiện bất thường tổn thương tại thể chai.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức chuyên khoa Thần kinh cho biết, tổn thương thể chai thường gặp trong các bệnh như u não; chấn thương sọ não, tổn thương thần kinh loạn dưỡng như bệnh đa xơ cứng, bệnh thoái hóa myelin, bẩm sinh, bệnh não thiếu oxy hay thiếu máu não cục bộ và nhiễm trùng từ các cơ quan trong cơ thể có thể lan vào máu, tác động đến não.

Sau khi phát hiện chị L. bị tổn thương ở não kèm tình trạng nhiễm trùng nên bác sĩ tiếp tục tìm ổ nhiễm trùng nằm ở đâu. Chụp CT toàn thân phát hiện người bệnh có một nang lớn ở vùng chậu bên phải, hình ảnh gợi ý áp xe và lạc nội mạc tử cung trong buồng trứng phải.

Ê-kíp hội chẩn, cho rằng áp xe ở buồng trứng khả năng là ổ nhiễm trùng chính, từ đó vi khuẩn lan vào máu, gây phản ứng viêm toàn thân và tác động lên não.

Tình trạng bệnh nhân L. rất nặng, bởi nhiễm trùng vừa gây tổn thương não cấp vừa tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan.

Bác sĩ chỉ định điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, bù dịch, hạ sốt, nhưng người bệnh vẫn sốt cao. Ê-kíp quyết định phẫu thuật bóc khối u buồng trứng phải, giải quyết ổ nhiễm trùng, gửi mẫu xét nghiệm để xác định bản chất khối áp xe.

Mở bụng bụng người bệnh ghi nhận viêm dính ruột chặt, buồng trứng phải có khối áp xe to bằng thai 18 tuần. Bác sĩ hút được 500ml dịch nâu đục, bốc mùi hôi, sau đó cắt bỏ toàn bộ khối áp xe, rửa sạch ổ bụng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của chị L. tiến triển tốt, cần tiếp tục điều trị kháng sinh dài ngày để kiểm soát nhiễm trùng. Các tổn thương thể chai do nhiễm trùng là tạm thời, khi kiểm soát nhiễm trùng, tế bào có thể tự hồi phục sau 2-4 tuần.