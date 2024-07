Người phụ nữ ở Phú Thọ suýt tử vong do mang thai ngoài tử cung, thấy dấu hiệu nguy hiểm này chị em cần cảnh giác

Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân L. có địa chỉ tại huyện Yên Lập với chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ.

Theo lời người bệnh kể, trước ngày vào viện, bệnh nhân xuất hiện chậm kinh, đau bụng lúc đầu đau vùng thượng vị kèm buồn nôn, nôn nhiều lần, khám tại phòng khám tư nhưng không phát hiện bất thường. Cơn đau ngày một nhiều hơn và thúc xuống hậu môn gây cảm giác mót dặn và ra máu âm đạo màu đỏ thẫm nên được gia đình đưa đi khám trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, hoa mắt, chóng mặt.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định làm cận lâm sàng cấp cứu. Qua hình ảnh chụp CT Scanner và siêu âm phát hiện cạnh phải tử cung có khối giảm tỉ trọng không đồng nhất có phần nang dịch kích thước 30x39mm và khối hỗn hợp âm kích thước 83x65 mm, nhiều dịch tự do ổ bụng quanh gan, quanh lách và giữa các quai ruột và vùng tiểu khung, tỉ trọng cao dạng dịch máu, tiến hành chọc cùng đồ có máu không đông. Các Bác sỹ đã tiến hành hội chẩn thống nhất chẩn đoán: chửa ngoài tử cung vỡ và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt khối chửa cầm máu cho người bệnh.

Quá trình phẫu thuật, kíp mổ đã tiến hành cầm máu, cắt khối chửa ngoài tử cung ở vòi trứng phải đang chảy máu. Phẫu thuật viên đã hút ra nhiều máu loãng không đông, lẫn máu cục ~ 2100ml máu trong ổ bụng. Đồng thời tiến hành truyền 2 đơn vị máu, 2 đơn vị dịch cao phân tử, 2 lít dịch tinh thể cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được đưa về theo dõi tại phòng hậu phẫu – Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hiện tại, sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ người bệnh tiến triển tốt và đã được xuất viện.

Thai ngoài tử cung là thai không nằm trong lòng tử cung mà thụ tinh và làm tổ phát triển ở vị trí ngoài lòng tử cung. Thường gặp nhất 95% là thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng, ngoài ra thai có thể làm tổ ở buồng trứng, cổ tử cung, dây chằng rộng, ổ bụng, …

Nguyên nhân gây ra tình trạng này rất đa dạng như: viêm nhiễm vùng chậu, tổn thương hoặc dị tật ống dẫn trứng, bệnh lây truyền qua đường tình dục,… Ngoài ra, phụ nữ mang thai khi lớn tuổi hoặc mang thai nhờ biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Thai ngoài tử cung không thể phát triển bình thường để trẻ ra đời. Thai ngoài tử cung có thể vỡ bất cứ lúc nào, khi vỡ sẽ chảy máu ồ ạt vào ổ bụng gây sốc mất máu, tử vong nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Vì thế cần phát hiện và xử lý sớm thai ngoài tử cung, nếu không có thể gây những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là xuất huyết trầm trọng cho người mẹ.

Trễ kinh là dấu hiệu mang thai mà nhiều người phụ nữ đang mong ngóng, tuy nhiên tình trạng này cũng xuất hiện ở người bị thai ngoài tử cung. Vì thế các chuyên gia khuyên rằng, nếu bị chậm kinh và có khả năng mang thai, nên sớm đi kiểm tra để xác định tình trạng thai cũng như nguy cơ thai ngoài tử cung. Nếu thai ngoài tử cung, bác sĩ sẽ chỉ định xử lý sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Nếu bạn bị xuất huyết âm đạo không phải kỳ kinh nguyệt, đặc biệt máu có màu bất thường như sẫm màu hoặc có màu nâu đen thì khả năng cao là xuất huyết do thai ngoài tử cung. Nếu vỡ khối thai ngoài tử cung, xuất huyết sẽ ồ ạt đi kèm với cảm giác đau bụng dưới dữ dội, thậm chí có thể khiến người phụ nữ ngất đi.

Thai ngoài tử cung khi chưa vỡ thường gây đau bụng âm ỉ kéo dài, có thể là đau một bên hoặc cả vùng bụng dưới. Triệu chứng thai ngoài tử cung có thể rất mờ nhạt, vì thế khám thai là cách xác định chính xác nhất nếu chị em bị chậm kinh, nghi ngờ mang thai.

Thai ngoài tử cung bắt buộc phải điều trị, nếu không sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người mẹ. Đặc biệt là tình trạng xuất huyết ồ ạt vào ổ bụng sẽ gây tử vong nhanh chóng nếu không được cầm máu. Ngoài ra, thai ngoài tử cung sẽ gây tổn thương tại vị trí làm tổ, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và lần mang thai sau.

Vì thế khi phát hiện thai ngoài tử cung, hầu hết bác sĩ sẽ đề nghị xử lý ngay để ngừa biến chứng.

